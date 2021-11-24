Северо-Крымский канал уйдет в историю: в Крыму достраивают трубопровод для водоснабжения Керчи и Феодосии

Северо-Крымский канал, по которому полуостров почти полвека получал днепровскую воду из Украины, а сейчас используется для переброски воды в водохранилища, совсем скоро окажется невостребованным

Сможет ли пересохший Крым напиться водой из-под Азовского моря © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Уже сейчас вода на восток Крыма подаётся из построенных в 2015 году на базе артезианских скважин Просторненского и Нежинского водозаборов. Производительность каждого — 75 тысяч кубометров в сутки. Система водозаборов качает воду из подземных источников глубиной почти 200 метров. По трубопроводу, введённому в эксплуатацию в первой половине этого года, вода поступает в Северо-Крымский канал, а потом расходится на Феодосию и Керченский полуостров.

Уже в 2023 году Северо-Крымский канал из схемы подачи воды будет полностью исключён. Его заменит система труб, над прокладкой которой сейчас трудится более трёхсот рабочих. Строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи включает в себя пять насосных станций с резервуарами чистой воды и 154 километра трубопровода. Новая водоснабжающая ветка пройдёт практический параллельно Северо-Крымскому каналу. И будет включать в себя и Новогригорьевский водозабор, расположенный возле реки Салгир в Нижнегорском районе. Его запустили в эксплуатацию в феврале 2017-го. По мощности он чуть менее производителен, чем Просторненский и Нежинский — 45 тысяч кубов в сутки.

Крым избавился от засухи на ближайшие пять лет © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

— Технологический трубопровод позволит исключить потерю воды, которая возникает во время транспортировки по Северо-Крымскому каналу. Соответственно, заменит необходимость его использования, — сообщил начальник отдела капитального строительства ГКУ РК «Инвестстрой РК» Александр Сергеев.

Строительство ведётся в два этапа, готовность по второму сейчас составляет 50%. По словам директора фирмы-подрядчика Марка Лунькова, трубопровод строится в две нитки, одна из которых резервная на случай непредвиденных ситуаций. Сейчас идет монтаж насосных станций.

СК РФ признал экоцидом перекрытие Украиной поставок воды в Крым © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Строительство тракта водоподачи в восточный Крым — один из крупнейших инвестиционных проектов на территории республики. Он строится в рамках Федеральной целевой программы. Стоимость контракта составляет около 19,6 миллиардов рублей.

Проект позволит не только отказаться от необходимости использования Северо-Крымского канала, но и обеспечит полную водную независимость полуострова. Тем более что Украина в очередной раз подтвердила, что возобновлять подачу днепровской воды Крыму не намерена ни в коем случае. Как заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук, дамба на территории Херсонской области достроена на 90%. Это сделано для того, чтобы ни капли днепровской воды не пошло на Крым.