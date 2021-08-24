Кто такой Филипп Орлик и почему в Киеве так полюбили его «конституцию»

По случаю 30-летия независимости Украины в Софийский собор в Киеве доставлен латиноязычный оригинал «конституции Филиппа Орлика» вместе с булавой гетмана Мазепы. Конечно же, это сделано не просто ради удовлетворения любопытства киевлян, но для того, чтобы подчеркнуть тезис официальной историографии, что-де Украина является родиной первой Конституции. Не устают напоминать об этом и политики. И не только украинские.

Так, на состоявшемся 23 августа саммите "Крымская платформа" премьер-министр Швеции Стефан Левен сказал, что исторически отношения Швеции с Украиной "начались с Филиппа Орлика", добавив, что тот "даже жил в Швеции" (о причинах выбора Орликом такого места жительства шведский премьер говорить не стал).

Ранее президент Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады сообщил, что он каждый год возлагает цветы к памятнику Филиппу Орлику — «гетману Войска Запорожского и автору знаменитой Конституции 1710 года, которую называют первой письменной конституцией Европы».

Ему вторит министр культуры Украины Александр Ткаченко, заявивший, что это «первая в мире конституция, которая определяла основы государственного строя, формы правления и в которой очерчивались государственные границы». 

Глава Минкульта Украины продемонстрировал оригинал «конституции» Пилипа Орлика
Глава Минкульта Украины продемонстрировал оригинал «конституции» Пилипа Орлика
© Facebook, Александр Ткаченко

Кроме того, по словам министра, уже тогда в этой конституции «говорилось о целостности и нерушимости границ Украины и восстановлении братства с Крымским государством».

Понятно, почему нынешние украинские власти проявляют такое внимание к документу, который на практике никогда не был реализован: для них он сегодня актуален. Крым, татары, границы… Хотя вряд ли в народе хорошо знают, кто такой этот Филипп Орлик и в чём суть носящей его имя «конституции».

Напомним вкратце. Филипп (Пилип) Орлик — ближайший сподвижник и политический преемник гетмана Ивана Мазепы. Потомок чешского дворянского рода, представители которого ещё в XV веке перебрались в Польшу. Родился в 1672 году неподалёку от Вильно. Учился в иезуитском коллегиуме, затем в Киево-Могилянской академии. У Мазепы дослужился до важной должности генерального писаря, вошёл в ближний круг, став доверенным лицом гетмана. Считается, что Орлик был одним из тех, кто убедил Мазепу в правильности его идеи перехода на сторону шведов во время Северной войны.

Но известно, что случилось со шведами под Полтавой. Орлик бежал вместе с Мазепой в Бендеры к туркам. После смерти преданного анафеме Мазепы казаки-эмигранты — с соизволения Карла XII — избрали Орлика своим гетманом. Тогда и были провозглашены «Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского», которые теперь называют «конституцией Филиппа Орлика». 

Не конституция, не Украины, не Пилипа Орлика. Что за документ прославлял Зеленский с трибуны Верховной Рады
Не конституция, не Украины, не Пилипа Орлика. Что за документ прославлял Зеленский с трибуны Верховной Рады
© пресс-служба президента Украины

Помимо прочего, документ признавал протекторат шведского короля Карла XII над Войском Запорожским. Также говорилось о союзе с Крымским ханством и Османской империей. Документ должен был вступить в силу в случае победы Швеции в Северной войне, но шведы войну проиграли. По этой причине реализованы «Пакты…» никогда не были.

Почему же украинские власти так возносят эту самую «конституцию» Орлика? По политическим причинам.

«Документ, принятый в начале XVIII века верным сподвижником гетмана Мазепы, лежит в основании украинского государственного мифа: пока у проклятых москалей создавался абсолютистский молох имперского самодержавия, свободолюбивые украинцы уже были готовы жить в условиях парламентской демократии. Даже язык конституции был не абы каким, а «староукраинским»!» — отмечает публицист Василий Азаревич.

Кто такой Филипп Орлик и почему в Киеве так полюбили его «конституцию»
© president.gov.ua

Конструкция мифа довольно-таки шаткая и держится на недостаточной информированности украинцев, которым некогда читать оригинал творения Орлика. Вряд ли вникал в текст и сам Зеленский. А если вникнет, то сильно расстроится, считает автор Украины.ру Дмитрий Заборин. Так, он указывает, что «в документе четко разграничивается Русь, Малая Русь, «наша отчизна» (patriam nostram Rossiacam, Parva Rossia) и Украина».

При этом «Украина» — это некая территория внутри Руси, но «когда речь идет о границах всего протектората, используется строго термин «Малая Русь». 

Что почувствует Владимир Зеленский, когда прочитает «оригинал Конституции Пилипа Орлика»
Что почувствует Владимир Зеленский, когда прочитает «оригинал Конституции Пилипа Орлика»

Автор отмечает, что «религиозная и национальная принадлежность людей, живущих в современной Украине, определялись как «руская», причем как всеми соседями, так и ими самими».

«…А военно-политическое образование, ведущее переговоры с будущим хозяином, — Войско Запорожское, а не какое-то государство, придуманное в наши дни», — подчёркивает Заборин, проанализировав текст документа.

Можно ли называть этот документ «первой европейской конституцией»? Выдающийся украинский историк, академик Пётр Толочко категоричен: «Это не только не первая конституция в Европе, это вообще не конституция». По его словам, в документе есть пункт о том, что шведский король Карл XII потребовал бы от Москвы возместить все потери Малороссии во время войны. В беседе с Еленой Бондаренко историк сравнивает с сегодняшней ситуацией: разве это не то же самое, чего просит сегодня президент Зеленский от США: да введите вы санкции против "этих москалей"… 

А что же Филипп Орлик? После неудачного похода на Правобережную Украину (осуществлённого вместе с поляками и татарами) он перебрался в Швецию, которую впоследствии тоже покинул из-за финансовых споров. Пытался организовать в Европе различные коалиции против России. Доживал жизнь под надзором турецких властей. Умер в 1742 году в городе Яссы.

Подробнее о последних годах жизни гетмана в изгнании читайте в статье Александра Александрова.

 

 

 