Слуцкий призвал срочно созвать Совбез ООН из-за агрессии США против Венесуэлы

Удары США по Венесуэле являются прямой военной агрессией и требуют срочного созыва Совета Безопасности ООН, международное сообщество должно пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации в регионе Карибского бассейна. Об этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 3 января заявил в своём телеграм-канале
"Ситуация вокруг Венесуэлы требует срочного созыва Совета Безопасности ООН. Международное сообщество должно не только осудить, но и пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации в регионе Карибского бассейна", — написал Слуцкий.По его словам, в ходе прямой военной агрессии с попыткой госпереворота при внешнем вмешательстве, Вашингтон "расчехлил" доктрину Монро, действуя по "праву силы" в нарушение "силы права". А все разговоры о борьбе с наркокартелями "оказались предлогом для свержения законно избранной власти в Боливарианской республике"."Зачем тогда, если верны сообщения из Каракаса, было бомбить здания министерства обороны, парламента, мавзолей Уго Чавеса, военные и нефтяные объекты страны?" — добавил Слуцкий.Ранее сообщалось, что американские войска в ночь на 3 января совершили нападение на Венесуэлу. В Каракасе прозвучала серия мощных взрывов, в городе были замечены американские вертолеты, а около дворца Мирафлорес, где расположена резиденция президента Николаса Мадуро, находится венесуэльская бронетехника.По заявлению президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера – президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был задержан и вывезен за пределы страны.Подробнее о происходящем в Боливарианской республике в публикации - Агрессия против Венесуэлы. Что известно на данный момент.
14:16 03.01.2026 (обновлено: 14:38 03.01.2026)
"Ситуация вокруг Венесуэлы требует срочного созыва Совета Безопасности ООН. Международное сообщество должно не только осудить, но и пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации в регионе Карибского бассейна", — написал Слуцкий.
По его словам, в ходе прямой военной агрессии с попыткой госпереворота при внешнем вмешательстве, Вашингтон "расчехлил" доктрину Монро, действуя по "праву силы" в нарушение "силы права". А все разговоры о борьбе с наркокартелями "оказались предлогом для свержения законно избранной власти в Боливарианской республике".
"Зачем тогда, если верны сообщения из Каракаса, было бомбить здания министерства обороны, парламента, мавзолей Уго Чавеса, военные и нефтяные объекты страны?" — добавил Слуцкий.
Ранее сообщалось, что американские войска в ночь на 3 января совершили нападение на Венесуэлу. В Каракасе прозвучала серия мощных взрывов, в городе были замечены американские вертолеты, а около дворца Мирафлорес, где расположена резиденция президента Николаса Мадуро, находится венесуэльская бронетехника.
По заявлению президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера – президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был задержан и вывезен за пределы страны.
Подробнее о происходящем в Боливарианской республике в публикации - Агрессия против Венесуэлы. Что известно на данный момент.