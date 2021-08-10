Ни сейчас, ни год назад в Белоруссии не было мощных ультраправых боевых структур, подобных тем, которые действуют на Украине, поминает белорусский политолог Всеволод Шимов

-Всеволод, какой отклик в белорусском обществе нашла ситуация со спортсменкой Тимановской? Как белорусы отнеслись к ее демаршу на Олимпийских играх, отъезду в Польшу, к продаже серебряной медали?

— Отклик был в основном медийный. Провластные СМИ Тимановскую, естественно, ругали и обвиняли в предательстве. Оппозиционные, напротив, освещали благосклонно. Говорить о какой-то общественной реакции затруднительно, тем более что в Белоруссии сейчас пора политических "заморозков".

-Серьезно ли в Белоруссии воспринимают возможность участия белорусских праворадикалов, которые прошли войну в Донбассе, в обострении внутриполитической ситуации в Белоруссии?

— Честно говоря, не совсем понятно, о каком обострении речь. Сейчас ситуация в республике стабилизирована, и в ближне- и среднесрочной перспективе новое обострение вряд ли возможно. Если же говорить о событиях прошлого года, то да, власти начали активно раскручивать тему правого радикализма в протестном движении, в первую очередь в обоснование собственных жёстких действий против протестующих.

Однако ни сейчас, ни год назад в Белоруссии не было мощных ультраправых боевых структур, подобных тем, которые действуют на Украине. При определенных обстоятельствах импорт в Белоруссию правого радикализма с Украины вполне возможен, тем более что наработанные связи между националистами двух стран действительно есть. Но пока эти в большей степени теоретическая угроза.

-Улучшилось ли положение тех общественных активистов, которые воевали в Донбассе на стороне ополчения, после Беломайдана и понимания властями опасности белорусских праворадикалов, которые воевали на стороне Киева?

— Скажем так, сейчас в Белоруссии не лучшие времена для любого активизма, прозападного или пророссийского, левого или правого.

-Появилась ли в итоге после всех политических катаклизмов возможность для свободного формирования в Белоруссии пророссийских организаций? Если да, то они уже появились?

— Нет, белорусская власть делает ставку на максимальное закручивание гаек, поэтому никаких новых возможностей для пророссийских организаций не просматривается. Да и в целом отношение белорусских элит к России не изменилось — углубленная интеграция с Москвой по-прежнему рассматривается скорее как опасность и угроза, а значит и политические силы, выступающие с таких позиций, приветствоваться не будут.