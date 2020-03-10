В понедельник, 9 марта, обвалились цены на нефть и мировые финансовые рынки - этот день стал «чёрным понедельником» для России и ряда мировых стран. Как кризис отразится на Украине и сыграет ли роль коронавирус? На эти вопросы эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко ответил в интервью Украине.ру

«Черный понедельник». Почему упали рубль и нефть и что будет дальше © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк - Юрий, как этот кризис отразится на экономике Украины?

— Сложно сказать. Всё будет зависеть от того, что будет делать наше новое правительство. Если оно продолжит политику предыдущего правительства, тогда нас ожидает девальвация — в основном из-за сокращения поступления валютной выручки, потому что вслед за нефтью начинают обваливаться сырьевые рынки, а основной приток валюты Украина получает от продажи сырья и агропродукции.

Если будет делать что-то другое и воспользуется не только обвалом цен, а вообще кризисом фондового рынка и часть накопленных резервов НБУ (Нацбанк Украины. — Ред.) пустит на выкуп собственных долговых обязательств, тогда это может пойти в плюс.

Этим не так давно воспользовался на пике паники по коронавирусу Китай, когда китайские корпорации осуществили обратный выкуп своих акций. Ничто не мешает сделать то же самое украинскому правительству: у нас уменьшится внешний долг, и ситуация несколько оздоровится.

Спасет ли обновленный Кабмин украинскую экономику © Андрей Лубенский - Тем временем в стране уже немного начал проседать курс доллара. Что с ним будет дальше?

— Курс, скорее всего, будет демонстрировать так называемый боковой тренд, то есть туда-сюда бегать. Это очень сильно будет зависеть от того, выйдут из ОВГЗшек (облигаций внутреннего госзайма. — Ред.) товарищи нерезиденты, которые вкладывались, и с какой скоростью они будут выходить. Если с большой, то можно ожидать просадки курса процентов до 20. Если постепенно будут выходить, то в общем-то будем видеть плановую постепенную девальвацию.

Если правительство их убедит, что нет смысла в кризисном выходе, особенно из долгосрочных бумаг, тогда курс зафиксируется где-то на 26-27 [гривен за доллар], а остальные изменения будут зависеть от притока валюты с внешних рынков.

- А если Украина последует примеру Китая с обратным выкупом акций?

— Тогда курс может просесть из-за того, что у правительства появятся дополнительные ресурсы на внутреннем рынке, потому что не нужно будет так много средств тратить на обслуживание долга. Эти деньги вполне можно будет пустить на развитие внутреннего рынка.

Так что тут все зависит от Кабмина, а что он будет делать, сказать трудно, потому что формирование его еще не завершено и нет как минимум двух ключевых министров, без которых подобные вещи очень сложно прогнозировать: нет министра экономики и нет руководителя МинАПК (Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. — Ред.).

- Какие отрасли могут пострадать в перспективе?

— Ну, уже сейчас абсолютно все сырьевые — это в первую очередь металл…

Кроме мирового кризиса и вещей, которые действуют снаружи, у нас намного больше влияют внутренние проблемы. В частности, накопление средств теми же самыми фермерами ввиду возможного открытия рынка земли. Хватит ли им денег, чтобы вложиться сейчас в весенние полевые работы, или они их заморозят на неопределённый срок? Кто может ответить на вопрос? Я не знаю.

Что у нас дальше будет с подвижками относительно трудового кодекса? Сейчас Кабмин отозвал все законопроекты, которые не были приняты в первом чтении, но если продолжит политику предыдущего, то у нас всех будут проблемы, причем проблемы, связанные не с кризисом, а с рабочими руками.

Коронавирус в Украине. Действия и последствия © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

С этим придется Кабмину разбираться в первую очередь. Внешние кризисные явления будут как добавление к тому, что происходит внутри.

- А повлияет ли как-то на ситуацию эпидемия коронавируса?

— Только в том случае, если правительство решит поддаться панике. А если прислушается к разумным и рациональным советникам — тому же [врачу] Евгению Комаровскому — тогда никак.

Единственное, что в Украине эпидемиологов раз-два и обчёлся — где-то один врач на тысяч 250 населения. И соответственно с этим нельзя быть готовым ни к какой эпидемии в принципе. Мне кажется, первое, что настоятельно следовало бы сделать новому Кабмину, — это остановить медицинскую реформу и начать отыгрывать ситуацию назад.

Но если невозможно сделать это быстро, то, по крайней мере, в жестком административном порядке остановить второй этап медреформы и переход на финансирование системы предоставления специализированной медицинской помощи по принципу постоплаты. Потому что ситуация, когда с 1 апреля работа врачей будет финансироваться постфактум и по количеству пролеченных пациентов вне зависимости от того, что лечили, — это какой-то тихий бред, который приведет к закрытию учреждений.

В связи с нехваткой финансирования местные власти точно не потянут такой объем расходов, и это намного страшнее, чем любые коронавирусы.

Спиридонов: Мы стремительно приближаемся к глобальному мировому кризису © скриншот с в идео UKRLIFE.TV | скриншот с в идео UKRLIFE.TV | Перейти в фотобанк - Ну, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Минздрава Илья Емец уже заявили о намерении завершить медреформу.

— У нас господин Емец хороший кардиохирург, а вот насколько он хороший администратор, это вопрос. Посему я думаю, что все-таки имеет смысл дать какое-то время правительству на осмысление того, что происходит, и в общем разобраться с последствиями того, что может быть.

В частности, я бы как человек, имеющий биологическое образование, вообще не обращал никакого внимания на коронавирус по причине того, что это вещь очень сильно специфическая, пока еще малоизученная, и страха больше, чем реальных данных. А вот прекращение финансирования психиатрии и перевод туберкулезников на плечи семейных врачей — это будет похлеще любых эпидемий, которые у нас здесь были.

Потому что в отличие от того же самого коронавируса о туберкулезе давно все хорошо известно. И на Украине, по официальным данным, порядка 20 тысяч лечащихся от туберкулеза, среди них 8 тысяч больных той формой, где летальность выше 60%. И если эти люди сейчас окажутся один на один со своими проблемами и вместо диспансера выйдут на улицы, то коронавирус покажется детским лепетом.