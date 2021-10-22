Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Альянс подбирается к границам России. В частности, по его словам, военный блок «нарастил присутствие в Черноморском регионе, в море, воздухе и на суше». Но у Москвы есть план на случай перехода «красных линий», к коим президент России Владимир Путин причисляет вступление Украины в этот блок

Говорят о мире, готовятся к войне

В четверг и пятницу, 21-22 октября, в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран НАТО. Ключевым событием первого дня мероприятия стало одобрение всеобъемлющего плана по защите Альянса. Никаких подробностей официальные лица не привели, но накануне агентство Reuters сообщило со ссылкой на американских дипломатов, что эта программа определяет действия блока на случай одновременного нападения со стороны России в Балтийском и Черном море с возможным использованием ядерного оружия, ведением хакерских атак на информационные системы, а также ударами из космоса. «Остановить вторжение России!» Кто критикует Байдена за «мягкость» к Москве © коллаж Украина.Ру

На пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Альянс реализует целый пакет политических и военных мер в ответ на «растущую угрозу со стороны Москвы», включающий в себя усиление ПВО и ПРО, укрепление обычных сил и средств реактивными самолетами пятого поколения, адаптацию учений и разведки, повышение боеготовности и эффективности ядерного сдерживания.

«Мы нарастили присутствие в Черноморском регионе, в море, воздухе и на суше в ответ на агрессивные действия России. Мы также изучаем возможности для быстрой переброски подкреплений в регион в случае необходимости», — добавил он.

По словам Столтенберга, поводом для принятия такого решения стало важное стратегическое значение Черноморского региона для НАТО: там расположены 3 государства блока (Турция, Румыния и Болгария) и «важные партнеры Альянса» Грузия и Украина.

«Могу сказать, что этот план предусматривает угрозу для восточного фланга НАТО. Угрозу, исходящую со стороны России. Я думаю, что это наше достижение — достижение Польши, достижение стран нашей части Европы. Все союзники были согласны, что касается серьезности российской угрозы, и все союзники были согласны с тем, что в стратегическом плане эти угрозы должны быть предусмотрены. Итогом этого стратегического плана будут оперативные планы», — заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Его настрой разделяет, например, глава Бундесвера Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она призвала НАТО продемонстрировать Кремлю готовность применить оружие в случае необходимости и обвинила Москву в якобы систематических нарушениях воздушного пространства этих государств балтийского и черноморского регионов, а также в постоянных кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза. Однако на правах анонимности официальные лица и дипломаты сказали в беседе с корреспондентами Reuters, что не считают нападения со стороны России неминуемыми.

Никакого диалога России и НАТО не будет

Воинственную риторику Столтенберг пытался совместить с мирной. Накануне начала саммита министров обороны он заявил: «Ранее на этой неделе Россия объявила о закрытии своей миссии при НАТО и закрытии наших представительств в Москве. Мы сожалеем по поводу принятия этого решения, которое не способствует установлению диалога и взаимного понимания. Однако политика НАТО остается последовательной, и мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через Совет Россия — НАТО. Теперь от России зависит, отреагирует ли она в позитивном ключе». Москва повышает ставки! Ищенко рассказал, чем закончится конфликт между Россией и США © Скриншот из видео Украина.ру

6 октября секретариат Альянса официально уведомил о решении Столтенберга об отзыве с 1 ноября аккредитации у 8 сотрудников постоянного представительства России при НАТО — обвинив их в шпионаже, как всегда не приведя никаких доказательств, — и сокращении численности персонала дипмиссии до 10 человек. В понедельник, 18 октября, На Смоленской площади (адрес российского МИД) сообщили, что в качестве ответной меры будет приостановлена работа постоянного представительства России при НАТО и военной миссии связи Альянса в Москве, а также прекращается деятельность информационного бюро военного блока при посольстве Бельгии. В случае возникновения срочных вопросов представители НАТО могут обращаться к послу России в Брюсселе.

«О готовности к диалогу с Россией и горячем стремлении к улучшению отношений заговорил генсек НАТО. Не иначе как именно ради этого альянс вел словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия — НАТО. Эти речи мы слышим долгие годы. За ними не стоит ничего», — написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Twitter.

