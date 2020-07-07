Сеть ресторанов "Тануки", работающая в России, поставила на своем сайте радужную заставку, являющуюся символом гей-движения. О том, как это возмутило русских консерваторов, рассказал Андрей Любегин, блогер, ведущий подкастов "Русские Вперед" и "Культура Дискуссии"

- Андрей, как возникла идея принудить "Тануки" отказаться от радужной заставки? Почему она вас раздражала?

— Мы видим, что негативные сигналы присутствия т.н. "воинов социальной справедливости" (Social Justice Warriors) западного образца абсолютно спокойно заходят в наше культурное пространство и этого практически никто не замечает. Радуга ЛГБТ — это новая свастика. Всех раздражает свастика, потому что с ней связаны множество бед, человеческих смертей и горя. С ЛГБТ-символикой этого ещё не случилось, но ситуация стремительно движется к 1939 году.

В США он уже начался. Мы хотим обратить на это внимание, пока не случился момент потери управления культурной и общественной повесткой, и глобалистские SJW не осознали своей силы.

- Кто принял участие в акции? Из кого состоял оргкомитет? Как выработали план?

— В акции приняло участие множество самых обыкновенных людей, но основным ядром активистов были слушатели нашего подкаста "Культура Дискуссии" и того движения, которое мы организовали в Twitter. План пришел в голову мне, я изложил его своим друзьям и слушателям — всем понравилось, и мы решили действовать.

- Как проходила акция? Поддержали ли ее российские СМИ и российская общественность?

— Да, акцию хорошо поддержали СМИ. Пост Алексея Ларкина (Украина.ру также публикует интервью с ним на своих страницах) с описанием нашей акции в "Фейсбуке" вообще попал в новостной эфир телеканала "Россия-24"! В программе "60 минут" поднимался вопрос с "Тануки", мы тут попали в точку с нашей акцией, мы не рассчитывали, что так получится, но все вышло очень удачно. Отдельно стоит поблагодарить депутата Алексея Журавлёва из "Родины" — он вообще написал депутатский запрос по этому случаю.

Общественность не только поддержала, но и активно принимала участие в акции, я получал целые "полотна" с чеками заказов, которые никогда не будут доставлены. Итоговый урон, думаю, был вполне ощутим для "Тануки".

В следующем году общепиты будут думать, прежде чем бездумно заимствовать PR ходы у западных коллег.

- Почему вы думаете, что они сняли радужную заставку благодаря вашей акции? Какие для этого основания?

— Формально они сняли символику, потому что "месяц прайда" закончился. Цель была не в этом, цель была в том, чтобы создать им максимальные проблемы — потери в доставке, загруженность кухни, депутатские запросы, жалобы и возмущение общества, упоминание в негативном контексте в СМИ — это всё негатив по отношению к бренду, он отталкивает посетителей и клиентов.

Любая фирма может поставить тебе ЛГБТ-символику в социальные сети, но они должны знать, что в итоге это обернется возмущением и недовольством огромного количества людей, а как следствие — проблемами для бизнеса. У всего должна быть цена, и они должны её заплатить.

Кроме того, у нас в России есть закон о пропаганде гомосексуализма в среде несовершеннолетних — он должен работать как атомные часы — безотказно и 24/7, а мы ему в этом поможем инициативами снизу.