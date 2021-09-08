В среду, 8 сентября, депутаты от «Слуги народа», члены правительства и дипломаты сорвали обращение к американским конгрессменам с просьбой предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО. Произошло это, несмотря на то что президент Владимир Зеленский постоянно упрекает Запад в нежелании принять страну в альянс

Верховная Рада провалила голосование по проекту постановления об обращении парламента к американскому Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО, главная цель которого, согласно пояснительной записке, заключается в «задействовании механизмов стратегических гарантий безопасности для обеспечения территориальной целостности государства и получения надлежащей международной военной помощи». Посол ФРГ объяснила, почему Украина до сих пор не состоит в НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

При необходимом минимуме в 226 голосов принятие документа поддержали всего 24 депутата (1 против, 163 воздержались, 26 не голосовали).

Что даёт статус основного союзника вне НАТО

Такой статус даёт стране ряд преимуществ:

1. Право на получение кредита для покупки материалов и оборудования для совместных исследований, разработок, испытаний.

2. Право размещать на своей территории имущество военного резерва США, вооружения, военной техники, военного, военно-технического имущества, боеприпасов, продовольствия на своей территории за пределами американских военных баз.

3. Возможность заключения соглашения с США о совместной организации учений, но на платной основе.

4. Право на приоритетную доставку излишков оборонных изделий. Однако есть ограничение — только партнёрам, расположенным на южном или юго-восточном фланге НАТО, соответственно, Украина рассчитывать на это не может, поскольку расположена западнее территории альянса. Не путь в НАТО и ЕС: эксперт назвал первоочередную задачу Украины © president.gov.ua

5. Право подать заявку на покупки боеприпасов с обедненным ураном.

6. Право на проведение совместных с Пентагоном научно-исследовательских проектов в области оборонного оборудования и боеприпасов.

7. Компании стран-союзников могут участвовать в торгах по контрактам на техническое обслуживание, ремонт или капитальный ремонт оборудования Пентагона.

Однако, как подчёркивает Госдепартамент, США не несут никаких обязательств перед своими союзниками вне НАТО.

НАТО не любит троицу

Нынешнее обращение украинских политиков о предоставлении стране статуса основного союзника США вне НАТО стало третьим по счёту. В 2014 году Барак Обама, будучи президентом США, ответил отказом на эту просьбу. Как утверждал тогдашний украинский лидер Пётр Порошенко в интервью телеканалу CNN, потому что уровень взаимодействия между двумя странами по вопросам безопасности и обороны намного выше, чем того требует статус основного союзника вне НАТО.

После смены власти в Америке Верховная Рада в марте 2017 года приняла обращение к Конгрессу, аналогичное нынешнему, указывая, что «получение этого статуса будет иметь огромное влияние на прекращение российской агрессии и предотвращение разжигания войны в Европе». Спустя два года Палата представителей представила законопроект, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление ей статуса главного военно-политического союзника США, но так и не приняла его. Дональд Трамп: Украина вне НАТО - замечательно! © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

На этот раз ещё до голосования в Верховной Раде было очевидно, что и третья попытка будет провальной. 7 сентября партия «Слуга народа», которая занимает более половины мест в парламенте (254 из 450), объявила, что не поддержит проект обращения к американским коллегам.

«Потому что это не рационально и не прагматично обращаться за тем, что ограничивает нам доступ к технологиям и возможностям. Я действительно выступала за статус союзника США вне НАТО до поездки президента. Президент в Вашингтоне подписал стратегически рамочное оборонное соглашение, оно шире, чем возможности, которые предоставляет статус. Нас не поймут наши партнёры. У нас есть оборонное соглашение, и оно более чем достаточно на данном этапе нашей трансформации.

Основной союзник вне НАТО не даёт вступление в НАТО, а это соглашение как раз направлено на вступление в НАТО. Наоборот, нужно сейчас поддерживать это соглашение, а не заниматься политиканством», — заявила депутат от пропрезидентской фракции Ирина Верещук в комментарии «Стране».

На самом же деле вполне вероятно, что причина кроется в нежелании «Слуги народа» отдавать «пальму первенства» евроатлантизма оппозиции. Автором проекта обращения выступил Алексей Гончаренко, депутат от партии «Европейской солидарности», которую возглавляет Порошенко. Документ зарегистрировали в парламенте ещё 15 апреля, но его рассмотрение решили перенести на более позднюю дату — после визита президента Владимира Зеленского в США.

«Я думаю, что это попытка изменить внутреннюю повестку. Это соревнование между «Европейской солидарностью» и «слугами народа» — кто из них больший патриот. У нас появилась уродливая система, что если ЕС и НАТО, то это патриотические ценности, но это не так. Это как раз причина всех наших бед.

Тот статус внеблокового и нейтрального государства, который Украина закрепила в Декларации о суверенитете ещё до того, как получила свою независимость, — это было некое обязательство миру. И после нарушения этого статуса, попытки внести в Конституцию, пересмотреть Харьковские соглашения по сути начали происходить все разрешительные моменты в нашей стране», — заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире программы «60 минут». Пушков рассказал о плохом сигнале для Зеленского из НАТО © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Против обращения к Штатам за статусом основного союзника вне НАТО выступили некоторые члены правительства и украинские дипломаты. Не голосовать в поддержку обращения депутатов Верховной Рады призвал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что статус основного союзника вне НАТО не несёт добавленной стоимости для безопасности страны.