Альянс отклонил предложения Москвы по обеспечению предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере, как напомнил в начале октября заместитель главы МИД России Сергей Рябков. К тому же, по словам другого замглавы дипломатического ведомства Александра Грушко, который с октября 2012 года по январь 2018-го был постоянным представителем России при НАТО, Москва по дипломатическим каналам не получала от представителей Альянса обращений относительно возможного диалога. Вместо этого, подчеркнул чиновник, они предпочитают «мегафонную» дипломатию, выражая сожаления о решении Кремля, «будто бы оно упало с неба, а не было вызвано их откровенно недружественными шагами». Федор Лукьянов: Конфликт России с НАТО вокруг Украины превратился в сплошную рутину © РИА Новости, Евгений Биятов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что заявления Столтенберга о готовности к диалогу с Россией всерьез не воспринимаются. Да и смысла призывы из Альянса не имеют после высылки российских дипломатов, которые и были аккредитованы при НАТО именно для того, чтобы вести диалог на таком рабочем уровне, добавила она. Эту точку зрения разделяют и в Кремле.

«(Новый оборонный план НАТО. — Ред.) просто самым красочным образом подтверждает правильность решений Российской Федерации в отношении прекращения официального диалога с НАТО. Диалог в таких условиях не нужен», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Грушко, действия альянса коренным образом повлияют на отношения с Москвой.

«Альянс сегодня вступает в фазу выработки новой стратегической концепции. Буквально несколько дней назад Йенс Столтенберг, говоря на эту тему, обрисовал некоторые элементы, которые туда будут заложены. Первое — то, что альянс будет сокращать свои военные операции за рубежом и сосредотачиваться на укреплении устойчивости государств-членов альянса. Если перевести на нормальный язык, это означает, что будут готовить к обороне от большого противника», — уточнил дипломат.

Чем ответит Россия на вступление Украины в НАТО

Тому, что верить словам представителей НАТО нельзя, есть историческое подтверждение. Расширение военно-политического блока все же состоялось, несмотря на неоднократное обещание этого не делать. В январе 1990 года глава германского МИД Ганс-Дитрих Геншер во время выступления в баварском городе Тутцинге заявил, что Альянс должен отказаться от продвижения в восточном направлении, то есть к границам Советского Союза. В феврале того же года госсекретарь США Джеймс Бейкер сказал президенту СССР Михаилу Горбачеву при личной встрече, что если Германия останется в рядах Североатлантического альянса, то юрисдикция блока не распространится ни на один дюйм на восток. Спустя год премьер-министр Великобритании Джон Мейджор заверял советского министра обороны Дмитрия Язова в том, что восточноевропейские государства на вступят в НАТО. Попробовать Россию на зуб. НАТО может гибридно принять Украину © коллаж Украина.Ру

Сейчас активно обсуждается возможность расширения Альянса за счёт Украины и Грузии. Принять в ряды альянса их пообещали на саммите в Бухаресте в 2008 году, но не уточнили, когда именно, а теперь указывают Киеву и Тбилиси на несоответствие установленным критериям, объясняя задержку в представлении им членства. Тем не менее отсутствие юридического оформления не мешает НАТО использовать территории этих стран для реализации собственных интересов. Москве известно о развертывании вооружений стран Североатлантического альянса у границ России.

«Учебные центры никто не запрещает, а под маркой учебных центров можно всё что угодно разместить. Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать-то с этим? Ну не мы же лезем туда со своими ракетами, к нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема», — заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 21 октября.

Накануне саммита министров обороны стран Альянса глава Пентагона Ллойд Остин заехал в Киев. На совместной пресс-конференции со своим коллегой подчеркнул, что США поддерживают стремление Украины стать членом НАТО, и никакая третья страна не имеет права вето на вступление в военный блок.

«Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украине в НАТО, по сути, его заявление нужно и можно именно так трактовать», — предупредил Путин.

Столтенберг на следующий день ответил на этот тезис российского лидера: «НАТО — это оборонительный союз, поэтому не стоит беспокоиться. Это решение (о вступлении Украины в НАТО. — Ред.) будет принимать Украина и 30 стран — членов НАТО. Ни одна другая страна не имеет право вмешиваться, поскольку Украина — это независимое и суверенное государство, имеет право самостоятельно выбирать траекторию своего развития». Сергей Сокуров: Пусть те регионы Украины, которые хотят в НАТО, отделяются и уходят © commons.wikimedia.org, Дрогайцева Ольга Сергеевна

Однако Россия прямым текстом неоднократно говорила, что любой шаг по вопросу членства Украины в Альянсе будет иметь последствия. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский считает, что у Путина есть четкий сценарий ответных действий в случае, если «красная черта» будет пересечена. Но и Джо Байден, и лидеры европейских стран вряд ли хотят узнать, в чем он заключается, сделав Киев союзником в НАТО.

Между Москвой и Альянсом за последние годы накопились разногласия по множеству вопросов, но в чём стороны единогласно сходятся — отношения между ними стали хуже некуда. И Россия, как подчеркнул Лавров, больше не будет делать вид, что перемены в отношениях с НАТО возможны.