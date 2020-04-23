Израильский политолог Александр Цинкер в интервью изданию Украина.ру предположил, сколько времени понадобится мировой экономике, чтобы прийти в себя после кризиса, вызванного пандемией коронавируса

- Александр, на днях в Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бени Ганц договорились о создании правительства национального единства. Повлияла ли на разрешение политического кризиса ситуация, которая сложилась в Израиле вокруг эпидемии коронавируса?

— Да, конечно. Когда после парламентских выборов начались разговоры о создании такого правительства, Нетаньяху отмечал, что мы ведем борьбу с эпидемией, и в этой ситуации все должны быть едины. Бени Ганц, когда согласился на переговоры, объяснял это тем, что мы должны, вместо того чтобы идти на четвертые выборы, найти компромисс и совместно бороться с эпидемией и поднимать экономику Израиля.

Политолог Цинкер о протестах частных предпринимателей в Израиле © Facebook, Александр Цинкер

- Если рассуждать в целом, какие силы в мире извлекают наибольшую выгоду из пандемии коронавируса?

— Сейчас сложно об этом судить, потому что экономики большинства стран почти близки к обвалу. ВОЗ прогнозирует чуть ли не мировой голод после эпидемии коронавируса, цены на нефть опустились до минимальных значений, а фьючерсы на большинство марок дошли до отрицательных значений. То есть в этой ситуации очень трудно говорить об экономиках, которые на этом выиграли.

В первую очередь начинает оживать экономика Китая. Они первыми приняли удар, но и первыми начали восстанавливаться. Как быстро будут восстанавливаться другие страны — вопрос времени. Думаю, чтобы вернуться на уровень, который был до начала эпидемии, уйдет не меньше двух лет.

Политолог Александр Цинкер о том, как Израиль встречает Песах: У нас никогда не было таких проблем © Facebook, Александр Цинкер

- На ваш взгляд, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) действительно прилагает все усилия в борьбе с пандемией или ли служит инструментом в чьих-то руках для решения глобальных задач?

— Я никогда не был большим поклонником международных организаций типа Организации объединенных наций (ООН), ВОЗ или Совета единой Европы. Эти организации, скорее, большое скопище чиновников, которые, как сказал классик, далеки от народа.

Не буду искать потустороннюю силу, которая руководит ВОЗ с неизвестной нам целью, но страны, которые идут в фарватере решений этой организации, очень долго будут выходить из сложившейся ситуации. Скорее всего, сегодня ВОЗ не столько исследует и разрабатывает эффективные меры по борьбе с эпидемией, сколько усердно занимается доказательством собственной необходимости, что особенно актуально для нее сейчас, когда США решили отказаться от своей доли финансирования этой организации.

Коронавирус в Европе: угроза массовой безработицы, «масочный режим» ввели в большинстве земель ФРГ, отменены фестивали пива и быков © РИА Новости, Николай Филяков | Перейти в фотобанк Билл Гейтс, который уже много лет занимается вопросами вирусологии, готов компенсировать ВОЗ финансовые потери. Это не стало неожиданностью для многих, потому что фамилия американского миллиардера часто оказывается рядом с информацией о деятельности ВОЗ.

На мой взгляд, желательно, чтобы международные организации были политически и финансово независимы, если они действительно хотят что-то делать для блага населения во всех уголках мирового пространства.

- Как вы относитесь ко всякого рода спорам о происхождении коронавируса? Некоторые ученые заявляют, что вирус был создан в китайской лаборатории, а Китай утверждает, что вирус в Ухань завезли извне.

— Я не специалист, потому профессионального мнения высказать не могу. История покажет, что это было на самом деле. Но учитывая, что мы сделали с нашей планетой, особенно в 20 и 21 веках, думаю, что Мать Земля решила нам преподать урок, чтобы человек вспомнил, что он вторичное создание после самой Земли. Надеюсь, что это только желтая карточка, а не красная. У человечества еще есть шанс одуматься…