Новогодняя пора, как хочется нам всем верить, полна приятных сюрпризов. Но если все же сюрпризы будут не совсем приятные — не хватит, например, на всех подарков, или закуски будет довольно, а выпивки хватит только для лучших "малышей", — то придется за эти приятные сюрпризы основательно посоревноваться

И тут возможно все, в том числе чтение стихов с пресловутой табуретки.

Для всех, кто основательно подзабыл детство, но не прочь в него впасть, этот рейтинг. Вернее, список стихотворений — от полной трезвости к максимальному градусу.

Первое стихотворение. Конечно же, это про то, как в лесу родилась елочка. И про то, как ее срубил некий корешок. Или снял. Или под корешок. В общем, про то, как она на праздник к нам пришла. Потому что без корешков застолье — не застолье, а без елочки Новый год не праздник. Гендерный конфликт Снегурочки и Деда Мороза © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Можно даже пропеть эти бессмертные строки в их популярном варианте (про того самого мужичка, который елочку того) или прочитать

слегка переделанный текст:

Маленькой елочке холодно зимой.

Из лесу елочку взяли мы домой.

Беленький заинька елочку просил:

"Мятного пряничка зайке принеси!"

Белочка прыгала в шубке голубой:

"Елочка, елочка, я пойду с тобой!"

Маленькой елочке в комнатах тепло,

Заяц и белочка дышат на стекло.

Красные зяблики вьются у окна,

В теплой проталине елочка видна.

Сколько на елочке шариков цветных,

Розовых пряников, шишек золотых!

Сколько под елочкой маленьких ребят!

Топают, хлопают, весело кричат:

"Елочка, елочка, яркие огни!

Синими бусами, елочка, звени,

Ветку нарядную ниже опусти,

Нас шоколадною рыбкой угости!

Встанем под елочкой в дружный хоровод,

Весело, весело встретим Новый год!"

Автор же оригинального текста — Раиса Адамовна Кудашева (1878-1964), урожденная княжна Гидройц (литовский княжеский род), в юности служила гувернанткой у князя Кудашева, позже вышла за него замуж. Работала учителем, а в советское время — библиотекарем. Когда могущественный в своем деле Александр Фадеев узнал, кто написал эту песню, то Раису Адамовну приняли в Союз писателей СССР, поставили на довольствие литератора по высшему разряду и стали печатать произведения после многолетнего перерыва.

Второе стихотворение. Его желательно читать, усевшись верхом на какую-нибудь палочку. Только не следует использовать, собственно, елочку — достаточно будет и домашней метелки. Можно даже еще и музыку включить. Поехали!

Ой, мороз, мороз, не морозь меня,

Не морозь меня, моего коня.

Моего коня белогривого.

У меня жена, ох, ревнивая

Тут, конечно, должна быть какая-никакая жена, которую, как слова, из песни не выбросишь. Однако ваша ли это жена, или вообще, так сказать, — не про нее речь. Про нее см. через одно стихотворение. «На жену смотреть не сможешь»: Голая правда Барбары Брыльской © РИА Новости, Михаил Озерский / Перейти в фотобанк

Третье. Про дровни. И это не про ваших нетрезвых корешков. Это про лошадиную чуйку. Ну и немного про чуйку Александра Сергеевича — знал, хитрец, чем в душу народную запасть!

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,

На дровнях обновляет путь;

Его лошадка, снег почуя,

Плетется рысью как-нибудь;

Бразды пушистые взрывая,

Летит кибитка удалая;

Ямщик сидит на облучке

В тулупе, в красном кушаке.

Вот бегает дворовый мальчик,

В салазки жучку посадив,

Себя в коня преобразив;

Шалун уж заморозил пальчик:

Ему и больно, и смешно,

А мать грозит ему в окно…

Четвертое. Про Аврору. Только не вздумайте надевать бескозырку и брать банк, вокзал, почту и телеграф. Достаточно взять смартфон (со своим банком, своей почтой и своим телеграфом) и проникновенно с него прочитать:

Мороз и солнце; день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный —

Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры,

Звездою севера явись!

Если вы решите выступать в паре, то можно попросить свою пару притвориться спящей, а потом изобразить чудесное пробуждение — явить, так сказать, волшебную силу искусства. Правда, тогда не только аплодисменты, но и приз придется делить пополам.

Как встречать Новый год тем, кто наблюдает за звездами © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

А рядом бегемотики

Схватились за животики:

У них, у бегемотиков,

Животики болят.

И тут же страусята.

Визжат, как поросята.

Ах, жалко, жалко, жалко

Бедных страусят!

А вот если уж попросят что-нибудь исполнить "на бис", то можно посоветовать выбрать между двумя экономвариантами — скорее даже не стихотворениями, а заклинаниями: "Ловись, рыбка, большая и маленькая" и "Мерзни, мерзни, волчий хвост". Надо надеяться, что к этому времени присутствующие уже основательно напразднуются и на ура воспримут такие короткие высказывания. А то и приравняют их к тосту.

Поэтому не будем медлить независимо от даты и времени — встаем с табуретки, накалываем на вилочку грибную шляпку или огуречный хвостик и… с новым счастьем!