Теперь, без укорененности в социальных и профессиональных сетях, человек останется «на улице». Сетевая экономика, безусловно, будет расти. Точно так же, как и сетевые финансовые услуги, но по каким схемам - сегодня никто не скажет. Так считает писатель из Лондона Владимир Видеманн, который дал интервью изданию Украина.ру

- Владимир, допускаете ли вы умышленное создание нового коронавируса? Или считаете слухи об этом конспирологией? Если вирус создавался умышленно, кому это могло быть выгодно? Какие цели преследовались? Что вы думаете по этому поводу? Может быть, у вас есть своя теория?

— В этом вопросе я склонен разделять мнение профессора Анатолия Клесова, высказанное им в беседе с журналистом Андреем Углановым:

«По опубликованным трем тысячам геномов стало ясно, что этот вирус исключительно природный, никакой руки человека там нет. Уже выступили с заявлением 27 крупнейших вирусологов, которые заявили, что никакой руки человека нет. Все данные пока это показывают. Нет таких оснований пока утверждать или даже предполагать (если да — то впустую предполагать), что это рука человека. Короче говоря, пока руки не нашли».

Затулин: борьба с коронавирусом приносит больше жертв, чем сам коронавирус © РИА Новости, Владимир Трефилов

Все слухи о «человеческой руке» я склонен рассматривать как некомпетентное мнение при отсутствии серьезных доказательств или, в случаях особо радикальных предпосылок, как конспирологию на почве массового помешательства в обстоятельствах информационной революции (широкого распространения культуры ньюсмейкерства).

- Если вы считаете, что вирус — естественного происхождения, то кому выгодно разгонять информацию о его искусственном происхождении?

— Если вынести за скобки людей некомпетентных или психически нестабильных, о которых была речь выше, то нужно признать, что все версии об искусственном происхождении вируса представляют собой инструменты политической борьбы, причем в условиях, когда, по словам политолога Сергея Караганова, «потери несут все стороны».

Первыми к громким обвинениям в создании и зловредном использовании вируса китайцами стали прибегать американские политики, начиная с самого Трампа, предложившего понесшим ущерб американским компаниям просто не платить Китаю по долгам в качестве законной меры компенсации издержек. Китайцы, в свою очередь, стали обвинять в создании вируса американцев, занесших вирус в Китай в целях нанесения экономического ущерба своему главному конкуренту за первенство в глобализированном мире.

Потом появилась версия, что вирус изобрели китайцы в Китае, но на американские деньги и в американской лаборатории, которая работает в Ухани по причине того, что в США (в частности, в Калифорнии) осуществляемые этой лабораторией опыты законодательно запрещены в силу их крайней рискованности. Правда, версий о китайских лабораториях в Америке мне пока слышать не приходилось, но ведь еще далеко не вечер, «пьянка только начинается!» (говоря словами героя романа Константина Сереброва «Мистическое подполье»).

Подводя итоги, скажу, что рукотворная версия происхождения коронавируса может быть выгодна абсолютно всем сторонам разворачивающегося глобального конфликта вокруг как самого вируса, так и вызванных последним эффектов самого разного плана. Тут главное — найти крайнего, на которого можно повесить все грехи. И это будет серьезным аргументом в условиях нарастающей борьбы за новый передел мира, за «новую Ялту», если угодно. Время ведь давно назрело, только повода «приличного» не было…

- Какой версии о происхождении вируса придерживаются власти в вашей стране?

— Британцы ведут себя в этом отношении достаточно осторожно, но общая тенденция — поддержать позицию Трампа, который, в свою очередь, поддержал действующего британского премьера Бориса Джонсона с Брекзитом. «Мы одна страна!» (шутка).

- В любом случае, объявленная ВОЗ пандемия меняет мир. В то же время цифры по заболевшим и жертвам вируса не такие страшные. На ваш взгляд, мог ли кто-то умышленно влиять на решение ВОЗ для решения своих глобальных задач?

— Смотрите, если Трамп выступает против ВОЗ, а европейцы, Путин и Си Цзиньпин за, означает ли это, что ВОЗ является проводником антиамериканской кампании, притом что именно США обеспечивают львиную долю финансирования этой организации? Как такое может быть? Стало быть, вирус выгоден всем, за исключением Америки? Но при этом деятельность ВОЗ увязывают с Биллом Гейтсом, который через нее собирается продвигать свой новый проект глобальной вакцины.

Гейтс против Трампа? Вернее — американское глубинное государство против вашингтонской администрации? Или международные финансы против национальных производителей? Как видите, конспирологических вариантов здесь может быть огромное множество, все дело лишь в интеллектуальной компетентности их авторов, в способности правдоподобно и фактологически связать концы с концами. Но, повторюсь, потери пока что несут все стороны…

- Кто сейчас, по вашему мнению, извлекает политическую и экономическую выгоду из происходящего?

