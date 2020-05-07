Политолог Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру рассказал, как на Украине постепенно возвращаются к прежнему отношению ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

- Павел Николаевич, на ваш взгляд, наступит ли вновь время, когда 9 мая будет для Украины праздником со слезами на глазах, но свободным от политики и исторических спекуляций?

— На Украине это и сейчас праздник. Другое дело, что на государственном уровне в свете нового понимания истории больше сдержанности. Соответственно, позиция государства стимулирует радикальные элементы, для которых этот праздник как красная тряпка, на провокации.

В 2000 году на 55-летие Победы на Крещатике был парад, хочется верить, что мы к этому еще вернемся. Но уже в этом году сдержанные проблески оптимизма можно отыскать и на государственном уровне. Например, в декабре Верховная Рада, принимая перечень дат и имен, которые будут отмечаться в 2020 году, включила туда и 100-летие трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.

Политолог Якубин: Девальвация Дня Победы означает девальвацию самой Украины © Facebook, Алексей Якубин Андрея Мельника, то есть это еще далеко не тот список, который хотелось бы видеть людям с такими же взглядами как у меня.

Киевсовет тоже принял список имен, которых будут чествовать в 2020 году. Там полтора десятка имен, которые к Киеву не имеют отношения. Это коллаборационисты из западных регионов, которые навязываются в качестве национальных героев.

И постановление Киевсовета было оспорено Андреем Портновым в одном из киевских судов, который приостановил его действие. Мне кажется, что еще год назад это было бы невозможно.

Эти пока не системные, эпизодические моменты позволяют предположить, что мы дошли до грани неуважения к Победе и памяти победителей, отцов и дедов, и начинаем движение в правильную сторону.

- На Украине много говорят о необходимости примирения воинов, воевавших в красной Армии с воинами УПА и даже с явными коллаборационистами. Как вы считаете, с какой целью делаются попытки такого примирения?

— У украинского народа не простая военная судьба. В 90-е годы и начале 2000-х продвигалась идея примирения участников Великой Отечественной и тех, кто воевал по другую сторону. Но это примирение в итоге превратилось в то, что мы имеем сейчас: когда они якобы победители, а мой отец и мои деды, которые воевали и не предавали никого, оказались в роли тех, кого не чествуют.

Но, повторюсь, мне кажется есть признаки, которые позволяют говорить, что через год-два мы придем к тому, что День Победы будет полноценным праздником и на государственном уровне.

Мне хотелось бы, чтобы и в этом году ситуация изменилась, потому что 75-летние Победы важная круглая дата. Но власть побоялась идти на решительные действия. Хотя ей бы это добавило авторитет в глазах значительной части населения.

- С какой целью украинская власть заменила День Победы, следуя европейской традиции, Днем примирения, который отмечается 8 мая?

— Этот праздник политизирован, то есть политические силы, которые позиционировали себя как патриотические, искали чем насолить России. А во-вторых, Украина же управляемая страна, государственная власть зависима от внешних влияний. Ревизия итогов Второй мировой войны, преуменьшение роли Советского Союза и возложение ответственности на СССР, это западная линия.

Соответственно, наши историки под внешним давлением стали переписывать то, что пишут западные пропагандисты.

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Это привело к тому, что у нас запрещена и символика Победы. Последний раз можно было выйти с георгиевской лентой в 2013 году и поклониться Вечному Огню. Теперь это считается противоправными действиями.

- Как вы считаете, насколько успешными оказались попытки переписать историю? Произошла ли идеологическая подмена в сознании украинцев?

— Если брать старшее поколение, то, кажется, что это вряд ли отразилось. Тем более, что воспоминания о Победе, слезах и горе, которые ее сопровождали, передаются в семьях.

А вот что касается младшего поколения тут совсем другая ситуация, поскольку история искажается и перекручивается в школьных учебниках. Происходит ломка национальной идентичности, один из важных элементов которой — историческая память.

С молодежью больше сработало беспамятство. Это глобальная тенденция у тех, кто заканчивает формировать свое сознание, подростков 14-16 лет.

- Чем для вас лично и для вашей семьи является День Победы? О чем говорят, что вспоминает в вашей семье в этот день? Будете ли вы лично отмечать 75-ую годовщину Победы?

— Мой отец и оба деда воевали. Один из них попал в плен, потом выяснилось, что его сожгли немцы. Он был комиссаром, защищал Киев, оказалось, что его кто-то сдал… Поэтому это памятный поминальный день по деду, который остался на войне.

Хотя государства —победителя уже нет, но мы народ-победитель, и я читаю себя частью этого народа.

Раньше ходили с сыном к Вечному Огню и в музей Великой Отечественной войны в Киеве. Сейчас празднуем дома, не могу сказать подпольно, но по-семейному. Люди из моего круга общения празднуют все. Даже те, кто склоняется к патриотическому лагерю, 9 мая поздравляют с Днем Победы и принимают поздравления. Мне кажется, это о многом говорит.