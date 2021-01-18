Польский политический аналитик считает, что нет никакой качественной разницы между Дональдом Трампом и легендарным «глубинным государством» США, представителем которого считается Джо Байден

6 января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, где произошли столкновения с полицией, при этом погибли четверо протестующих и один полицейский. В итоге Джо Байдена всё же утвердили на посту президента США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона.

- Пан Рэнкас, как Вы оцениваете эти небывалые для США события? Это конец эпохи демократии, конец капитализма или что-то ещё?

— Лучше всего эти события, как обычно, были охарактеризованы в Интернете с помощью мема, в котором говорилось, что из-за ограничений, связанных с COVID-19, США в этом году даже государственный переворот пришлось организовать у себя дома. В Белом доме — и, конечно, в Капитолии.

Однако, если серьезно, я бы не спешил объявлять окончательный конец капитализма и демократии. Скорее, мы имеем дело с их плановой реорганизацией. Некоторые составляющие, включая второстепенные элементы либеральной демократии, свободной от цензуры, законопослушания и т. д. — уже удалены, наверное, навсегда. На первый план выходят другие, то есть демонстрация преимущества корпораций (пока что связанных с IT и медиа) над государствами. Николай Злобин о том, как и за что Трампа могут судить в США © РИА Новости, Нина Зотина

В течение десятилетий многие теоретики, особенно российские авторы, исследовавшие цивилизационные изменения, писали о переходном периоде, в котором мы находимся. Они предсказывали глобальный, возможно, окончательный финансовый кризис, новую мировую войну (как вариант — в формате серии межрегиональных войн), — в то время как реальное изменение мировой системы происходит в истинно голливудской, хотя и несколько скучной, форме «глобальной пандемии».

Даже американские выборы, которые привычно (хотя и более интенсивно) были всего лишь столкновением групп влияния, — превратились в столкновение ревностных «ковидиан» с «антипланемистами» и т. п. Парадоксально, но в одном из самых примитивных и политически наивных обществ в мире нечто настолько декоративное и вымышленное, как выборы, несколько затмили такой фундаментальный вопрос, как организация мирового порядка после пандемии коронавируса. Именно в таком ракурсе стоит рассматривать вашингтонские события.

- Конгрессмены от Демократической партии обвиняют Трампа в подстрекательстве к мятежу. Палата представителей Конгресса США во второй раз проголосовала за импичмент действующего президента, что случилось впервые в истории. Как вы считаете, будет ли показательный процесс против Трампа — в Сенате или в суде? Или Трамп просто передаст полномочия Байдену и уйдёт?

— О том, что он передаст власть, все знали сразу же после того, так стали известны результаты президентских выборов. Более того, для этого процесса абсолютно неважно, был ли сам подсчет голосов справедливым или нет. Американская политическая система назвала Джо Байдена победителем. Дональду Трампу не оставалось ничего другого, как признать этот факт — независимо от того, хотел ли он сам оставаться в течение следующих 4 лет в Белом доме. Не будем наивными. В действительности пост президента США никогда не означал независимой политической власти. Это всегда был результат «тёрок» в ограниченном круге настоящих хозяев этого государства, которое с самого начала было задумано как олигархическое.

Даже самые выдающиеся, наиболее популярные в обществе (а в последнее время ещё и в медиа), посаженные в президентское кресло, были не более чем коммивояжерами с определёнными финансовыми интересами, которые просто обращались к определенным социальным эмоциям. Даже Джордж Вашингтон, Эндрю Джексон, Авраам Линкольн, Тед Рузвельт, Франклин Делано Рузвельт, Джон Ф. Кеннеди и — что особенно символично — Рональд Рейган, были не кем иным, как… актёрами, нанятыми для развлечения больших толп народу. В конце концов, Дональд Трамп был всего лишь карикатурой на этих персонажей. Он сделал свою работу, поднял глобализацию на новый уровень — и ему пришлось уступить место духу нового Рождества…

- До событий 6 января Трампа считали лидером практически половины населения США, говорили, что он может создать собственную партию, которая может составить реальную конкуренцию республиканцам и демократам, размыть вековую двупартийную систему… Каковы теперь перспективы Трампа — политические и юридические?

