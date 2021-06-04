Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру рассказал о своем выступлении в Совете Безопасности ООН

- Олег Анатольевич, 2 июня, кстати, в ваш день рождения, в 17:00 по московскому времени вы и ваши коллеги — Николай Азаров и экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник — по приглашению Василия Небензи, постоянного представителя России при ООН, выступили в Совете Безопасности ООН. Выступление было по скайпу. О чем вы говорили в своем выступлении?

— Василий Небензя, когда пригласил меня выступить, то попросил, чтобы мое выступление было личным свидетельством. Поэтому я должен был говорить только о том, что видел своими собственными глазами, и о том, что знал лично.

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Рассказал о своем выступлении в Верховной Раде, в котором еще тогда предупреждал, что США готовят переворот в нашей стране, и, естественно, рассказал, откуда я это знаю. Сообщил также и о роли послов западных стран в государственном перевороте, о деньгах, которые давало на майдан посольство США, о репрессиях тех, кто пришел к власти после переворота.

У меня ведь погибли 4 товарища — депутата Верховной Рады. А сколько погибло еще менее известных людей, сколько попало под репрессии.

В конце своего выступления я задал вопрос: кто теперь будет отвечать за войну и разруху, которые имеют место на Украине?

- О чем говорили Азаров и Олейник?

— Олейник о решении Дорогомиловского суда Москвы, который признал события на майдане государственным переворотом. А Азаров — о своих тогдашних встречах с нашими западными «партнерами».

- Как отреагировали представители стран, которые присутствовали на этих слушаниях?

— Послы США и Великобритании, сославшись на то, что я и Азаров в санкционных списках, отказались нас слушать официально. Это неправильно, потому что мы есть в национальных санкционных списках этих стран, но нас нет в санкционных списках ООН. Олег Царев: кто он © Нина Зотина

Но я знаю, что представители США и Британии нас слушали неофициально.

Наши выступления, например, Вьетнам и Китай встретили нейтрально, а Норвегия и Франция — негативно-нейтрально.

В общем, многие отделывались дежурными фразами: мы за территориальную целостность Украины, надо находить выход с помощью переговоров.

- Был ли тогда смысл в ваших выступлениях?

— Да. Например, в связи с нашими выступлениями началось движение на Украине: СМИ стали возмущаться — мол, Россия предоставляет слово террористам.

Небензя же сказал, что при внешней бессмысленности вода все равно камень точит.