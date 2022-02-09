В конце января суд приговорил жителя Херсонской области к 5 годам условно за пропаганду коммунизма в виде публикации цитат советских деятелей. Цитаты оказались ходячими Интернет-мемами, т.е. фейками, которые ни один из лидеров СССР никогда не произносил. Однако это не остановило ни СБУ, ни прокуратуру, ни суд

Куда делся адвокат?

27 января 2022 года Чаплинский районный суд Херсонской области в составе председательствующего судьи Александра Березникова и начальника Чаплинского отдела Каховской окружной прокуратуры Херсонской области Анны Симчук осудил жителя Аскании-Новой Александра Коваленко на 5 лет условно за «пропаганду коммунистического режима».

Речь идет о ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов с использованием средств массовой информации). Наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Это тяжкая статья. Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Согласно ст.372 УПК Украины судебное решение содержит наименование сторон уголовного производства. Согласно ст. 45 УПК Украины стороной защиты в уголовном производстве является адвокат. Очень странно, но почему-то в решении суда не указано, что заседание было проведено при участии адвоката. Адвокат вообще не указан. 22 октября судья Березников постановил вызвать стороны на подготовительное заседание. Просто «стороны», без конкретики. 16 декабря это заседание прошло и на нем назначили открытое заседание на 21 декабря. Снова пригласили «стороны», а кого конкретно, не понятно. В шапке постановления указаны только судья, секретарь, прокурор и обвиняемый.

Сложно себе представить, что не был назначен адвокат. Это уже совсем за гранью. О прокурорских и конторских можно думать что угодно, но зачем такое судье, который выносит решение? Разве что эсбэушники пришли к Коваленко, объяснили ему, что лучше отказаться от адвоката и быстренько подписать соглашение… Но это только догадки, ответа нет.

За несколько лет освещения судебных процессов над «сепаратистами» и «террористами» на Украине мне попадалось множество дел с совершенно безумными формулировками обвинения. Например, одесских антимайдановцев Сергея Долженкова и Евгения Мефедова судили по статье о насильственном свержении конституционного строя и захвате власти за возложение цветов к памятнику воинам-освободителям Николаева от фашистской оккупации.

Но там идиотизм был понятен. После нескольких лет в СИЗО, Долженкова и Мефедова оправдали по делу 2 мая в Одессе, но прокурорские получили приказ не отпускать их любой ценой. Поэтому надо было что-то стряпать очень быстро, прямо в суде. Состряпали про возложение цветов, благодаря чему продержали за решеткой людей еще год или полтора.

Что касается, обвинения Коваленко, вообще не понятно, как такое могло зайти в суд. Точнее понятно в том случае, если реально не было вообще никакого адвоката. Судите сами.

«Ветер истории» безжалостно развеял мозги

Начинается обвинительный акт с обычной туфты вроде «преследуя прямой умысел» и «пренебрегая моральными нормами общества» распространял информацию, направленную на идеализацию и популяризацию коммунистической идеологии.

Начнем с наиболее похожего на идеализацию и популяризацию.

«23.01.2019 распространил публикацию, с изображением комсомольского значка члена Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, а также портретное изображение в профиль лица, занимавшего руководящую должность в высших органах власти в СССР, с надписью на изображении "С теплым чувством вспоминаю КОМСОМОЛ"».

По мнению СБУ и прокуратуры, эта публикация нарушила положение п. «г» п.4 ч.1 ст. 1 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». В указанном пункте перечислено все, что считается коммунистической символикой: изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные лицам, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии и т.д.

Что из этого соответствует стандартному и всем известному комсомольскому значку с профилем Ленина? Памятный знак не соответствует — памятные значки ВЛКСМ выглядели иначе. Разве что изображение. Но на значке не написано, чье оно, можно было бы побороться, по крайней мере касательно умысла — не знал, кто изображен, мужик какой-то с бородой. Если бы это осталось единственным эпизодом, то и говорить было бы особо не о чем. Переходной козырь. Почему экс-судья Чаус меняет показания © скриншот видео "112 Украина"

А могло остаться, потому что дальше начинается натуральный театр абсурда.

23.02.2019 распространил публикацию с изображением территориальных границ Союза Советских Социалистических Республик, которые в соответствии с положениями п. «а» п.4 ч.1 ст.1 Закона, является символикой коммунистического тоталитарного режима. Проблема в том. Что в п. «а» сказано об изображении государственных флагов, гербов и других символов СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик в составе СССР. Про карту СССР там нет ни слова.

08.05.2018 разместил публикацию с изображением лица, занимавшего руководящую должность в высших органах власти в СССР, его философско-политическую цитату, а также общеизвестные коммунистические лозунги: «Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории — безжалостно развеет ее! (И.В. Сталин. 1943 г.)», которые в соответствии с положениями п. «е» п.4 ч.1 ст.1 Закона Украины «Об осуждении…», является символикой коммунистического тоталитарного режима.