— Вся американская политическая система основана не столько на избирательном законе, который продвигает двухпартийность, сколько на принципе политической пропаганды, сводящейся к нарастающей поляризации общества. Вот почему избиратели одной партии знают, что Буш украл выборы у Гора, а электорат другой уверен, что Обама был натурализованным сыном стриптизерши с поддельным свидетельством о рождении. В этой картине мира 2016-м «хакеры Путина» стояли за победой Трампа, а в 2020-м Белый дом обеспечил Байдену председатель Си… Америка — это состояние ментально (дез)организованной паранойи, очевидным проявлением которой был Трамп. Алексей Пушков: Во внешней политике Байден будет опираться на администрацию «Обама 2.0» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Также стоит помнить, что сколько раз в американской политике появлялись более-менее значительные инициативы за пределами демократично-республиканского биполярочки («Прогрессивная партия» Теда Рузвельта в 1912 году, «Американская независимая партия» Джорджа Уоллеса в 1968-м, «Партия реформ» Росса Перо в 1995-м), — столько раз это служило только для спасения системы, «выжиганию» голосов недовольства и… облегчения победы кандидата одной из мафиозных партий.

В нынешнем случае все было так же. Ещё в 2016 году я предупреждал, что попытки назвать такой системный продукт, как Дональд Трамп, «антисистемным кандидатом», можно смело считать бессмыслицей десятилетия. Так и сегодня: просто абсурдно предполагать, что тот, кто во время своего президентства лишь смиренно создавал очередные инструменты для глобалистов, может создать нечто качественно иное, хотя бы и в американской политике.

Поэтому даже если каким-то образом сторонники Трампа объединятся, и к ним присоединятся те, кто Трампу не верит, но видит в нём символ сопротивления тому, что еще хуже, — то все они не станут ничем иным, как ещё одним агентом системы. Приведу российский пример. Я всегда с большим сочувствием относился к этосу и легенде защитников московского Белого дома во время ельцинского переворота в 1993 году. Однако проверял ли кто-нибудь, сколько из них, включая руководителей, были провокаторами ФСБ?..

- Что, на ваш взгляд, будет теперь с самой Республиканской партией, которая продолжает терять поддержку избирателей — это показали довыборы 5 января. Сможет ли Great Old Party (Большая старая партия), как её называют с конца XIX века, преодолеть нынешний кризис?

— В одном польском фильме, где речь идет о последствиях системных изменений на микроуровне, на робкий вопрос «Что же теперь будет?!!» главный герой спокойно отвечает: «Ничего. Будет то же самое. Или лучше».

Республиканская партия США, которая, в конце концов, является финансовой корпорацией, принадлежит к тем институтам глобализма, которые, как говорят на Уолл-стрит, слишком велики, чтобы обанкротиться. С другой стороны, если мировая система на самом деле находится в процессе стратегической трансформации, возможно, в конечном итоге даже существующее подобие либеральной демократии больше не понадобится. И зачем тогда вообще нужен такой вздор, как партии?

Но прежде чем (или если) это вообще произойдет, стоит отметить, что в англосаксонской системе базовым политическим структурам никогда особо не мешало то, что так называемые правые «ловили» некоторых избирателей на якобы более радикальные лозунги и идеи, почерпнутые в низах. К примеру, в Великобритании тори (Консервативная партия — прим.) время от времени «выплёвывают» то Партию независимости Соединенного Королевства, то Партию Brexit, которые шумят, завлекают недовольных… Но всё это только для того, чтобы, в конце концов, заставить их принять те же решения, что и обычно, через те же самые реальные властные круги, — прежде всего, финансовые. Почему же в США должно быть по-другому, — лишь из-за того, что «человек-бизон» фотогеничен?.. Алексей Зубец: США больше не нужна экспансия на постсоветском пространстве © Youtube / Алексей Зубец

- Штурмом Капитолия сторонники Трампа оказали ему медвежью услугу. Не допускаете ли вы, что это была спланированная «глубинным государством» акция, чтобы похоронить политические перспективы Трампа? Или это просто конспирологическая теория?

— Извините, но я не вижу качественной разницы между Трампом и этим легендарным «глубинным государством». В какой момент за последние четыре года можно было бы серьезно провести такое различие?!

В рамках американско-глобальной системы различные группы интересов конкурируют друг с другом на одних уровнях — и тесно взаимодействуют на других. Некоторые надежды для мира, в конечном итоге, иногда могут быть связаны с отдельными проявлениями этого соперничества, но уж точно не с каким-либо из этих лагерей как таковых. Как бы то ни было, всё это происходит в сложной многоуровневой сети связей.

Например, если Трамп не носит маску, а Байден носит, — следует ли из этого, что мы также должны поддерживать мировую диктатуру Трампа в интересах Израиля? Или, например, не воспринимая брутальность, с которой Трамп обращался с европейскими странами, — должны смиренно присоединиться к «новому крестовому походу» против России или Турции, который, вероятно, возглавит Байден?..

