Антироссийские настроения в Германии накалились до такой степени, что Бундесвер заговорил о возможности ядерного удара по России. Эксперты предупреждают, что ситуация может зайти слишком далеко

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, отвечая на вопрос, рассматривает ли НАТО сценарии сдерживания России в балтийском и черноморском регионах, в том числе с применением ядерного оружия, заявила в эфире радиостанции Deutschlandfunk 21 октября: «Мы должны очень ясно дать понять России, что в конечном итоге — и это также предусматривает доктрина сдерживания — мы готовы применить такие средства, с тем чтобы это заранее действовало устрашающим образом и чтобы никто не пришёл к мысли о нападении на партнёров НАТО в Прибалтике или в регионе Чёрного моря». Россия - Германия: сотрудничество после обновления. Что ждет Украину? © AP, Michael Probst

На саммите в Брюсселе, прошедшем 21-22 октября, главы оборонных ведомств стран Североатлантического альянса одобрили всеобъемлющий план по защите НАТО. Как рассказали агентству Reuters американские дипломаты, эта программа определяет действия блока на случай одновременного нападения со стороны России в Балтийском и Чёрном море с возможным использованием ядерного оружия, ведением хакерских атак на информационные системы, а также ударами из космоса.

Впрочем не вся немецкая общественность поддержала позицию главы Бундесвера. Председатель фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених назвал высказывание Крамп-Карренбауэр безответственным и потребовал от неё не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства.

Социал-демократы одержали победу на парламентских выборах в сентябре, и именно они будут играть ключевую роль в формировании нового кабинета министров, а нынешняя министр обороны представляет ХДС/ХСС, канцлер ФРГ Ангела Меркель хотела даже сделать её своей преемницей, но вскоре поняла, что ничего не получится.

«Распоясавшуюся госпожу Крамп-Карренбауэр, кричавшую, что Россию надо «запугать» атомной бомбой, в Германии жёстко поставили на место. Слава Богу, в будущем немецком правительстве сидят трезвые люди», — написал немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале. Экс-глава МИД Украины объяснил, почему Германия поддерживает Россию © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

При этом министр обороны Германии в день интервью Deutschlandfunk сказала журналистам на полях саммита в Брюсселе, что НАТО должна делать то, что и делает сейчас: с одной стороны, ясно реагировать на действия и «угрозы со стороны России», в том числе, в военном планировании, а с другой — сохранить все форматы диалога с Москвой, в частности Совет Россия — НАТО.

По её словам, это означает, что НАТО протягивает руку к диалогу, и теперь всё зависит от России. На такой «жест доброй воли» вскоре ответил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу: «На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО».

Историю Аннегрет Крамп-Карренбауэр напомнили и её соотечественники. Один из читателей немецкой газеты Die Zeit в комментариях написал, что «Западная Европа 3 раза пыталась поживиться за счёт российской территории — и 3 раза возвращалась из России с кровавым носом». Другой был в недоумении, зачем власти хотят покусать руку, которая качает в страну природный газ, иронизируя, что зимой ведь можно и ветром утеплиться, делая отсыл к «зелёной энергетике», продвигаемую политиками.

Что касается диалога, то Россия регулярно повторяет, что готова к общению с членами альянса, чего не скажешь о них.

6 октября секретариат НАТО официально уведомил о решении отозвать с 1 ноября аккредитации у 8 сотрудников постоянного представительства РФ при НАТО — обвинив их в шпионаже, как всегда не приведя никаких доказательств, — и сократить численность персонала дипмиссии до 10 человек. В качестве ответной меры российская сторона приостановит деятельность постоянного представительства РФ при НАТО и военной миссии связи Альянса в Москве, а также прекращает работу информационное бюро военного блока при посольстве Бельгии.

Кроме того, Североатлантический альянс настойчиво продолжает размещать свою инфраструктуру всё ближе и ближе к российским границам и вовлекать в орбиту своего влияния соседние государства, прежде всего Украину. Накануне президент РФ Владимир Путин призвал относиться серьёзно, без насмешек по поводу возможности членства этой страны в НАТО, подчеркнув, что никаких гарантий, что этого не произойдёт, нет. Песков объяснил, что Россия будет делать дальше в вопросе вступления Украины в НАТО © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В интервью изданию Украина.ру Александр Рар признался, его очень волнует новая волна неприятия России в Германии. Такие влиятельные политики, как Аннегрет Крамп-Карренбауэр и сопредседатель партии «Союз 90 / Зелёные» Анналена Бэрбок, которой в новом правительстве прочат пост главы МИД ФРГ, обвиняют Москву в желании напасть на Украину и Прибалтику, из-за чего нужно укреплять НАТО, и требуют запретить «Северный поток — 2», поэтому нужно разговаривать с Россией жёстко и ставить её на место. При этом немецкая пресса с ними соглашается, хотя это ложные сигналы.

Иные точки зрения слышать не хотят — людей, которые их высказывают, исключают из информационного поля Германии, Youtube блокирует без возможности восстановления немецкоязычные каналы RT.

«Я хватаюсь за голову. Это просто непонимание позиций России, это преуменьшение роли России в Европе. Немцы не понимают, что невозможно провоцировать такую страну, как Россия. С ней нужно договариваться. У России свои интересы есть, их нужно изучать и понимать, а не просто стоять на позиции: немцы требуют, а Россия должна подчиняться. Это путь к войне», — предупреждает эксперт.

По словам Рара, 30 лет назад — после распада СССР — Запад решил в полном триумфе выстроить мягкую империю Карла Великого: Европа должна была стать новым центром на мировой арене и править вместе с Америкой.

«Россия этому противится. После прихода к власти Путина противится именно западному мягкому колониализму в отношении той же России и постсоветского пространства, расширению НАТО и ЕС, которые идут в ущерб российским интересам. Западу наплевать на российские интересы. В западных think tanks и стратегических институтах Россию рассматривают как страну, которая должна вести ту политику, которую вела при Ельцине в 90-е годы: проситься в НАТО, проситься в Европейский союз, ассоциироваться с Западом, но ни в коем случае не воссоздавать опять свою собственную империю или становиться другой Европой. Это Запад хочет всеми силами остановить», — заявил политолог. «Гнать пора поганой метлой»: Сатановский предрек судьбу Германии и НАТО в случае войны с Россией © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На фоне происходящего 23 октября газета Suddeutsche Zeitung опубликовала интервью Ангелы Меркель, в котором она рассказала, что осознала наличие серьёзных противоречий с Путиным ещё 20 лет назад, в 2001 году, когда он выступал с речью в Бундестаге.

В частности, по словам канцлера, российский лидер воспринимает распад Советского Союза как печальное событие, а немцы, наоборот, ощущают радость по поводу окончания холодной войны, единства Германии и Европы. Тогда в своей речи Путин напомнил о давних традициях российско-немецких отношений, о том вкладе немцев в развитие российской экономики и культуры, а также затронул вопрос обеспечения глобальной безопасности.

«Если Германия действительно встанет на те позиции, которые сегодня занимают Великобритания или Польша, то она потеряет Россию. А это будет катастрофа. Если мы не помиримся, не вернёмся к основам, которые у нас уже были в начале века, когда создавался «Петербургский диалог» — мы упадём в пропасть. Не надо! Немцы отказываются от «Петербургского диалога» и от других диалоговых площадок, при этом говоря: «Мы диалог ведём только тогда, когда русские нас будут слушать, и фактически делать то, что мы хотим». Ну это же не диалог — это монолог», — сказал Рар.