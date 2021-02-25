Призыв армянских военных к отставке премьер-министра Никола Пашиняна – следствие внутриэлитного раскола, считает политолог Александр Искандарян

Об этом директор Института Кавказа рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Руководство Генштаба Армении 25 февраля опубликовало заявление, в котором потребовало отставки премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в «серьезнейших ошибках во внешней политике».

Ранее Пашинян уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, который рассмеялся над словами премьера о неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

- Александр Максович, насколько серьезный характер носит заявление военных и означает ли это, что дни политической жизни Пашиняна сочтены?

— По реакции военного руководства Армении видно, насколько это серьезно. Означает ли это, что дни Пашиняна сочтены, не знаю. Мы находимся на развилке. Возможны различные варианты развития ситуации.

Пашинян уже призвал своих сторонников собираться на площадь, используя методы, которые ему хорошо известны и понятны, то есть мобилизацию людей. Насколько это сработает, как будет вести себя армия, посмотрим. Но, конечно, это очень серьезный политический кризис.

- Прав ли Пашинян, когда называет заявление армейского руководства военным переворотом?

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

На момент, когда я даю интервью, это призыв к отставке. Призыв к отставке — это еще не военный переворот, но так как это армия, повторюсь, всякое развитие возможно.

— Повлияло ли на нынешнюю ситуацию недавнее нашумевшее заявление Пашиняна в интервью новостному сайту 1in.am о небоеспособности российских ЗРК «Искандер» и осложнило ли это политическое будущее премьер-министра Армении?

— Несомненно, это было спусковым крючком того, что случилось. Это раскол элит. Раскол элит в Армении существовал достаточно давно. Тут даже особого инсайда не нужно, чтобы понимать, что после проигранной войны военные чрезвычайно специфически смотрят на политическое руководство и на разногласия внутри элит. По-иному не могло быть.

Кризис в Армении: Пашинян уволил главу Генштаба © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Причиной этого явились два интервью, первое из которых дал бывший президент Армении Серж Саргсян, фактически обвинив в поражении в войне Пашиняна и его власть. И второе, ответное, которое дал Пашинян и в котором прозвучало это заявление (о небоеспособности «Искандеров»).

К реальным техническим параметрам ЗРК, к сотрудничеству с Россией, к качеству оружия и к тому, каким образом происходило его использование, это не имеет никакого отношения. Это внутриполитический дискурс, показатель внутриполитического противостояния. И это сработало как спусковой крючок для того, что происходит сейчас.

Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна, тот заявил о перевороте © AP, Tigran Mehrabyan, Armenian Prime Minister Press Service/PAN Photo - Парламентская фракция «Процветающая Армения» призвала Пашиняна не вести страну к гражданской войне. Насколько вероятен такой сценарий? И пользуется ли премьер поддержкой среди силовых структур страны?

— Определенная поддержка у Пашиняна, я говорю не о силовых структурах, а среди населения, есть. Не думаю, что она чрезвычайно большая, но она есть. Люди, которые поддерживают Пашиняна, в стране есть.

Уже была социология, но к ее качеству у меня есть претензии. Понятно, что этих людей не большинство. По крайней мере, ничего сравнимого с поддержкой Пашиняна, которая была до войны и раньше, конечно же нет. Что касается силовых структур, ситуации внутри армии — мне сказать сложно, но все руководство выступило против власти Пашиняна.

Гражданскую войну в полном смысле этого слова мне сейчас нелегко представить. Но не дай бог, всякого рода столкновения в принципе можно представить, но не думаю, что их вероятность очень велика. Как будет ситуация развиваться дальше, увидим.