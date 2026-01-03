Слуцкий призвал срочно созвать Совбез ООН из-за агрессии США против Венесуэлы - 03.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260103/slutskiy-prizval-srochno-sozvat-sovbez-oon-iz-za-agressii-ssha-na-venesuelu-1073956370.html
Слуцкий призвал срочно созвать Совбез ООН из-за агрессии США против Венесуэлы
Слуцкий призвал срочно созвать Совбез ООН из-за агрессии США против Венесуэлы - 03.01.2026 Украина.ру
Слуцкий призвал срочно созвать Совбез ООН из-за агрессии США против Венесуэлы
Удары США по Венесуэле являются прямой военной агрессией и требуют срочного созыва Совета Безопасности ООН, международное сообщество должно пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации в регионе Карибского бассейна. Об этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 3 января заявил в своём телеграм-канале
2026-01-03T14:16
2026-01-03T14:38
новости
украина.ру
россия
госдума
леонид слуцкий
венесуэла
сша
николас мадуро
оон
совбез оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052101127_0:18:900:524_1920x0_80_0_0_fb82e2327accfc1a24d21061bc415bac.jpg
"Ситуация вокруг Венесуэлы требует срочного созыва Совета Безопасности ООН. Международное сообщество должно не только осудить, но и пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации в регионе Карибского бассейна", — написал Слуцкий.По его словам, в ходе прямой военной агрессии с попыткой госпереворота при внешнем вмешательстве, Вашингтон "расчехлил" доктрину Монро, действуя по "праву силы" в нарушение "силы права". А все разговоры о борьбе с наркокартелями "оказались предлогом для свержения законно избранной власти в Боливарианской республике"."Зачем тогда, если верны сообщения из Каракаса, было бомбить здания министерства обороны, парламента, мавзолей Уго Чавеса, военные и нефтяные объекты страны?" — добавил Слуцкий.Ранее сообщалось, что американские войска в ночь на 3 января совершили нападение на Венесуэлу. В Каракасе прозвучала серия мощных взрывов, в городе были замечены американские вертолеты, а около дворца Мирафлорес, где расположена резиденция президента Николаса Мадуро, находится венесуэльская бронетехника.По заявлению президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера – президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был задержан и вывезен за пределы страны.Подробнее о происходящем в Боливарианской республике в публикации - Агрессия против Венесуэлы. Что известно на данный момент.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
венесуэла
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052101127_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_c6f745399949edcf7b3a6e98a92fa28a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, госдума, леонид слуцкий, венесуэла, сша, николас мадуро, оон, совбез оон, агрессия
Новости, Украина.ру, Россия, Госдума, Леонид Слуцкий, Венесуэла, США, Николас Мадуро, ООН, Совбез ООН, агрессия

Слуцкий призвал срочно созвать Совбез ООН из-за агрессии США против Венесуэлы

14:16 03.01.2026 (обновлено: 14:38 03.01.2026)
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Удары США по Венесуэле являются прямой военной агрессией и требуют срочного созыва Совета Безопасности ООН, международное сообщество должно пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации в регионе Карибского бассейна. Об этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 3 января заявил в своём телеграм-канале
"Ситуация вокруг Венесуэлы требует срочного созыва Совета Безопасности ООН. Международное сообщество должно не только осудить, но и пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации в регионе Карибского бассейна", — написал Слуцкий.
По его словам, в ходе прямой военной агрессии с попыткой госпереворота при внешнем вмешательстве, Вашингтон "расчехлил" доктрину Монро, действуя по "праву силы" в нарушение "силы права". А все разговоры о борьбе с наркокартелями "оказались предлогом для свержения законно избранной власти в Боливарианской республике".
"Зачем тогда, если верны сообщения из Каракаса, было бомбить здания министерства обороны, парламента, мавзолей Уго Чавеса, военные и нефтяные объекты страны?" — добавил Слуцкий.
Ранее сообщалось, что американские войска в ночь на 3 января совершили нападение на Венесуэлу. В Каракасе прозвучала серия мощных взрывов, в городе были замечены американские вертолеты, а около дворца Мирафлорес, где расположена резиденция президента Николаса Мадуро, находится венесуэльская бронетехника.
По заявлению президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера – президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был задержан и вывезен за пределы страны.
Подробнее о происходящем в Боливарианской республике в публикации - Агрессия против Венесуэлы. Что известно на данный момент.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияГосдумаЛеонид СлуцкийВенесуэлаСШАНиколас МадуроООНСовбез ООНагрессия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22США будут участвовать в решении вопроса будущего Венесуэлы, заявил Трамп
17:20Венесуэла требует вернуть ей президента Мадуро, ЕС поддерживает похищение главы государства
17:08Зеленский сделал предложение Шмыгалю
17:00Новогодняя история от "Птицы". Брат забрал из детского дома, с игрушками был дефицит
16:56Глава МИД Украины Сибига поддержал атаку США на Венесуэлу и похищение Мадуро
16:41Украинец выпрыгнул из окна военкомата
16:07Грег Вайнер о США в Венесуэле: Трамп показал Зеленскому, как он умеет решать вопросы
16:00Хронический анахронизм "Хроник…": АВ-ТО-РА!
15:38Краматорское направление: ВС РФ выбивают ВСУ с позиций
15:30Украинские деятели традиционно пытаются переложить ответственность за свои преступления на Россию
15:27Сводка опасности ракетных ударов и атак БПЛА на регионы России к этому часу
15:24Власти Венесуэлы заявляют о спокойствии и решимости действовать
15:16Зеленскому не позволили превратить мемориал «Яд Вашем» в политическую трибуну
15:07Президент Колумбии заявил, что на границе с Венесуэлой размещены дополнительные силы
14:50В Херсонской области задержали группу "журналистов", пытавшихся попасть в воинские подразделения
14:21Почему не получится мирно разделить влияние между Россией, США и Китаем – Прокопенко
14:16Слуцкий призвал срочно созвать Совбез ООН из-за агрессии США против Венесуэлы
14:10Вашингтон анонсировал суд над Мадуро, Зеленского обвинили в причастности к терактам. Главное к этому часу
14:09Владимир Васильев об атаках США на Венесуэлу: Следующими могут стать Куба, Гренландия и даже Иран
14:00Новогодняя история от "Скорпиона". Казань, детдом и хороводы
Лента новостейМолния