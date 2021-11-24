Северо-Крымский канал уйдет в историю: в Крыму достраивают трубопровод для водоснабжения Керчи и Феодосии

В Крыму на пике работы по строительству второй части тракта водоподачи, по которому вода, минуя канал, по трубам будет подаваться потребителям восточной части полуострова.
Уже сейчас вода на восток Крыма подаётся из построенных в 2015 году на базе артезианских скважин Просторненского и Нежинского водозаборов. Производительность каждого — 75 тысяч кубометров в сутки. Система водозаборов качает воду из подземных источников глубиной почти 200 метров. По трубопроводу, введённому в эксплуатацию в первой половине этого года, вода поступает в Северо-Крымский канал, а потом расходится на Феодосию и Керченский полуостров.
Уже в 2023 году Северо-Крымский канал из схемы подачи воды будет полностью исключён. Его заменит система труб, над прокладкой которой сейчас трудится более трёхсот рабочих. Строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи включает в себя пять насосных станций с резервуарами чистой воды и 154 километра трубопровода. Новая водоснабжающая ветка пройдёт практический параллельно Северо-Крымскому каналу. И будет включать в себя и Новогригорьевский водозабор, расположенный возле реки Салгир в Нижнегорском районе. Его запустили в эксплуатацию в феврале 2017-го. По мощности он чуть менее производителен, чем Просторненский и Нежинский — 45 тысяч кубов в сутки.
Таким образом, предельная мощность всего тракта водоподачи составит 195 тысяч кубометров метров в сутки. Это позволит окончательно закрыть вопрос водоснабжения восточной части Крыма и избежать потерь при её транспортировке по Северо-Крымскому каналу. По данным ГУП «Вода Крыма», при переброске воды каналом теряется до 50% объёма ценного для полуострова ресурса.
— Технологический трубопровод позволит исключить потерю воды, которая возникает во время транспортировки по Северо-Крымскому каналу. Соответственно, заменит необходимость его использования, — сообщил начальник отдела капитального строительства ГКУ РК «Инвестстрой РК» Александр Сергеев.
Строительство ведётся в два этапа, готовность по второму сейчас составляет 50%. По словам директора фирмы-подрядчика Марка Лунькова, трубопровод строится в две нитки, одна из которых резервная на случай непредвиденных ситуаций. Сейчас идет монтаж насосных станций.
— На данный момент выполнена поставка основного насосного оборудования, которое будет поддерживать давление в трубах, чтобы вода по тракту водоподачи попадала на очистные сооружения Феодосии и Керчи. Насосы приехали, их разгрузили и сейчас выполняется монтаж. Насосы будут в сутки пропускать через себя 195 тысяч кубометров воды. Это питьевые нужды Феодосии и Керчи, в том числе также Судак, Коктебель и Ленинский район, — рассказал Луньков.
Строительство тракта водоподачи в восточный Крым — один из крупнейших инвестиционных проектов на территории республики. Он строится в рамках Федеральной целевой программы. Стоимость контракта составляет около 19,6 миллиардов рублей.
Проект позволит не только отказаться от необходимости использования Северо-Крымского канала, но и обеспечит полную водную независимость полуострова. Тем более что Украина в очередной раз подтвердила, что возобновлять подачу днепровской воды Крыму не намерена ни в коем случае. Как заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук, дамба на территории Херсонской области достроена на 90%. Это сделано для того, чтобы ни капли днепровской воды не пошло на Крым.