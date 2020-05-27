Адвокат журналиста Василия Муравицкого рассказал изданию Украина.ру, кто прикрывает насильников-полицейских и почему на Украине царит произвол правоохранительных органов

- Сейчас вся Украина обсуждает дикий инцидент, который произошел в Кагарлыке Киевской области, где двое полицейских насиловали и пытали местную жительницу. И это, может быть, самый ужасный, но далеко не единственный скандал с участием полицейских. Как же разрекламированная реформа МВД, затевавшаяся вроде бы совсем в других целях? Пытали и насиловали. Подчиненные главы МВД Украины Авакова оказались жестокими преступниками © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Давайте определимся в понятиях. Никакой реформы МВД, конечно, не было, если говорить о реформе как о процессе, ведущем к улучшению. Что же было? Да просто один из лидеров Майдана, человек очень известный в далеко не самых хороших кругах, — господин Аваков, птенец из «выводка» Юлии Тимошенко, возглавил Министерство внутренних дел. Я так понимаю, что были какие-то подковёрные договорённости. Заезжие гастролёры-реформаторы из Грузии — Деконоидзе, Згуладзе, Саакашвили, который, кстати, снова теперь поднят Зеленским, пусть и на ничего не значащую должность, но в том числе и ему мы должны сказать спасибо в кавычках за изнасилования и убийства. Просто немного перепотрошили МВД, переподчинили ему национальную гвардию, паспортную службу, создав такого «монстра» и переименовав милицию в полицию, попутно уничтожили нормальные оперативно-следственные кадры.

Была уничтожена система подготовки, в новую полицию стали набирать сотрудников по объявлениям на столбах — это не шутка, в сети много фотографий (таких объявлений. — Ред.). В результате МВД на данный момент превратилось в рыхлую структуру, завязанную лично на Авакова. Всё это полукриминальное, получастное, основанное на каких-то личных связях… Собирают в нижнее звено полиции неудачников, которые не могут найти себе нормальную работу либо поехать на заработки в Польшу. Очень большая текучка кадров, низкий интеллектуальный уровень… И соответствующие результаты. О различных инцидентах мы говорим начиная с первых шагов новой патрульной полиции, когда они стреляли в людей, и в друг друга стреляли, и регулярно имели другие разнообразные инциденты. Дело Муравицкого. Как издеваются над человеком, «подорвавшим информационную безопасность» Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

МВД превратилось в кузницу кадров каких-то отморозков. Их тянет на преступления, в том числе и на сексуальной почве. Например, в истории с расстрелом семи нацгвардейцев в Житомирской области тот человек, который их расстрелял, говорил, что они угрожали его изнасиловать, теперь в Кагарлыке изнасилование женщины и угроза изнасилования мужчине. Бывшего атошника поймали на изнасиловании несовершеннолетней неестественным способом. Но поскольку он — герой АТО, то получил условное наказание.

Постоянно идут подобного рода сообщения, что заставляет предположить, что есть у них или у части из них какая-то болезненная составляющая, и надо бы просто провести массовую диспансеризацию и тестирование таких лиц.

- Может ли привести инцидент в Кагарлыке и связанный с этим скандал к отставке главы МВД Арсена Авакова?

— Аваков не тот человек, который уйдёт в отставку. Он, как говорится, ложил фуражку на мнение общественности. Да и сил таких сейчас нет, которые могли бы заставить его покинуть пост.

- А Зеленский?

— Зеленский не может уволить человека, у которого он работает. Аваков главный в стране, а о Зеленском даже говорить не приходится. Он до сих пор говорит о том, что Аваков — самый эффективный руководитель в стране. Это притом что уровень преступности зашкаливает, особенно преступности, скажем так, плохой — связанной с рэкетом, с убийствами, изнасилованиями…

На улицы Киева гопники вернулись, как в худшие 90-е годы. Люди обращаются, говорят, что у них мобилы отжимает гопота… Вот что такое полиция Авакова. Лично я, когда сталкиваюсь с полицейскими, могу отметить, что очень много неадекватного поведения, хамского. Если людей набирают из числа атошников, которые не прошли процесса адаптации к условиям мирного времени, мирной жизни, то очень жаль. И жаль, конечно, жителей Донбасса, если им приходилось сталкиваться с такими в кавычках героями. Можно себе представить, что они вытворяли там.

