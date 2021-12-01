Встреча ОПЕК+, которая состоится 1-2 декабря, будет проходить в непростой обстановке. Появившийся на днях новый штамм Covid-19 «Омикрон» напугал рынки и правительства, заставив их продавать нефтяные фьючерсы, а Соединенные Штаты готовят необычную интервенцию - покупают нефть у самих себя

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent 30 ноября падали в цене до $70,54 за баррель впервые с сентября, еще ниже опускались фьючерсы на WTI.

Также давление на рынки оказывают Соединенные Штаты, которые выбрасывают на рынок 50 млн тонн нефти из своего госрезерва — по 300 тыс. тонн ежесуточно.

Вашингтон в игноре

Текущего снижения стоимости нефти Штатам мало. Президент США Джо Байден просьбами о наращивании добычи уже «достал» Москву настолько, что его российский коллега Владимир Путин отказался от контактов с ним даже по телефону до встречи ОПЕК+.

«Сейчас в планах такого разговора нет», — сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 29 ноября, комментируя возможные переговоры глав государств о добыче нефти.

Когда в США поняли, что заставить или уговорить Россию и ОПЕК+ нарастить добычу выше существующих планов по ее увеличению на 400 тыс. баррелей в сутки не получилось, то прибегли к хитрому трюку. США лицемерно уговаривают Россию увеличить добычу нефти, нанося удары по «Северному потоку-2» - Захарова © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепартаменте США Амос Хохштейн рассказал, что большую часть из 50 млн баррелей своей резервной нефти Штаты купят сами у себя.

Это сделают для того, чтобы можно было опять выбросить нефть на рынок, если цены не будут падать.

«Администрация демократа Байдена выступает за интересы потребителей нефти, а не производителей, в отличие от республиканцев. Цены на мировом нефтяном рынке сильно влияют на внутренний американский рынок», — отметил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в комментарии изданию Украина.ру.

Однако всех усилий Вашингтона не хватило для того, чтобы существенно сбить нефтяные цены.

Экономики восстанавливаются

«Снижение стоимости нефти до $70,5 за баррель 30 ноября нельзя считать существенным. Сильное падение цен было несколько дней назад, когда на фоне новостей о новом штамме цены упали с $82 за баррель упали на $10», — отметил Юшков.

Тогда ожидания нового жесткого локдауна вынуждали трейдеров избавляться от январских и февральских фьючерсов, пока по ним еще можно зафиксировать прибыль.

«Испугались, что опять всех посадят на локдауны, опять будут меньше перемещаться, упадет потребление нефтепродуктов и сформируется переизбыток предложения на мировом рынке», — сказал Юшков.

Большого локдауна, который вызовет падение спроса на нефть, сейчас никто не ожидает.

Во-первых, медицинская инфраструктура гораздо лучше приспособлена к всплеску коронавирусной инфекции, чем годом ранее.

А, во-вторых, далеко не все экономики выдержат последствия масштабных ограничений. Киев не дает Белоруссии поставлять нефтепродукты на Украину © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

«Многие государства не потянут экономический ущерб от такого мощного локдауна, их экономики просто рухнут», — отметил эксперт.

О чем договорятся на встрече ОПЕК+

По его мнению, падения стоимости нефти до $20 за баррель, как было во время локдауна, ждать не стоит в любом случае. Цены на нефть в худшем случае могут понизиться до $50 за баррель, считает Юшков.

Наиболее вероятный сценарий — участники сделки ОПЕК+ оставят квоты добычи на текущем уровне, продолжая ее повышение по 400 тыс. баррелей в сутки, отметил эксперт.

При этом стороны отметят, что если из-за нового штамма коронавируса будут вводить ограничения на перемещения людей, которые приведут к снижению спроса на нефтепродукты, то квоты на добычу экстренно уменьшат, полагает он.

Для России, как и для других нефтедобывающих стран, такое решение будет несомненно выгодным. Соединенным Штатам останется только покупать у самих себя свою собственную нефть и надеяться, что ее стоимость снизится.