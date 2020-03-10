Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру рассказал о возможных последствиях для экономики страны после обвала цен на нефть в понедельник, которые опустились ниже 40 долларов за баррель, а также падения на финансовых рынках

Михаил Хазин: Последствия обвала цен на нефть для России проявятся во вторник утром © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк - Александр, какие отрасли украинской экономики сейчас наиболее уязвимы?

— Есть зависимость цены на нефть и цены на металл. Если сейчас посмотреть на биржевые котировки и фьючерсы, цены на металл падают. Поэтому есть большой риск, что в этом году в Украине будет падение экспорта, так как для Украины металл является очень важным элементом.

Ну и в 2020 году будет падение экспорта в целом по стране, не только по металлу. Очень велика вероятность. Потом, как я понимаю, промышленность просядет. Оно же все взаимосвязано.

- Как будут обстоять дела с курсом национальной валюты?

— Не исключено, что это может привести к девальвации гривны. Потому что экспорт падает, это отрицательно влияет на всю эту ситуацию. Если в прошлом году нас пугали ревальвацией, то в этом году может произойти девальвация.

В Украине такая зависимость — если девальвация, то растут цены. Поэтому есть большой риск, что мы увидим в этом году курс и по 27, и 28 и даже по 30 гривен за доллар. Я не говорю, что это точно, но такой риск существует. Соответственно уровень инфляции превысит 12%.

- Какие у вас ожидания от нового правительства? Смогут ли они поменять экономический курс страны?

— Я сказал бы так. «Слава Богу, что у нас нет министра экономики». Потому что если бы он был, то он бы только усугубил ситуацию. Это не шутка, это реальность. Потому что в этой ситуации нам нужны прагматики, а предыдущий министр Тимофей Милованов — это такой романтик, который взялся из ниоткуда.

Будем ждать. Понятно, что это испытание для правительства. Но нам надо немедленно менять руководство Нацбанка. Если будет такое руководство Нацбанка, курс гривны будет очень маленьким.

- В какой степени на экономическую ситуацию влияет ситуация с коронавирусом?

— Тут курьезная ситуация. Она в определенном смысле Украине даже помогает. Выросли цены на продукты питания, а Китай резко начал закупать кукурузу. Он за январь купил миллион тонн. Обычно столько покупается за квартал. То есть спрос на продукты питания там растет, и Украина на этом зарабатывает.

Фармацевты сейчас показывают просто невероятный рост. За январь фармацевтика выросла на 17%. Что-то головокружительное. Вы не представляете, какой сейчас спрос на лекарства.

Но с учетом этих тревожных разговоров и общемировых проблем рост ВВП будет меньше 2%. Даже не 3%. Хотя все прогнозируют там чуть ли не 4%. Это нереально. Однозначно это затянет всё.