В подтверждение последнего тезиса вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина привела пример Афганистана, который получил такой статус в 2012 году, но это никак не помогло ему в нынешней ситуации. Она назвала инициативу Верховной Рады обратиться к Конгрессу спустя считанные дни после встречи президентов сознательной и недальновидной политической диверсией, а также отметила, что Зеленский и Байден уже определили формат взаимодействия относительно евроатлантических устремлений Украины.

Посол Украины в США Оксана Маркарова написала на своей странице в Facebook: «Очень прошу и инициаторов заседания, и тех, кто будет его рассматривать, обратить внимание на то, что Украина определилась, что наша цель — членство в НАТО. MNNA (Major non-NATO ally, основной союзник вне НАТО. — Ред.) — статус для стран, которые не планируют или не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас».

В свою очередь, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш отметила, что просьба о таком статусе для западных дипломатов будет сигналом, что от самой идеи идти в НАТО и необходимых для этого реформ Украина уже отказалась, и ей достаточно решения США о союзническом статусе вне НАТО. Украинский астролог назвал год, когда Украина войдет в НАТО © пресс-служба президента Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил в рамках риторики «Слуги народа», что оборонное соглашение, подписанное министрами обороны Украины и США, гораздо выгоднее для Киева, а статус «вне НАТО» — устаревшая и достаточно ограниченная для Украины идея.

Украина для Байдена — запретная тема

Помимо того, что в политических кругах самой Украины нет согласия по поводу обращения за статусом основного союзника США вне НАТО, так ещё и в самих Штатах эта идея не имеет поддержки.

Решение о предоставлении этого статуса остаётся за американским президентом при условии согласия госсекретаря и главы Пентагона. Если бы у Байдена такое желание было, то наверняка он бы поднял эту тему на встрече с Зеленским в Вашингтоне 1 сентября, и о достигнутой договорённости стороны сообщили бы незамедлительно, но этого не произошло.

«Попытка обращения к Сенату США для получения Украиной статуса союзника вне НАТО — в первую очередь медвежья услуга Байдену, поскольку у него и так достаточно напряжённые отношения с Сенатом по вопросам «Северного потока-2», выхода из Афганистана и ситуации на Украине», — сказал Мураев.

Французская газета Le Figaro отмечает, что позиции Байдена спустя 9 месяцев после победы на выборах очень слабы, его рейтинг достиг рекордного минимума на фоне целой череды кризисов: четвёртая волна пандемии коронавируса, стихийные бедствия в стране, хаотичный уход американских войск из Афганистана. При этом, как пишет издание, президент «сталкивается с одним из самых крупных вызовов в сфере законодательства в период своего президентства, он пытается провести в Конгрессе, где располагает лишь весьма хрупким большинством, один из самых амбициозных и дорогостоящих планов социальных расходов со времен проекта «Великого общества» Линдона Джонсона в 60-х годах».

«Америка никогда не поставит интересы Украины выше европейских, а Европа давно демонстрирует нежелание даже выдавать план действий по членству в НАТО. В 2008 году Германия и Франция заблокировали это решение. И очевидно, почему — Украина, если потеряет статус внеблокового нейтрального государства, значительно изменит баланс сил на континенте.

В первую очередь Европа понесёт огромные убытки, поскольку они тоже являются союзниками НАТО, и весь блок ОДКБ будет симметрично отвечать, размещая свои военные базы, а это изменение и оборонной доктрины, это огромные средства налогоплательщиков, это так или иначе конфликт с Российской Федерацией, а мы видим, что возобновилось сотрудничество, и всё больше и больше заявлений о том, что санкции против России неэффективны», — заявил Мураев.

По словам директора Таврического информационно-аналитического центра, политолога Александра Бедрицкого, никто не готов обострять отношения с Россией из-за Украины, это никому не нужно. Да и самому Байдену сейчас тоже не с руки обострять и без того сложные отношения с Москвой, поскольку предоставление Украине такого статуса, естественно, негативно отразится на российско-американских отношениях. Сочетание фамилии Байден и «Украина» токсично — Теплов © Facebook, Виталий Теплов

«Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшие, скажем, 10 лет и уж точно в следующие 5 лет. В основном из-за того, что существует значительное противодействие этому внутри альянса. По сути там боятся вызвать раздражение со стороны России. Я думаю, что такой ход мысли ужасен, но такова политическая реальность», — заявил бывший американский посол на Украине Джон Хербст 7 сентября на видеосеминаре в Атлантическом совете.

По мнению экспертов, помимо нежелания подыгрывать пиару Порошенко и его партии, на позицию Офиса президента оказал влияние Белый дом — американцы настойчиво просили Украину замять тему с НАТО, поскольку не хотят обещать Киеву военную поддержку, чтобы не обострять отношения с Россией. А также не выставлять Байдена в свете, будто он проигнорировал просьбу Верховной Рады.