Директор Института Кавказа Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру рассказал, с какими проблемами столкнулись экономики кавказских стран из-за охватившей весь мир пандемии коронавируса

- Александр, какова общая ситуация на Кавказе с экономическим кризисом?

— В разных странах Кавказа складывается разная ситуация. Азербайджан очевидным образом страдает от падения цен на нефть, от того, что происходит на нефтяном рынке, а в случае Азербайджана это чрезвычайно важно, так как нефть — это огромный процент доходов этой страны.

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Туризм и в Грузии, и в Армении довольно сильно страдает, потому что в странах, откуда идет туристический поток, тоже развивается кризис.

Пока непонятно, как кризис отразится на экономиках… Понятно, что экономики страдают, страдает мелкий бизнес — и в Армении, и в Грузии многие мелкие и средние предприятия не работают. Пока сравнительно небольшой срок прошел. Если это будет продолжаться, то, конечно, это станет очень серьезной проблемой, из которой нужно будет каким-то образом выкарабкиваться. Но времени прошло пока не слишком много, поэтому пока не очень понятно…

- Вы упомянули Азербайджан, с которым у Армении затяжной кровопролитный конфликт из-за Нагорного Карабаха. Как вы считаете, борьба с общим врагом, пандемией коронавируса, может примирить две страны?

— Не думаю. Конфликтность в отношениях вряд ли исчезнет из-за того, что есть проблема коронавируса. Кроме того, карабахской проблеме в том виде, в котором она существует, порядка 30 лет, а пандемия коронавируса развивается слишком короткий срок.

- На какой стадии находятся взаимоотношения двух стран?

— У Армении нет дипломатических взаимоотношений с Азербайджаном. Армянские и азербайджанские лидеры и министры иностранных дел время от времени встречаются в рамках так называемой Минской группы ОБСЕ, которая занимается попытками урегулирования конфликта. Другого типа взаимоотношений между двумя странами практически нет, границы закрыты и между Нагорно-карабахской республикой и Азербайджаном тоже. Передвижения людей нет, и отношения довольно напряженные.

- Александр, в последнем интервью вы говорили, что пандемия вряд ли повлияет на глобальное мироустройство, тем не менее США выделили два триллиона долларов на борьбу с последствиями коронавируса, а Франция — 200 миллиардов. Почему мировые лидеры предпринимают такие шаги?

— Конечно, все страны выделяют деньги на борьбу с пандемией. В том числе и Армения. Возможности, конечно, несоизмеримы. Но все страны в своих «Ситуация не так плоха, как у некоторых наших соседей». Политолог Искандарян о карантине в Армении © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

- Как вы считаете, сможет ли Армения справиться с экономическим кризисом собственными силами, или она будет рассчитывать на помощь России?

— Это очень сильно зависит от того, насколько долго продлится эта проблема, пойдет или не пойдет на спад пандемия. Мы видим, что во многих странах пик пройден.

Если в Армении это произойдет сравнительно быстро, то тогда, скорее всего, будет справляться легче. Если затянется, возникнут трудности, но будем справляться.