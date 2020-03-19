С какими итогами выйдут из эпидемии коронавируса Украина и Россия, какова грядущая судьба «Единой Европы», сколько времени продлится кризис? На эти и другие вопросы обозревателя Украина.ру Константина Кеворкяна отвечает один из самых известных украинских политологов Дмитрий Выдрин

- Дмитрий Игнатьевич, современный мир чрезвычайно насыщен важнейшими событиями: эпидемия коронавируса, надвигающийся экономический кризис, обрушение цен на нефть. Некоторые эксперты говорят, что мы на пороге нового мироустройства. Так ли это?

— Скорее, мы уже порог переступили. Более того, тот же коронавирус коварно захлопнул за нами дверь. И мы, как голый инженер Эрнест Павлович Щукин из «12 стульев»: сзади уже закрытая дверь, перед нами бесконечная лестница, а в руках только обмылок. Добро пожаловать в новый мир!

- В результате эпидемии COVID-19 почти каждое государство вспомнило о своих границах, таможнях, кордонах. Мы наблюдаем ренессанс идеи «национального государства» в противовес «открытому обществу» эпохи глобализма?

— Это не мы вспомнили, а вирус подсказал. «Девятнашка» слаба на передок, она с разгона не может пробить лбом стенку клетки даже своей короной. Потому-то зараза идет на откровенную подлость: подает клетке ложный сигнал, что это стучится благий гость с добром и подарками. Клетка приоткрывается, вирус врывается и потрошит её изнутри. Точно так же действовали вирусные структуры «открытого общества», поэтому я их называю «коронасоросные». Они грантами, либеральным камланием вскрывали государственный суверенитет, пробивали границы, кордоны и потрошили лакомые страны. Карантин не страшен, когда нужно выживать: украинцы по всей стране нарушают запреты властей © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Кстати, я уже отмечал по этому поводу, что бессмысленно разрабатывать вакцину против вируса, — он летуч, мутационно изменчив, неуловим. Нужна вакцина, делающая клетку более вменяемой и менее легковерной. То же самое будет происходить с государствами. Те из них, которые перейдут от позиции «открытого общества» к концепции «вменяемого суверенитета», и выживут. Остальных выпотрошат. Поэтому я аплодирую и маленькой Венгрии (которой хватило её великих философских традиций, чтобы это понять), и нашей громадной России, чьи великие мыслители (взять хотя бы Николая Данилевского) писали об абсолютной ценности суверенности. Это и есть один из важнейших параметров нового мира.

- В этом отношении чрезвычайно интересна дальнейшая судьба так называемой единой Европы. Не станем ли мы свидетелями многократно предсказанного «заката Европы»?

— В мое время шутили: «Закат солнца вручную невозможен». И закат Европы «вручную» нереален. Это зависит от критического совпадения целого ряда обстоятельств. Помните забавный анекдот: «Подсудимый, как получилось, что вы ударили посудой по голове жену, с которой мирно прожили тридцать лет?» «Ваша честь, я стоял на кухне со сковородкой в руке, жена была ко мне спиной, а сзади открытая дверь. Я и подумал, что больше так обстоятельства могут не сложиться».

Сегодня в силу различных причин, в том числе и случайных, ЕС разрывают непреодолимые силы. Во-первых, мы уже с вами говорили, это разрыв общей духовно-культурной соединяющей ткани. Это уже фатально. Но сюда добавилось моральное отчуждение. Такое ощущение, что вирус ударил сковородкой по голове всем европейским ценностям. Таким общим ценностям, как милосердие и взаимопомощь, толерантность и солидарность, голова проломлена точно. Поэтому сегодня ЕС — всадник без головы. Лошадь (ресурсы) еще несет. Но впереди — пропасть. Выжить смогут только те страны, которые «подружатся с головой». То есть перейдут к адекватной оценке нового мира и себя в новом мире. В этом плане приличные шансы, как ни странно, у Италии. Потомки эллинской культуры, получив отказ в помощи от Брюсселя, опять сфокусировали взор на Восток. Их общественные организации обратились за помощью к России. По иронии судьбы первыми откликнулись Крым и Севастополь. Сейчас оттуда пойдет первая партия защитных средств. Такое впечатление, что сам древний дух Светлейшей Республики Венеция подсказывает итальянцам верные ходы. Но у большинства европейских стран подобных подсказок нет. К сожалению.