В указанном пункте действительно отмечены лозунги коммунистической партии и цитаты ее деятелей. Несмотря на формулировку обвинения, приведенная фраза лозунгом не является вообще никак. Что касается цитаты, Сталин такого никогда не говорил. Эта расхожая, даже ставшая трюизмом, не характерная для сталинской манеры говорить высокопарная фраза появилась в книге Феликса Чуева «Сто сорок бесед с Молотовым», вышедшей в 1991 году. В ней Чуев ссылается на беседу Сталина с Александрой Коллонтай в ноябре 1939 года, на которой якобы была сказана такая фраза. Спорным является даже факт такой встречи. Его подтверждает только профессор Косолапов в приложениях к 18 тому сочинений Сталина, который был издан профессором в 2006 году. Как известно, четыре последних тома сталинских сочинений в СССР не вышли. При Сталине не успели, а Хрущев по известным причинам издавать не стал. И вот в приложении — фрагмент из архива Коллонтай, опубликованный Косолаповым же в журнале «Диалог» за 1998 год. Даже если считать, что встреча состоялась, то фраза о «ветре истории» — это не цитата Сталина, а то, что историки называют нарративным источником. Узнали о ней только в 90-е, в советские времена она нигде и никак не использовалась. Просто о сложном: Что такое декоммунизация по-украински?

«Иудосионная банда буржуев» и новый тренер для сборной России

18.08.2018 Коваленко распространил публикацию с портретным изображением, лица, занимавшего руководящую должность в высших органах власти в СССР, с надписью на изображении «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят».

Речь, очевидно, идет об очередной интернет-картинке, где изображен маршал Жуков и его слова, которые он якобы сразу после взятия Берлина сказал Рокоссовскому. Как не сложно догадаться, ни в воспоминаниях Жукова, ни в воспоминаниях Рокоссовского такой фразы нет. Это снова народное творчество 90-х. Что касается изображения Жукова, то п. «д» п.4 ч.1 ст.1 закона о декоммунизации говорит о том, что действие закона не распространяется на деятелей, связанных с сопротивлением фашизму и изгнании нацистов из Украины. Жуков, как известно, с определенного момента командовал 1-м Украинским фронтом, освобождал Украину от гитлеровцев и не подпадает под действие закона.

04.11.2018 распространил публикацию с изображением лица, занимавшего руководящую должность в высших органах власти в СССР, его философско-политическую цитату, а также общеизвестные коммунистические лозунги: «Сборной России тренер нужен такой как Сталин: не выиграли золото значит поехали его добывать!».

Отличная философско-политическая цитата и общеизвестный коммунистический лозунг. Вам известный? Мне нет. Интересно, подписывавшие такую муть прокуроры реально думали, что Сталин вот такое говорил, еще и сам про себя? Или они вообще не думали, а закрывали планы по поимке «врагов нации»?

На этом цитаты Сталина заканчиваются и начинаются цитаты Ленина.

23.09.2019 распространил публикацию с изображением лица, занимавшего руководящую должность в высших органах власти в СССР и его философско-политическую цитату, а также общеизвестные коммунистические лозунги: «Во главе государства должны стоять люди, не обремененные капиталом. Богатый во власти будет думать только о сохранении и приумножении своего капитала, а не о народе».

По Интернету ходит якобы принадлежащая Ленину цитата вышеуказанного содержания, но ни в одном произведении Ленина ее, естественно, нет. Да и по смыслу она настолько же не ленинская, насколько не сталинская фраза про «ветер истории».

28.12.2019 распространил публикацию с изображением лица, занимавшего руководящую должность в высших органах власти в СССР с надписью: «Ленин и теперь жалеет всех живых».

Это тем более не цитата кого-либо из руководящих лиц в СССР, а строчка из современного стихотворения. Тоже Интернет-банальность. Не только Ленин. Почему Украина проигнорировала юбилей одного из своих отцов © realgazeta.com.ua

Но самым мощным коммунистическим лозунгом является следующее. 08.12.2019 Коваленко разместил несколько портретов руководителей СССР с подписью: «Иудосионая банда буржуев захватавшая власть в России в 1917 году, совершившая самый страшный террор во всем свете и геноцид над русским народом, а также совершившая порабощение русского народа и лишившая народ его родного государства».

Вот за эту антисемитскую конспирологию в лучших традициях «Протоколов сионских мудрецов» и других не менее замечательных документов (вроде ленинского приказа №666 убивать всех попов), которые во время гражданской войны и некоторое время после нее распространяла черносотенная эмиграция, реально по закону можно было бы привлечь. Тем более, в прошлом году Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму, и соответствующая статья в Уголовном кодексе имеется. При чем здесь коммунистические лозунги?

С когнитивным способностями прокурора Анны Симчук, подписавшей обвинительный акт с такими эпизодами, в общем-то все понятно. Но судья-то что?

Да, Коваленко во всем признался и раскаялся. Человек явно не глубоких познаний в юриспруденции и обмануть его было легче легкого (еще и без адвоката). Да, в связи с этим, прокурор предложила не рассматривать доказательства, которые сейчас мы с вами рассмотрели. Но судья имеет право вернуть обвинительный акт, если в нем такая ерунда. Он должен это сделать, несмотря на признание, которое могло быть получено при помощи давления. За что теперь человек получил судимость —5 лет с испытательным сроком 2 года? Разве что за профиль Ленина на значке ВЛКСМ. Впрочем, последний пост Коваленко про «иудосионную банду» доказывает, что никаких целей пропаганды коммунизма он перед собой не ставил, а просто публиковал всякую малограмотную Интернет-чушь, которая почему-то резонировала с его основанном на картинках в соцсетях мироощущением.

Судья Березников осудил невиновного человека. По крайне мере невиновного в том, в чем его обвинила прокурор Симчук. А Украину продолжает трясти в конвульсиях шпиономании, подогреваемой сообщениями СМИ о таких вот приговорах.