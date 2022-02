Внешних проявлений паники во Львове нет. Очереди в аптеках, магазинах, возле банкоматов, на АЗС и переходах в Польшу пока некритичны. Однако польские власти уже разворачивают пункты приёма беженцев

«Нас ждали. Все эти долгие 8 лет оккупации». Хроника событий на Украине на 11:00 © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Местные эксперты высказывают предположение, что военный аэродром «Скнилов», расположенный фактически в черте города, не трогали, чтобы случайно не задеть Международный аэропорт «Львов», оставив возможность эвакуации западных дипломатов воздушным путём. А на Яворовском полигоне неподалёку от Львова, который с осени 2014 года фактически стал базой НАТО, ныне нет не только иностранных военных и инструкторов, но и каких-либо серьёзных вооружений.

При этом, как сообщили утром 24 февраля в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), обстрелу подверглись части в городах Новый Калинов, где базируется 12-я отдельная бригада армейской авиации, а также в Каменке-Бугской и Бродах — в этих случаях речь идёт о подразделениях ПВО. Мэр Нового Калинова Богдан Юзьвяк сообщил журналистам, что воинскую часть рядом с городом «обстреляли около 7:30 по киевскому времени пятью ракетами». Вследствие обстрела горят склады, на место прибыли спасатели. Информацию об обстреле трёх воинских частей подтвердил и руководитель департамента коммуникаций Львовской областной государственной администрации (ОГА) Дмитрий Посыпанко, смертельных жертв не зафиксировано.

Война - момент истины © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Максим Козицкий и председатель Львовского областного совета Ирина Грымак заявили об этом в видеообращениях, а потом повторили этот призыв во время совместного брифинга Козицкого, Грымак и мэра Львова Андрея Садового, который состоялся в здании Львовской ОГА.

При этом Максим Козицкий после заверений о том, что создан Совет обороны Львовской области с ним во главе, все необходимые службы работают нормально и объекты критической инфраструктуры находятся под надёжной охраной, призвал людей к бдительности. «Есть сообщения от антитеррористического штаба о том, что люди в камуфляжной форме могут быть диверсантами. Отличительный знак — красная лента. Будьте бдительны», — сказал глава Львовской ОГА. Он также добавил, что на территории Львовщины пока диверсантов не задерживали, однако в других областях — да. Жителей области он призвал сразу обращаться на линию «102» при обнаружении людей с подозрительным поведением.

В свою очередь, Ирина Грымак отметила, что на время военного положения деятельность местных советов всех уровней приостанавливается, но при этом все ветви власти едины и поддерживают друг друга. Она сообщила, что во Львовском областном совете создан координационный центр из представителей всех фракций, который будет содействовать работе ОГА. Кроме того, Грымак призвала депутатов всех уровней активно работать с населением, чтобы избежать паники.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городские власти занимаются проверкой убежищ (их во Львове около 6 тысяч — но в основном это обычные подвалы), а также готовятся к приёму переселенцев из других регионов Украины. «Мы общаемся с городами-партнёрами за границей» — сказал градоначальник, но тему не развил. Таким образом, непонятно, идёт ли речь о получении помощи из-за границы, или о возможном выезде украинцев туда. Садовый также отметил, что особую осторожность нужно соблюдать жителям домов, находящихся вблизи военных объектов.

Этот призыв повторил и губернатор, подчеркнув, что возможна атака на аэропорт Львова. «Аэропорт усиленно охраняется, особенно взлётно-посадочная полоса, чтобы не дать противнику возможности приземлить его воздушные суда» — заявил Максим Козицкий. При этом 24 февраля из Международного аэропорта «Львов» вылетел лишь один рейс — в 02:20 по Киеву, по направлению в Шарм-эль-Шейх. Остальные рейсы отменены. Как известно, регулятор «Украэрорух» закрыл воздушное пространство Украины с 02:45 сегодняшнего дня.

Хотя на упомянутом брифинге из уст всех чиновников несколько раз прозвучали призывы не допустить паники, внешних её проявлений во Львове пока нет. Замечены очереди в аптеках, продовольственных магазинах и возле банкоматов, несколько хуже ситуация на АЗС. Возле них выстроились вереницы автомобилей, однако ограничений на продажу топлива и роста цен на него не зафиксировано. При этом во Львове закрыты отделения трёх банков, которые местные националисты называют «российскими» — «Сбербанк-Украина», Forward Bank и «Альфа-банк». 23 февраля львовская организация «Экономическое бойкотное движение» призвала закрыть эти банки на всей территории Украины.

Общественный транспорт во Львове также работает без видимых изменений, школы перевели на дистанционный режим, а в детских садах организовали дежурные группы для тех детей, родителям которых не с кем оставить их дома. Львовская ОГА также призвала сдавать кровь, которая может понадобиться военным. Сделать это можно в трёх местах: Львовском областном центре крови, Львовской городской клинической больнице и на станции переливания крови Львовской железной дороги.

Операция освобождения, спасения и возмездия. Не против Украины, а против неонацистской хунты © denis-pushilin.ru Александр Кулепин, он подписал письмо в адрес всех провайдеров Львовской области относительно обеспечении связью всех клиентов — чтобы даже те, кто имеет задолженность или у кого истекает контракт и т.д., не были отключены от интернета.

Несмотря на близость границы с Польшей и тот факт, что эта страна ещё 19 февраля сняла ограничения на въезд граждан Украины (до того нужно было документально обосновывать цель поездки), чрезвычайного ажиотажа на пограничных переходах пока не наблюдается. На двух основных — Шегини и Краковец — по 100 легковых автомобилей стояли в очереди по состоянию на 03:00, но для этих КПП это не критично.

Однако утром 24 февраля замглавы МВД Польши Павел Шефернакер заявил: «В ближайшие часы будут созданы пункты приема беженцев из Украины в Люблинском воеводстве и в Подкарпатском воеводстве на польско-украинской границе». Замминистра пояснил, что на первом этапе будет создано восемь таких пунктов. Они обеспечат питание, медицинскую помощь и информацию для беженцев.

Стоит отметить, что пока нет никакой официальной информации о действиях множества западных дипломатов, передислоцированных из Киева во Львов. Неясно, вернулись ли в город дипломаты США, которые в последние дни выезжали на ночёвку в Польшу, и чем занимаются их коллеги из Канады, Норвегии и других стран. Готовятся ли они к эвакуации дальше на Запад, планируют продолжить работу в «новой столице Украины» (или, скорее, столице «новой Украины») — неизвестно.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.