На самом деле, как раньше говорили в Польше, было бы ниже нашего достоинства (и интеллекта) задаваться вопросом, влепит ли нам хам левой рукой или правой ногой, — поскольку хам всегда остается хамом. И таким мировым хамом, тираном, который не позволяет восстановить какой-либо удовлетворительный международный, цивилизационный и сознательный порядок, является вся система Соединённых Штатов Америки.

Неважно, в редакции Трампа или в формате какого-то «глубинного государства». На самом деле, ничего особенного для мира не следует из того, что голосующие за Трампа «консерваторы» приказывают американским детям купаться в трусиках, а Джо Байден, согласно ещё одному известному интернет-мему, «не пройдет безразлично мимо ни одной маленькой девочки». Настоящая цивилизационная война касается чего-то другого, и в ней все эти фракции, к несчастью для нас, находятся на одной стороне.

- Как события 6 января и их последствия скажутся на роли США в мире, на авторитете этой страны, её влиянии на другие государства?

— У Соединенных Штатов нет никакого авторитета, а американская демократия — это фикция, что известно каждому, умеющему найти США на глобусе. Да, некоторые относятся США подобострастно, как назначенные ими администраторы некоторых стран (включая Польшу, Литву или Украину), — потому что от этого зависит сохранение их должностей. Многие относятся любознательно — ведь большинство людей поддаётся соблазну эффективного американского пиара с голливудскими постановками на вершине. Или, наконец, относятся реалистично — то есть враждебно, что иногда переходит в ненависть, особенно после личного опыта. Дмитрий Дробницкий: Байден может назначить "царя" по Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Когда падали башни Всемирного торгового центра, по всему миру, ещё не подозревающему о почти явной ныне провокации, раздавался удовлетворенный смешок: «Вавилон в огне!» Даже сегодня хаос на Капитолийском холме, несомненно, доставил большое удовольствие как «друзьям Америки», так и просто трезвым наблюдателям за американской политикой. Проблема в том, что, как и в случае с 11 сентября, мы почти наверняка имели дело с маркетинговой уловкой, демонстрирующей реальную напряженность в США, но, в первую очередь, рассчитанную на то, чтобы эта напряжённость не вышла из-под контроля.

Соединенные Штаты больше никто не любит. Да, некоторых они ослепляют, как проститутки отдельных мужчин и бьющие мужья — отдельных женщин. Для других они просто работодатель, ещё кто-то видит в них просто вирус, который разрушает мир гораздо более реально, чем COVID-19. Но как ещё можно испортить мнение о шлюхе, психопате, плохом начальнике и болезни?..

- Как вы считаете, будет ли Байден основывать свою политику на «отстраивании» от Трампа, то есть действовать показательно в «антитрамповском» стиле? В частности, каковы могут быть последствия этого в ЕС и на постсоветском пространстве?

— По отношению к Европе и т.н. «союзникам Америки», Байден, скорее всего, будет анти-Трампом. Хотя я не думаю, что он ослабит какие-либо реальные обязательства, к которым эти страны принудили за последние четыре года, — например, в отношении финансов НАТО. Однако смена акцентов или даже каких-то направлений — это еще не смена политики в целом. Единственным исцелением для США (а значит, возможностью свободно вздохнуть для всего мира) может стать лишь сосредоточение американцев на своих делах — чего, кстати, искренне хотят сами бедные жители этой страны. Только таким образом Штаты могут стать… нормальной страной, а не следующим — после Великобритании в XVI-ХХ веках — носителем «ленточного червя» мировых финансов.

Но не для того существует политическая система США, чтобы воплотить такие мечты в реальность. Пока она эффективно защищается, продуцируя очередных Трампов и анти-Трампов, то есть заменителей конкретных проблем, фикции их разрешений и повтора привычных концепций. Ведь когда собака, преследующая свой хвост, движется достаточно быстро — она мало чем отличается от опоясывающего мир Змея Мидгарда, этого символа вечности и бесконечности.

На практике же — да, наверное, с Европой сейчас отношения у США будут мягче, но они явно станут более острыми с Россией, и более интенсивными — на постсоветском пространстве. И это, с моей точки зрения, хорошо. Потому что политика Трампа превращала нас, Европу и Польшу в частности, в невольников, да ещё и дополнительно униженных, а многих в России и на Востоке усыпляла их перед подобным порабощением. Пришло время проснуться.