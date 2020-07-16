Политолог Дмитрий Абзалов объяснил, почему в деле о хищении на Украине американской помощи в размере $5,3 миллиарда президенту Владимиру Зеленскому важно не форсировать расследование, но и не сворачивать его до президентских выборов в США

Трамп пошёл с «украинской карты». Кто ответит за разворовывание помощи США Украине © REUTERS, Kevin Lamarque Дональда Трампа Рудольф Джулиани на днях заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда. Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако оно блокируется внутри США.

«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере $5,3 миллиарда во времена администрации [Барака] Обамы, в то время как [экс-вице-президент] Джо Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», — заявил советник.

Он продемонстрировал документ Счетной палаты Украины от 2017 года, который, по его словам, передал депутат Верховной Рады Андрей Деркач еще до обнародования скандальных «пленок Порошенко». Средства, по версии Джулиани, отмывались через сомнительные украинские и американские компании с разным целевым назначением, в том числе гуманитарным.

По мнению адвоката, в коррупционных схемах участвовали ключевые политические фигуры: Джордж Сорос и Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор. А также Порошенко, [экс-премьер Украины] Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

- Дмитрий, как вы считаете, насколько достоверна информация Джулиани о «злоупотреблениях средствами США» в столь масштабных размерах?

— Если кто и может это проверить, так это прокуратура. Но стоит отметить, что на фоне неопределенной ситуации по ноябрю этого года относительно американских выборов программа, которая должна была быть запущена еще летом того года, пробуксовывает. Я напоминаю, что помощь, которая предоставлялась, инициировала в том числе расследование в отношении Байдена, но последующих действий не было. Почему? Потому что была неопределенность с коронавирусом, стало непонятно, будет Трамп — не будет Трампа, и инициировать расследование в отношении второго кандидата было достаточно опасно.

Чтобы не попасть в ловушку Порошенко, который поставил не на того кандидата, было принято решение, судя по всему, слегка притормозить процесс, и это в принципе заметно. Он идет не очень активно, как предполагалось изначально, хотя такие договоренности были.

Кража, за которую никто не ответит. Эксперты о хищении $5,3 миллиарда помощи США на Украине © AP, Evan Vucci Майкла] Помпео. Понятно, что он пытается устроить серьезный резонанс и таким образом ударить по рейтингу основного конкурента во время избирательной кампании. Изначально это должно было происходить по линии американской стороны. Кстати говоря, частично эти материалы есть у нардепов Украины, у одного как минимум. Но, опять же, его действия маловероятны без поддержки Офиса президента. Так что материалов для того, чтобы все это дело раскрутить, достаточно, просто вопрос в целесообразности для украинской стороны. Поэтому была выбрана осторожная тактика.

Но Трампу нужно это дело, и он будет руками и ногами это форсировать. При этом выход материала для Вашингтона был бы комфортней именно с украинской стороны, а не со стороны Помпео, но вариантов особо не остается, потому что Киев не делает шагов, а Байдену рейтинги нужно рушить уже сейчас. Кроме того, я так понимаю, Трамп меняет руководителя своей избирательной кампании, и она становится более агрессивной, что предполагает раскручивание в том числе украинской составляющей.

- Получается, что Зеленский сейчас не будет предпринимать никаких шагов? Как ему следовало бы поступить?

— На самом деле у него очень сложная ситуация. С одной стороны, у него есть экономические сложности, и ссориться с Вашингтоном даже на несколько месяцев — это то еще удовольствие. С другой стороны, если, как Порошенко, поставить все фишки на одного кандидата, а потом проиграть, то надо помнить, что с ним потом еще четыре года жить и избираться при нем.

Поэтому сейчас украинский президент что будет делать? Будет всячески пытаться избегать определенности по этому вопросу. Он будет делать преференции и тем, и другим, делаться это все будет, конечно, очень медленно, без публичных заявлений. Его основная задача — не определиться до ноября. И обе стороны будут пытаться затащить его в это, потому что статус-кво не устраивает никого.

Если документы будут публиковаться даже по линии депутата, это все равно станет хорошей возможностью для того, чтобы давить на Байдена. Если дело будет свернуто, то серьезный имиджевый удар по Трампу. Поэтому я бы на месте Зеленского вообще никуда не ездил и трубку не брал. Надо дистанцироваться максимально, поставить на паузу расследование, но при этом его не свернуть — это наиболее эффективная стратегия.

В ноябре, после того как определится основной кандидат, можно будет либо форсировать разбирательство, либо свернуть расследование. Но надо понимать, что даже если Трамп выиграет, он может потерять Сенат, а вот если он потеряет Сенат, тогда, скорее всего, будет импичмент, который зависит от верхней палаты парламента. И тогда вся эта веселая история продлится на будущее. Поэтому сейчас вероятность того, что Трамп сохранится, даже если он выиграет, не очень высокая, и с этой точки зрения, мне кажется, лучше для Украины сворачивать это направление, ну или всячески его притормаживать.

Владимир Фесенко: Джулиани опустился до «фейкомета», заявляя о коррупции на Украине © glavred.info - Если все-таки вся эта история перейдет в юридическое поле и вина будет доказана, как думаете, названные Джулиани люди в США и на Украине понесут ответственность?

— До ноября нет. Схема следующая: должна очень усложниться ситуация в экономике Украины, прямо совсем, из-за чего понадобится быстрое финансирование. И тогда Зеленскому придется идти на любые усилия, и он выиграет в краткосрочной перспективе, но закопает себя на будущее, если выиграют демократы.

Поэтому я сомневаюсь, что до ноября подобные решения будут приняты. Это дополнительные риски, и на них никто не пойдет. Только если будут совсем большие экономические проблемы и придется все положить на алтарь краткосрочный, тогда Зеленский приступит к каким-то маневрам. Но пока, я думаю, он не будет инициировать дела против этих людей.

- А демократы сейчас что будут делать?

— Их основная задача — максимально сдерживать Зеленского, чтобы он никуда не дай бог не пошел. В идеале, конечно, надо выделять денежные средства, чтобы не было экономических проблем, которые сразу ставят Украину в зависимость от Трампа. Как было в мае: начался коронавирус, экономика схлопнулась, пришлось договариваться.

Поэтому демократы должны всеми способами пытаться дестимулировать Зеленского к жестким переговорам. И в принципе они это делают: были заявления о том, что готовы поддержать и т.д. Это делается, чтобы он продержался до ноября.

А вот после ноября может быть все что угодно, особенно с учетом того, что демократы могут получить большинство в Сенате. И ситуация может вернуться к той, что была во время президентства [Барака] Обамы.