Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы - 03.01.2026
Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы 3 января опубликовано на сайте дипломатического ведомства, предлагаем полный текст документа
2026-01-03T13:26
2026-01-03T13:26
Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение.Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости.В складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать.Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне.Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны.Поддерживаем заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.Посольство России в Каракасе функционирует в штатном режиме с учетом обстановки, поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории Венесуэлы. На настоящий момент сведений о пострадавших гражданах Российской Федерации нет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы

13:26 03.01.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы 3 января опубликовано на сайте дипломатического ведомства, предлагаем полный текст документа
Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение.
Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости.
В складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать.
Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне.
Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны.
Поддерживаем заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.
Посольство России в Каракасе функционирует в штатном режиме с учетом обстановки, поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории Венесуэлы. На настоящий момент сведений о пострадавших гражданах Российской Федерации нет.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Венесуэла Россия США ООН агрессия МИД РФ
 
13:39Предлоги США для агрессии против Венесуэлы несостоятельны - МИД РФ
13:39Агрессия против Венесуэлы. Что известно на данный момент
13:35Госсекретарь США Марко Рубио указал, что военная операция против Венесуэлы была прикрытием для задержания президента республики Николаса Мадуро, отметил сенатор Майк Ли
13:26Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы
13:20Жириновский оставил правдивый прогноз по Трампу и Венесуэле: видео
13:16Венесуэлу поддержали Куба и Турция, президент Колумбии потребовал созыва ОАГ и ООН
13:00Армия России освободила населенный пункт Бондарное в ДНР
12:51Трамп заявил, что Мадуро и его жену захватили и вывезли из Венесуэлы
12:44Посольство России в Венесуэле выступило с заявлением
12:35"Сеять хаос и дрожь – вот его ремесло". Пара слов о стратегии США
12:35Война с Венесуэлой: почему Трамп действует именно сейчас и какие последствия это несёт выяснил Царёв
12:30Кадровые перестановки в Киеве оценил Юрий Подоляка
12:21Победить Россию невозможно — премьер-министр Чехии
12:11Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение по одной из высоковольтных линий
12:03США ударили по зданию парламента Венесуэлы, заявляет президент Колумбии Густаво Петро
12:01Атаку на Венесуэлу США планировали осуществить еще в Рождество. Что известно к этому часу
11:27Мадуро объявил чрезвычайное положение в связи с атакой США на Венесуэлу
10:57Начавшийся конфликт вокруг Венесуэлы может развиваться по сценарию стремительной операции США — эксперт
10:39Накануне удара США Мадуро провёл встречу со спецпосланником лидера Китая. Другие новости к этому часу
10:14Американская военная операция в Венесуэле. Что известно на данный момент
Лента новостейМолния