— Это хороший вопрос. Скажем так, что главным выгодоприобретателем процесса глобализации мировой экономики на сегодня является Китай. Меня в свое время очень удивила позиция Михаила Ходорковского, заявившего на одной из лондонских конференций, что он всеми силами выступает в поддержку глобализации и связанным с ней повсеместным продвижением либеральных свобод и политической демократии. Но ведь эпоха неолиберальной глобализации заканчивается, и теперь поддержка глобализации означает поддержку инструментов китайского социального рейтинга, глобальной цензуры и построения связанного с ИИ (искусственным интеллектом) «электронного концлагеря».

Может быть, глобальные финансы (Фининтерн) собираются дать бой растущему китайскому доминированию и вновь перехватить мяч? Но вряд ли это будет возможно в рамках старых стратегий финансового доминирования, построенных на Бреттон-Вудсе (доллар как мировая резервная валюта). А новых пока нет. Разве что сделать упор на криптовалюты, которые размножаются с невероятной скоростью? Все бы ничего, но нельзя не учитывать главного, на мой взгляд, фактора, нарисовавшегося в связи с текущим кризисом: массовый обыватель, клиент банков и финансовых институций, больше не доверяет зазываниям хозяев денег делать долгосрочные инвестиции. Ведь теперь, как говорится, «достаточно одной таблетки»…

- Согласны ли вы, что экономические проблемы и эпидемия паники могут принести гораздо больше проблем, чем сам вирус? И существует ли проблема выбора между жизнями людей и «жизнью экономики» — или он ложный?

— Разумеется, вирус явился только спусковым крючком всего форс-мажора, границы которого еще далеко не определены. Причем, даже если «вилки найдутся», привкус все равно останется надолго, если не навсегда. Выбор «жизнь или кошелек» всегда однозначен, но человек, в силу своей видовой иррациональности, зачастую выбирает кошелек — или из принципа, или из чувства противоречия, или просто по приколу. «Умрешь, но скорость не сбросишь!» — такой вот плакатик ГИБДД мне как-то пришлось увидеть на улицах Москвы. Так и здесь…

- Можно ли уже говорить о контурах будущего мира — после коронавируса? Что глобально изменится: в отношениях государств, внутри обществ и для отдельной личности?

— «Ну что вам рассказать про Сахалин?..» Мне кажется, что люди будут стремиться меньше контактировать друг с другом физически: меньше массовых собраний, меньше туризма, меньше скученности, включая ситуацию на улице. Думаю, возникнет тенденция на переселение из мегаполисов за город, в собственные дома, на собственные участки. Ну и, конечно, работа и обучение на удаленке — где это возможно. А где невозможно — будут трудиться «смертники»: или за хорошую зарплату, или в силу безвыходности.

Вероятно, пойдет на снижение импорт рабочей силы, поскольку работы и «своим» будет не хватать. Лягут целые отрасли производства ненужных, бессмысленных с точки зрения экономии ресурсов вещей: сувениров, игрушек, бесчисленных пластиковых прибамбасов и т.д. Техника будет востребована долгосрочная, а не такая, чтобы менять модель каждый год.

Теперь без укорененности в социальных и профессиональных сетях человек останется «на улице». Сетевая экономика, безусловно, будет расти. Точно так же, как и сетевые финансовые услуги, но по каким схемам — сегодня никто не скажет. Идет конкурс проектов, конкурс мозгов. Надеюсь, что фундаментальная наука останется, хотя и поменяет во многом профиль своих исследований. Вероятно, семимильными шагами станут развиваться медицина и технологии здорового образа жизни. При одновременном сокращении населения, поскольку уже сейчас всем стало ясно: ресурсов на всех не хватит, подходить к ним надо бережно.

Но сокращение населения — это не обязательно его брутальная аннигиляция. Почему автохтонное население развитых стран сокращается само по себе? Потому что оно поняло, что для счастливой жизни нужно пространство для маневра. Но эта установка противоречила психозу экономической конкуренции ценой перепроизводства и неэффективной растраты невосполняемых ресурсов. «Свету ли провалиться, иль мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай пить» (Ф. Достоевский, «Записки из подполья»).

Получит новое толкование экономический принцип оптимальной аллокации ресурсов, при одновременном разделении планеты на макроэкономические регионы «со своими уставами». При этом конкретный «клей», соединяющий эти регионы воедино, может везде быть разным: где-то это могут быть недра, где-то культура, где-то география и т.д. Ну и, конечно, фактор обороноспособности никто не отменял.

Лично мне кажется, что большие возможности для новой геополитической перезагрузки лежат в Арктике. Если бы арктические державы смогли договориться о новом арктическом порядке и поделить дно Ледовитого океана, это позволило бы им занять позицию «держав-победительниц COVID-19», со всеми вытекающими отсюда последствиями. То же самое, в принципе, касается Антарктиды, где могли бы действовать те же самые арктические операторы, имеющие соответствующие технологии. И тогда мир снова бы перешел к двухполюсной системе, только уже на новом витке спирали его исторического развития.