- Выяснилось, что один из полицейских — бывший атошник. Возможно ли в таком случае объективное расследование?

— Объективного расследования, скорее всего, не будет. Мы же помним случай, когда бывший атошник захватил мост, а Аваков за него вписывался, говорил, на поруки возьму, всё нормально. В данном случае справедливого расследования не будет, но уже по другой причине. Всё-таки тут будет цель наказать, поскольку слишком ярко это всё прозвучало даже на фоне всего того, что вытворяют эти аваковские орлы, а можно и другое слово употребить — выродки. И недовольство этим всем у людей нарастает, и сегодня уже может быть достигнута точка кипения.

Геращенко уже выдал в информационное пространство сведения, что наказание будет суровым, полиция самоочистилась и т.д. Но мы знаем, что всё это — паллиатив, половинчатые и точечные меры, чтобы выпустить пар. Сколько таких насильников и убийц пригрето в МВД? Каждый украинец на себе ощущает эффективность режима Авакова. Маруся Зверобой: «а нас-то за что?» © Facebook, Олександр Кривохижев | Facebook, Олександр Кривохижев | Перейти в фотобанк

Что касается Зеленского, то все эти преступления, расстрелы и изнасилования — это всё на его совести. Потому что он, получается, крышует Авакова. Я не знаю, почему так происходит, то ли Зеленский испугался, то ли он находится в каком-то анабиозе и просто не ощущает реальности.

- Приходится говорить и о состоянии правоохранительной системы в целом, о состоянии судебной ветви власти. Об этом свидетельствует дело журналиста Василия Муравицкого, о котором мы не раз писали. Вы защищаете Муравицкого, и на вас, на адвоката, было совершено нападение прямо в суде… Случай беспрецедентный. Были какие-то последствия?

— На нас нападали псы не Авакова, а псы Службы безопасности Украины (СБУ). Правда, аваковские (полиция. — Ред.) им не мешали, приехали только после нападения, дав время группе отморозков попытаться нас избить, а может быть, и убить. Далее как обычно: полиция за два года якобы никого найти не может и искать не собирается. Как мне сказали в полиции, не принято решения их трогать.

Куратор следствия, начальник житомирской полиции господин Сорока при президенте Зеленском пошёл на повышение. Значит, Зеленский одобряет, чтобы нападали на адвокатов…

Что до суда, то всё это давно превращено в шарашкину контору. Этот абсурдный процесс над Муравицким — по этому поводу высказались уже и международные организации, и все кто мог (Василий Муравицкий признан узником совести. — Ред.). Я думаю, что пора открывать карты, и в ближайшее время мы копнём глубже причины этого суда и покажем прямую заинтересованность житомирского клана (экс-президента Украины. — Ред.) Порошенко, янтарной мафии. Мы же понимаем, что янтарь не добывался и не продавался бы здесь без «крыши» того же Авакова. Поэтому у Муравицкого (проводившего журналистское расследование деятельности «янтарной мафии». — Ред.) очень много недоброжелателей. Надо продолжить это расследование и вскрывать их схемы и темы. Налог на промывку мозгов. В Украине хотят взять националистов и радикалов на содержание государства © Андрей Лубенский

- На вас напали в зале суда в 2018 году. Это был суд по делу Муравицкого. Полиция с тех пор не может никого из нападавших найти, но вы ведь знаете, кто на вас нападал?

— Так их вся страна знает. Нападение было совершено под руководством непосредственно Евгения Карася, лидера организации С-14. Сам Карась много раз говорил, что они связаны с СБУ. А Киевский горсовет им деньги выделяет, о чём тут ещё говорить.