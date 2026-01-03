https://ukraina.ru/20260103/zayavlenie-mid-rossii-v-svyazi-s-vooruzhennoy-agressiey-ssha-protiv-venesuely-1073953981.html

Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы

Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы - 03.01.2026 Украина.ру

Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы

Заявление МИД России в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы 3 января опубликовано на сайте дипломатического ведомства, предлагаем полный текст документа

2026-01-03T13:26

2026-01-03T13:26

2026-01-03T13:26

новости

венесуэла

россия

украина.ру

сша

оон

агрессия

мид рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101758/64/1017586478_0:169:2538:1597_1920x0_80_0_0_a38516b83d240b323cb8f673ccc5f4e0.jpg

Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение.Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости.В складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать.Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне.Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны.Поддерживаем заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.Посольство России в Каракасе функционирует в штатном режиме с учетом обстановки, поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории Венесуэлы. На настоящий момент сведений о пострадавших гражданах Российской Федерации нет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

венесуэла

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венесуэла, россия, украина.ру, сша, оон, агрессия, мид рф