Во вторник, 5 октября, по приглашению президента Украины Владимира Зеленского с первым государственным визитом в Украину прибыл президент Израиля Ицхак Герцог. В Киеве он будет участвовать в памятных мероприятиях 27 сентября - 7 октября, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. И в этом заключается одна из главных интриг этих дней

Там, в Бабьем Яру, как известно, в 1941-1943 годах, по разным данным, было бессудно расстреляно от 100 до 200 тысяч человек, в том числе до 150 тысяч граждан еврейского происхождения. И Герцог планирует почтить память жертв вместе с Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, выступить в Верховной Раде, встретиться с другими чиновниками украинского правительства и представителями еврейской общины.

И все, казалось бы, ясно: память — священна и трепетна, и кощунство в отношении нее недопустимо. Однако, увы, не на современной Украине, где не только проблема антисемитизма не изжита до сих пор, но и усиливаются попытки переписать историю оккупации Киеве и отбелить участников тех расстрелов в Бабьем Яру из числа украинских коллаборационистов из Организации украинских националистов (ОУН, запрещена и признана экстремистской в России), объявленных «борцами за независимость».

Первым из израильских президентов об этом в стенах парламента в 2016 году заявил Реувен Ривлин. Он напомнил собравшимся: «Около 1,5 миллиона евреев были убиты на территории современной Украины во время Второй мировой войны в Бабьем Яру и многих других местах… Многие пособники преступления были украинцами. И среди них особо выделялись бойцы ОУН (запрещена и признана экстремистской в России), которые издевались над евреями, убивали их, во многих случаях выдавали немцам…. Отношения между украинским и еврейским народами сегодня устремлены в будущее, но мы не можем допустить, чтобы история как с ее страшными, так и с ее хорошими событиями, забылась».

Влад Ривлин: «Нацистские преступлений не имеют срока давности, а попытки их оправдать - кощунство» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Непростым может стать и визит Герцога. Несмотря даже на то, что Верховная Рада, как бы идя не встречу 80-летию трагедии Бабьего Яра, 283 голосами «за» 22 сентября этого года приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в стране. И дала определение этому гнусному явлению: «определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним». К антисемитизму депутаты отнесли призывы, сокрытие или оправдание убийства, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание Холокоста, изготовление, распространение любых материалов с антисемитскими высказываниями, а также повреждение, разрушение или осквернение религиозных зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям.

И уже тогда первыми этот закон раскритиковали даже не откровенные неонацики, а якобы «респектабельная» партия «Евросолидарность» экс-президента Петра Порошенко. И знаете за что? За то, что закон-де способствует актуализации «российских фейков о якобы угрозе антисемитизма на Украине». И тут у порохоботов оказался президент России Владимир Путин замешан.

Украинские власти обвинения в усилении антисемитизма парирует тем, что, мол, в Украине сейчас президент Зеленский — этнический еврей. И даже тем, что предыдущего президента Порошенко тоже долго притравливали в СМИ и соцсетях тем, что он якобы скрывает свою подлинную — еврейскую! — фамилию Вальцман.

И это, конечно, весомый аргумент. Однако именно при Зеленском, сразу после прихода его к власти в его родном городе Кривой Рог был демонстративно осквернен похабными надписями и рисунками памятник жертвам Холокоста. Дескать, знай наших. И до сих пор виновные в этом надругательстве не найдены и не наказаны. Равно как не понесли наказания и прочие вандалы-антисемиты, разрисовывавшие гитлеровскими свастиками части мемориала и памятные знаки даже в самом Бабьем Яру.

Украинские евреи рассказали, есть ли в стране антисемитизм и хотят ли они уехать в Израиль © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Владимира Багазия, бургомистра (считай по-нашему мэра) Киева, который в сентябре 1941 года своим присутствием освящал первые расстрелы евреев-киевлян и советских военнопленных в Бабьем Яру, а потом, в феврале 1942-го, сам был расстрелян немцами там же. Вместе с другими украинскими националистами, которые в мечтах о «самостийной Украине» начали бесконтрольно класть из-под хвоста на своих хозяев и, к тому же, основательно проворовались на должностях в мэрии и при издании своих по содержанию газет. Националистических и в высшей степени антисемитских.

Помощь «фюреру немецкого народа» в окончательном «решении еврейского вопроса» этим и им подобным панам по всей остальной Украине не помогла и от пуль не уберегла. Однако сегодня они представляют себя не только борцами за независимость страны, но еще и антифашистами и даже жертвами гитлеровского нацизма.

Не изжито в Украине и такое позорное и стыдное явление, как «***** (оскорбительное наименование евреев — Прим.ред.)-бандеризм», введенное в обиход Игорем Коломойским, олигархом и главным «президентмейкером» самого Зеленского. Суть «*****бандеризма» сводится не только к стремлению любой ценой прислужиться новым националистическим властям Украины, но и затушевать и смазать как память о Холокосте, так и любые современные проявления ксенофобии и антисемитизма. Иначе, как вы понимаете, «Путин нападет».

Сам Коломойский за свой национальный «ревизионизм» получил даже должность Днепропетровского губернатора и огнем, и мечом искоренил «русскую весну» в своей области, а также в ряде сопредельных областей.

Громом среди ясного неба стали и данные опроса Института социологии по заказу Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива в июле текущего года, которые засвидетельствовали, что почти половина (44,8%) украинцев не знают, где, собственно, находится Бабий Яр. Только 55% респондентов ответили, что в Киеве.

Социологи также выяснили, что Бабий Яр в представлении современных украинцев означает место памяти украинских евреев-жертв Холокоста, устроенного нацистским режимом (27,3%), место памяти жертв нацистского режима, людей всех национальностей — евреев, украинцев, россиян, цыган (для 37,5% —), место памяти жертв тоталитарных режимов, и нацистского, и советского (14,3%), место памяти жертв нацистского режима-советских граждан разных национальностей (10,9%).

Где вы видели антисемитизм? Еврейский вопрос и украинский ответ © AP, Ariel Schalit

Однако, когда спросили о том, кто должен платить за память, то украинцы в полной мере явили миру определенную государственную прижимистость: 4,3% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, только 21,6% ответили, что исключительно украинское правительство из госбюджета, а все остальные заявили, что финансироваться память должна в складчину — и государство, и всевозможные меценаты. Однако и здесь, как известно, уже мешалась русофобия: неонацисты и патриоты выступил против того, чтобы участие в запланированном обновлении и ремонте мемориала Бабьего Яра принимали участие граждане России.

Президент Зеленский, увы, ведет себя как типичный «бандеровец» по версии Коломойского: на словах гордится своим еврейским происхождением и якобы чтит память Холокоста, но, проводя жесточайшую насильственную украинизацию, на деле выполняет повестку дня неонацистов, живущих по принципам «Гэть вид Москвы!» («Прочь от Москвы!») и «Украина — для украинцев». Этим летом Зеленский заявили: «Бабий Яр — страшный символ Холокоста на нашей украинской земле. Мы не можем избавиться от него, но можем победить достойным увековеченьем жертв. Мы несем ответственность перед всеми прошлыми и будущими поколениями за историческую справедливость… Наша обязанность сделать Бабий Яр местом памяти, а не местом, о котором забыли».

И, в принципе, остается только дождаться и увидеть, как слова президента не разойдутся с делами. В будущем. А сегодня узнать, поверит ли Зеленскому залетевший к нему Герцог из Израиля, где действительно чтут память о трагедии еврейского народа и не только его и никогда не прославляют тех, кто поддерживал убийц и насильников евреев в годы Второй мировой войны.