- Изменение мироустройства и экономические кризисы часто провоцируют большие войны. Третья мировая война уже началась или самое страшное ещё впереди?

— Войны мутируют, как пресловутый вирус. Поэтому война оружий — уже атавизм, хотя возможны локальные рецидивы. А война смыслов еще впереди, и это неизбежно. Россия это чувствует (на уровне руководства) пока интуитивно. Факт. Поэтому их ракетный комплекс называют «Джевелин», то есть дротик, а наш С-400 — «Триумф». «Триумф» против дротика, почувствуйте разницу. Шучу, конечно. Но смыслы и образы — действительно оружие будущей войны. А она уже рядом.

- Кризис — это ещё и эпоха возможностей. Какие возможности открывают нынешние мировые события конкретно для России?

— Спасибо за вопрос, Константин! Давно ждал подобного. Как говорил Леон Фейхтвангер, мир полон ответов. Только не хватает правильно поставленных к ним вопросов. Вот ответы, которые я смог смодерировать из вибраций окружающего мира. Я вообще-то выловил сотню ответов, но озвучу хотя бы первый десяток. Ладно? Итак, во-первых, произойдет, уже происходит, общенациональная переброска интеллекта, сравнимая по масштабу с несостоявшейся переброской сибирских рек. Животное ищет, человек мыслит. Но как животное ищет бессистемно, так человек (кроме гениев) мыслит спорадически и стохастически. Только оглушительная победа или большая беда организовывает и мышление отдельной личности, и коллективное мышление нации в одно русло. Россия сегодня впервые сосредоточила критическую массу высокой мысли на направлении защиты, поддержания и укрепления здоровья. Это не может не дать всплеск открытий, находок, изобретений новых средств, методов и биотехнологий в здравоохранении. Неизбежны прорывы в кардинальном повышении длительности активной жизни людей, преодолении ранее неизлечимых недугов, представлениях о возможностях человека… Короче, главным ресурсом России станет здоровье.

Второе. Вслед за мыслью обычно следует переброска финансов. Билл Гейтс сегодня перебрасывает свои активы в здравоохранение не потому, что он милосерден. Он просто знает, где лежат будущие прибыли. Российское правительство, надеюсь, милосерднее Билла. Но и ему тоже понадобился «волшебный пендель», чтобы понять, что рубль, вложенный в здоровье, рентабельнее рубля, даже вложенного в банкинг. Шатдаун по-украински. Как будет жить Украина до апреля © © AMY / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Далее, в-третьих, переформатируется весь образ жизни в России. Много треша уйдет из быта и потребления, поскольку вирус уже учит отличать главное и важное в жизни от пустого и второстепенного, видеть подлинные приоритеты и ценности бытия.

Четвертое. Происходит своего рода рентген власти: выявляются устойчивость различных видов и типов властных подсистем и персон, которые их обслуживают. Уверен, по преодолению ситуации структура власти будет существенно откорректирована, а ряд чиновников и чиновниц «испарится». Но не это главное. Главное, что рентген показал, что героический тип власти многократно жизнеспособнее, чем потребительский.

Пятое. Происходит проверка взаимоотношений власти и общества. Власть тест на коронавирус фактически прошла: вывезла, организовала, мобилизовала, построила… Государственных потрясений точно не будет. И еще один тест — на качество геополитических партнеров, союзников и недругов. Качество главного партнера, КНР, оказалось выше всяких похвал. Других — «и не друг, и не враг, а так», не буду их перечислять, и так все ясно. А недруги настолько оказались жидковаты, что даже обидно. Уже ясно, что после вируса их место будет у… Далее по тексту известного фильма.

- Как у вас всё по полочкам, однако, расставлено…

— …Далее, вслед за геополитикой изменится и геоэкономика: резко возрастет значение трубопроводных энерготранзитов. Один больной матрос на танкере со сжиженным газом или нефтью может нарушить баланс целой страны. Россия в такой реальности будет вне конкуренции.

Ведущие конфессии повели себя неожиданно. В католических странах оказалось явно меньше взаимопомощи, терпимости и организованности, чем в мусульманских, про православие ещё скажем. Ну что, братья-христиане, грядут духовные перемены?

Переоценка роли медиа и сетевых коммуникаций: в «русском мире» они станут на порядок более русскими. И, наконец, из медицинской среды выдвинутся новые лидеры, как ранее они выдвигались из среды профессиональных военных. Люди, способные на риск ради других, менее подвержены соблазнам ради себя.

