Президент России Владимир Путин продолжил воспитание западных лидеров на предмет национальных интересов и безопасности своей страны. На этот раз под телефонный звонок попал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которому Путин тоже лично объяснил, что такое красные линии России, за которые она никому не советует заступать

Воспитание Джонсона по Байдену

После Байдена Путин фактически и Джонсона призвал в кратчайшие сроки начать переговоры по выработке четких международно-правовых договоренностей, которые исключат любое дальнейшее расширение НАТО на восток. Точнее — на Украину, а с нею и на Грузию или на Молдову, которая тоже говорит, что она евроинтегрируется. Но главным образом речь идет об Украине, которая в милитаристском угаре не устает повторять, что уже восьмой год подряд ведет войну с Россией и по этому поводу требует вооружить ее до зубов и помочь военным путем усмирить две самопровозглашенные республики в Донбассе — ДНР и ЛНР. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Вот Путин и рассказал Джонсону о необходимости начать диалог на тему недопустимости размещения угрожающих России вооружений на территориях сопредельных государств, в первую очередь на Украине. При этом российский президент пообещал, что российская сторона представит проекты документов, регламентирующих все эти вопросы. Как ранее, 7 декабря 2021 года, пообещал тоже самое президенту США Джо Байдену во время их личного видео-саммита, информационно-политические круги которого до сих пор расходятся по планете и завоевывают умы политиков. С трудом, но завоевывают и заставляют задуматься о новой геополитической реальности, в которой нужно привыкать жить.



Компромисс №1 и «Газпром»

В Европе эту реальность определяют два компромисса, контуры которых с каждым дне вырисовываются все четче. Первый заключается в том, что Путин и Байден достигли договоренности о некоей передышке в двухсторонней конфронтации и сделали по шагу назад от опасной черты летального противостояния, грозящего Третьем мировой войной. Ядерной, к тому же.

Сегодня уже очевидно, что вся нынешняя информационно-пропагандистская возня и шумиха — это всего лишь ширма над тем, что по итогам саммита Путин-Байден выиграли обе стороны. Так как на данном этапе каждая из них получила свое, при том то, что ей сейчас нужнее всего. Байден теперь может всем говорить и говорит, что ни на йоту не уступил Путину и своей твердой позицией предотвратил вторжение России в Украину. При этом президент США сохранил и европейских союзников по НАТО, главным из которых являются Германия и Франция, которые теперь будут выяснять, кто из них главнее в Европе, между собой и с другими членами Альянса. Байден рассказал, куда отправит войска в случае «вторжения» России © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Но при этом Байден фактически оставил Германии газопровод «Северный поток-2» («СП-2»), который превращает ее в главную по газу на континенте. И с этим не согласны и в Париже, и других европейских столицах, но они вынуждены либо согласиться с этим, либо бороться уже с Германией. А все вместе они по-прежнему будут находиться под американским ядерным зонтиком — гарантией их безопасности, как они думают.

Россия же тоже не в накладе. Она получила «СП-2» и (это самое главное!) получила начало диалога и, возможно даже переговоров о нерасширении НАТО на восток. Более того, даже «СП-2» уже не так важен для России, потому что эпопея с его строительством и запуском в работу вызвала такое повышение цен на российский газ, что «Газпром» уже фактически отбил затраты на постройку «трубы». Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила, что доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа в январе-октябре 2021 года выросли в годовом выражении вдвое до 39,6 млрд. долл. Это раза в три больше затрат на «СП-2». А все потому, что экспортная цена газа в октябре увеличилась на 44% к сентябрю — до 443,6 долл. за тысячу кубометров.

Утешительна и другая динамика: физический объем экспорта газа в январе-октябре вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 171,5 миллиарда кубометров. И хотя экспорт в октябре 2021-го сократился на 9,3% (до 13,9 млрд. кубов в месяц), рост экспортной цены компенсировал эту динамику. В итоге доходы компании от экспорта газа увеличились почти на треть по сравнению с сентябрем, до 6,17 млрд. долл. И по сравнению с октябрем 2020 года доходы «Газпрома» увеличились в 2,4 раза, а объем экспорта снизился на 22,3%. Цена в сентябре составляла 308 долл., а годом ранее в октябре — 145,4 долл. Согласитесь, буквально духоподъемная магия цифр. Сергей Марков: Затеяв провокацию с эсминцем, Джонсон решил свою основную задачу © РИА Новости, Нина Зотина

НАТО на замке

Главное же, чего добилась Россия, — это, повторяю, начало переговорного процесса о нерасширении НАТО на восток и само это нерасширение. Причем именно Россия предлагает условия компромисса. Москва просит юридически обязывающий документ о нерасширении НАТО. Для Альянса и для всего коллективного Запада это потеря лица, и они, разумеется, против. «Только Украина, ее народ и страны-члены НАТО будут решать, что делать с украинским членством» — не устают повторять на Западе, от Байдена до генсека НАТО Йенса Столтенберга.

И Россия в этих условиях предлагает компромиссное условие переговоров на эту тему, начать которые Байден фактически уболтал страны НАТО.

Буквально несколько дней назад из Москвы поступило «Заявление МИД России о диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности». И в документе четко сказано: «…Утверждается, что вопрос о гипотетическом членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и Альянса, и никто не должен в этот процесс вмешиваться. Напомним, однако, что помимо Вашингтонского договора у стран НАТО есть и обязательства в отношении неделимости безопасности в Евроатлантике, на всем пространстве ОБСЕ… В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ — «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других».

