Адвокат Валентин Рыбин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал задержание генерал-майора Службы безопасности Украины Василия Шайтанова по подозрению в работе на российские спецслужбы

«Верить Баканову – себя обманывать». Адвокат Монтян об аресте супершпиона Шайтанова в СБУ © Facebook/Таня Монтян

Кроме того, ему инкриминируют планирование убийства находящегося в Киеве полевого командира чеченских боевиков Адама Осмаева (подозреваемого в покушении на Владимира Путина в 2012 году) по заказу российских спецслужб.

Глава СБУ Иван Баканов при этом заявил, что это важнейшее разоблачение ведомства за всю историю независимости.

- Валентин, какова ваша версия этого задержания?

— Я же адвокат, какие у меня могут быть версии? Сейчас человек задержан. Я полагаю, что ему будет предъявлено подозрение и вручено ходатайство об избрании меры пресечения. Учитывая, что это 111 (госизмена. — Ред.) и 258 (терроризм. — Ред.) статьи (насколько я знаю из сообщений СМИ), то будут просить о содержании под стражей.

99,9%, что это ходатайство будет удовлетворено и он будет находиться под стражей. А кто у него адвокат и кто будет его защищать — будем посмотреть. Пока я могу только сказать, что СБУ отчиталось о задержании высокопоставленного эсбэушного чиновника. И все.

- В предыдущие годы на Украине не раз вспыхивали шпионские скандалы, но они завершались ничем. Как все окажется в этот раз?

— Сложно говорить о результате дела, которое даже не направлено в суд. Если говорить о людях, которых я защищал, то там была слабая доказательная база: кто-то из них был обменян, кому-то поменяли меру пресечения. Это все открытая информация.

Что будет с этим человеком, я не знаю, поскольку я не знаю материалов дела и потому что я не являюсь защитником господина Шайтанова. Как дальше будет развиваться события, посмотрим.

- Ну а свое частное мнение могли бы высказать по этому поводу?

— Выглядит дилетантски, когда люди, не обладая достаточным объемом информации, начинают выдвигать частные версии. Все это гадание на кофейной гуще. Я отказываюсь сейчас от каких-либо комментариев и прогнозов, поскольку у нас пока мало данных.

Когда у нас появится печатный текст подозрения, когда будет определение суда об избрании меры пресечения, когда будет ходатайство об избрании меры пресечения, тогда уже можно будет о чем-то говорить.

Скорее всего, такое громкое задержание будет сопровождаться «подсвечиванием» в СМИ, скорее всего, пресс-центр СБУ либо Офис генпрокурора проведет пресс-конференцию, на которой традиционно будут показаны обрезки из телефонных переговоров, кадры оперативно-розыскных действий, какие-то документы, тогда уже можно будет что-то комментировать.