- Хорошо, предположим… А выстоит ли в этой буре Украина? Сама её экономика достаточно хлипкая, но сочтут ли более сильные игроки необходимым её поддержать в это тяжелое время?

— Один мой э… экзотический сосед убеждал меня, что изобрел «противотанковые таблетки». Типа закинул в рот «колесо» во время танковой атаки, и нет никаких танков. Руководство страны, похоже, изобрело целую кучу противокризисных, противовирусных, противокоррупционных, противонацистских и прочих таблеток. Для них ничего из этих угроз не существует, не видят их в упор. Это базовая реакция украинского истеблишмента на любой вызов… Затем сразу, без прелюдий следует следующая фаза — алармистская: «Все пропало!» Суть её в максимальной гиперболизации и даже абсурдизации реакции на угрозу. Например, ту же эпидемию сначала не замечали. Потом вдруг непропорционально вызову закрутили сразу все гайки: остановили метро, общепит, торговлю, образование, законодательно утвердили стотысячные штрафы и многолетние сроки за нарушение режима. Прикиньте: когда отморозки представителя власти валяют по полу за призывы к миру, то есть превращают «дворянина» — человека при дворе — в полового, что недоступно было даже царям, так отморозкам за это устное порицание. А ты закашлялся на соседа — срок!..

Короче, с такими реакциями, сказал бы доктор Вассерман, долго не живут. А ведь случается еще и третья реактивная фаза — однобокая или оскоплённая адекватность. Это когда, например, влиятельное украинское издание обращается к китайцам за помощью. Мол, Запад все равно не поможет, у России помощь просить, по их сленгу, «западло». А Китай — самое то. Да, товарищи с Красного Востока, конечно, помогут, несмотря на всю шароварную декоммунизацию. Но дело не в этом. Дело в том, что как-то неудобно получилось и с китайским интересом к «Мотор-сич», и с желанием «Хуавей» расширить на Украине свое присутствие, и с участием Поднебесной в Одесском порту. А у китайцев хорошая память. Ох, и многое поменяется в геополитике Нэньки! В этих переменах скорее просматривается не помощь стране, а немощь страны.

- А может, как раз архаичный дуболомный национализм имеет больше шансов устоять, нежели современные, тонко настроенные государственные конструкции?

— Если покопаться в истории, становится очевидным, что национализм иногда решал тактические проблемы страны, но ни разу не решил ни одной стратегической. Национализм не умен, а глупость не стратегична. Это только в пословице рвется там, где тонко. А в государственном строительстве первыми ломаются именно дуболомные конструкции.

- Миллионы украинцев работают, каждый год отдыхают или посещают по своим делам Российскую Федерацию. Угрожает ли пресечение этого потока экономической стабильности, в частности, в Крыму? И захотят ли в этом году россияне отдыхать в местах массового скопления людей, в том числе и на ЮБК?

— Коронавирус — в психологическом плане — негативное плацебо. Он способен закошмарить лишь слабое государство, стравить лишь аморфное гражданское общество. России это уже почти не грозит. Государство здесь не впадает в блуд слабости, а общество в блуд ненависти. Поэтому примет, обиходит и, если надо, вылечит и украинских ходоков. А Крым — это сакральная здравница, земля, насквозь пропитанная вековым опытом оздоровления человека, школа мужества, наконец. И он к этой своей природной и исторической миссии возвращается. Поэтому если куда и поедут за здоровьем, то в первую очередь именно в Крым. Кстати, билеты туда уже раскуплены на несколько месяцев вперед.

- Сколько, по вашему мнению, может продлиться полоса турбулентности — несколько месяцев, лет, или же рождение нового мира будет сопровождаться постоянными тектоническими толчками?

— Длительность любого социального потрясения обратно пропорциональна его накалу. Видимо, сам накал выжигает суть потрясения. Этого накала хватит на два-три месяца.

- Как в это время обычному человеку сохранять душевное спокойствие, не поддаваться панике, правильно позиционировать себя в новых условиях?

— Я обещал вернуться к православным традициям. Так вот. В рамках этих традиций вообще не существует такое понятие, как «паника». Любая беда здесь рассматривается не как наказание и унижение, а как испытание и очищение. А это не повод для паники, но способ, пусть и самый суровый, понять сокровенные тайны своих возможностей и способностей. А еще повод сбросить с себя груз ложных представлений и бессмысленных амбиций. Мы себя не теряем. Мы к себе возвращаемся.