И с этой уступкой Альянс вряд ли согласится, но переговоры начнутся. НАТО будет повторять, что ее двери открыты, но не будет принимать Украину, которая будут по-прежнему стремиться, но ломиться в открытую дверь. А Россия получит на время переговоров фактическое нераспространение Альянса в Украину и снижение военной конфронтации в регионе. Путин обсудил с Джонсоном Украину и проблему расширения НАТО © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

А не сдюжит НАТО с переговорами, то стороны останутся при своих. Путин уже заявил, что если НАТО начнет усиливаться на границах с Россией, то она ответит тем же, вплоть до размещения российских ракет, направленных против НАТО уже сейчас. А замглавы МИД России Сергей Рябков буквально на днях уточнил: «Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим. То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США. Заверения… о том, что у НАТО нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении, нас ни в чем не убеждают… К НАТО, как альянсу, доверия нет в принципе».

А обострение конфронтации сегодня объективно не нужно ни России, ни США ни — тем более — НАТО.



Компромисс №2

Второй компромисс — это замирение в Донбассе, гражданская война в котором и стала поводом для нынешнего обострения отношений и привела к острому кризису. И Байден, и за ним весь коллективный Запад уже согласились и послали Украине главный сигнал — решать проблему гражданской войны на ее юго-востоке в «нормандском формате» путем выполнения «Минских соглашений-2» («Минска-2»). И Россия с этим согласна. Точка. И этот компромисс был достигнут еще в феврале 2015 года, когда Совбез ООН утвердил «Минск-2» единственным документом о мире.

Но изначально возникли две проблемы, которые со временем только усугубились и обострились. Первая: объективно «Миск-2» выгоден только России, потому что переформатирует Украину в федеративное государство, которое может вернуть себе внеблоковый нейтральный статус и не стать полигоном и плацдармом НАТО в пику России. И Украина со стоящим за ее спиной коллективным Западом сделали и делают все, чтобы торпедировать «Минск-2». Для этого они сейчас и объявили Россию не гарантом документа (как Франция и Германия в «нормандском формате»), а стороной конфликта, которая-де и должна выполнять «Минск-2» и типа «уйти из Украины».

Вторая причина: республики Донбасса — ЛДНР — оказались на геополитической растяжке. С одной стороны, «Минск-2» им не выгоден, потому что предусматривает возвращение в Украину, а следовательно, не позволяет интегрироваться в Россию, что является целью обеих республик. С другой — ЛДНР уже фактически начали эту интеграцию в Россию. Особенно когда Москва начала выдавать гражданство жителям ЛДНР, а потом Путин своим указом уравнял товары из республик с российскими, подключил их к российскому госзаказу и открыл для них российские рынки. Больше половины опрошенных на Украине призвали изменить Минские соглашения © "Рейтинг"

И сейчас все ждут, что будут делать США после саммита Путин-Байден и что будет с «Минском-2» — согласятся пятыми войти в «нормандский формат» США или будут вести переговоры только с Россией по Донбассу по отдельном треку. В США прекрасно понимают, что если они непосредственно ввяжутся в процесс, то тут же подвергнутся обвинениям, что они — сторона конфликта, как это есть сейчас с Россией. Следовательно, провал переговоров по Донбассу в пользу России — это еще одно геополитическое поражение, которое повиснет на имидже США. Это им однозначно не нужно. Значит, американцы продолжат влиять на ситуацию в Донбассе в тихушном, закулисном режиме, как сейчас.



Проблемный «норманди»

Все это и делает компромисс на основе мира в Донбассе хрупким и шатким. Но сейчас он есть — на основе призывов тоже к переговорам в «нормандском формате». Но и здесь все зависит от России, которая согласна на такие переговоры только при условии: а) выполнения Украиной всех обязательство, взятых на подобном мероприятии в декабре 2019 года; б) предварительном согласовании всеми «нормандцами» итогового документа с новыми обязательствами по достижению мира.

Кроме того, есть непонятная позиция президента Зеленского, который собирается говорить о «нормандском формате» (в его представлении — «норманди») уже 15 декабря сего года на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном (благо дело — он не против и тоже этого вроде бы хочет) и новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Эксперт ответил, сможет ли Шольц заключить союз между Россией и Европой © REUTERS, Fabrizio Bensch

Президент Зеленский, похоже, надеется создать некое «трио новых» против одного «старого». Ведь из тех, кто 6 июня 2014 года создал «нормандскую четверку», в должности остался только президент России Владимир Путин. Петр Порошенко (Украина), Франсуа Олланд (Франция), а теперь вот и Ангела Меркель (Германия) ушли на политический покой. Нет никого и из тех, кто 12 февраля 2015 года подписывал «Минск-2». И теперь, не исключено, Зеленский хочет мобилизовать таких же, как и он, «новобранцев» на совместное давление на «старика» Путина с целью склонить его к переписыванию и коррекции «Минска-2» так, как хочется Украине. Дескать, мы же новые в этом процессе и Минск-2» никто из нас не подписывал в старых условиях, давайте теперь обновим. И Франция и Германия могут с ним согласиться. Но вот беда — Путин против, а это, согласитесь, весомо. Ведь "нормандский формат", как и "Минск-2" можно изменить ТОЛЬКО с согласия всех сторон его подписавших. То есть, если Путин и Россия — против, ничего изменить уже нельзя.

Резюме поневоле

И уже сегодня очевиден позитив от достигнутых компромиссов. Они, конечно же, могут быть в любую минуту разрушены, а их участники отброшены к еще более жесткой конфронтации, но сегодня даже предварительные договоренности уже стабилизируют ситуацию. Даже Зеленский заговорил о референдуме о судьбе Донбасса и опять запросился на личную встречу с Путиным. То есть даже он понимает то, что другие отлично знают: лучше переговариваться чем перестреливаться.