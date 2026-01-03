https://ukraina.ru/20260103/slutskiy-prizval-srochno-sozvat-sovbez-oon-iz-za-agressii-ssha-na-venesuelu-1073956370.html

Слуцкий призвал срочно созвать Совбез ООН из-за агрессии США против Венесуэлы

Удары США по Венесуэле являются прямой военной агрессией и требуют срочного созыва Совета Безопасности ООН, международное сообщество должно пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации в регионе Карибского бассейна. Об этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 3 января заявил в своём телеграм-канале

2026-01-03T14:16

"Ситуация вокруг Венесуэлы требует срочного созыва Совета Безопасности ООН. Международное сообщество должно не только осудить, но и пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации в регионе Карибского бассейна", — написал Слуцкий.По его словам, в ходе прямой военной агрессии с попыткой госпереворота при внешнем вмешательстве, Вашингтон "расчехлил" доктрину Монро, действуя по "праву силы" в нарушение "силы права". А все разговоры о борьбе с наркокартелями "оказались предлогом для свержения законно избранной власти в Боливарианской республике"."Зачем тогда, если верны сообщения из Каракаса, было бомбить здания министерства обороны, парламента, мавзолей Уго Чавеса, военные и нефтяные объекты страны?" — добавил Слуцкий.Ранее сообщалось, что американские войска в ночь на 3 января совершили нападение на Венесуэлу. В Каракасе прозвучала серия мощных взрывов, в городе были замечены американские вертолеты, а около дворца Мирафлорес, где расположена резиденция президента Николаса Мадуро, находится венесуэльская бронетехника.По заявлению президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера – президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был задержан и вывезен за пределы страны.Подробнее о происходящем в Боливарианской республике в публикации - Агрессия против Венесуэлы. Что известно на данный момент.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

