Кто такой Филипп Орлик и почему в Киеве так полюбили его «конституцию»

Наблюдая за политической суетой вокруг так называемой конституции Филиппа Орлика, объявленной «первой конституцией Европы», историки и эксперты высказывают предположение: мало кто из украинских политиков этот документ читал

По случаю 30-летия независимости Украины в Софийский собор в Киеве доставлен латиноязычный оригинал «конституции Филиппа Орлика» вместе с булавой гетмана Мазепы. Конечно же, это сделано не просто ради удовлетворения любопытства киевлян, но для того, чтобы подчеркнуть тезис официальной историографии, что-де Украина является родиной первой Конституции. Не устают напоминать об этом и политики. И не только украинские.

Так, на состоявшемся 23 августа саммите "Крымская платформа" премьер-министр Швеции Стефан Левен сказал, что исторически отношения Швеции с Украиной "начались с Филиппа Орлика", добавив, что тот "даже жил в Швеции" (о причинах выбора Орликом такого места жительства шведский премьер говорить не стал).

Ранее президент Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады сообщил, что он каждый год возлагает цветы к памятнику Филиппу Орлику — «гетману Войска Запорожского и автору знаменитой Конституции 1710 года, которую называют первой письменной конституцией Европы».

Ему вторит министр культуры Украины Александр Ткаченко, заявивший, что это «первая в мире конституция, которая определяла основы государственного строя, формы правления и в которой очерчивались государственные границы». Глава Минкульта Украины продемонстрировал оригинал «конституции» Пилипа Орлика © Facebook, Александр Ткаченко

Кроме того, по словам министра, уже тогда в этой конституции «говорилось о целостности и нерушимости границ Украины и восстановлении братства с Крымским государством».

Понятно, почему нынешние украинские власти проявляют такое внимание к документу, который на практике никогда не был реализован: для них он сегодня актуален. Крым, татары, границы… Хотя вряд ли в народе хорошо знают, кто такой этот Филипп Орлик и в чём суть носящей его имя «конституции».

Напомним вкратце. Филипп (Пилип) Орлик — ближайший сподвижник и политический преемник гетмана Ивана Мазепы. Потомок чешского дворянского рода, представители которого ещё в XV веке перебрались в Польшу. Родился в 1672 году неподалёку от Вильно. Учился в иезуитском коллегиуме, затем в Киево-Могилянской академии. У Мазепы дослужился до важной должности генерального писаря, вошёл в ближний круг, став доверенным лицом гетмана. Считается, что Орлик был одним из тех, кто убедил Мазепу в правильности его идеи перехода на сторону шведов во время Северной войны.

Но известно, что случилось со шведами под Полтавой. Орлик бежал вместе с Мазепой в Бендеры к туркам. После смерти преданного анафеме Мазепы казаки-эмигранты — с соизволения Карла XII — избрали Орлика своим гетманом. Тогда и были провозглашены «Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского», которые теперь называют «конституцией Филиппа Орлика». Не конституция, не Украины, не Пилипа Орлика. Что за документ прославлял Зеленский с трибуны Верховной Рады © пресс-служба президента Украины

Помимо прочего, документ признавал протекторат шведского короля Карла XII над Войском Запорожским. Также говорилось о союзе с Крымским ханством и Османской империей. Документ должен был вступить в силу в случае победы Швеции в Северной войне, но шведы войну проиграли. По этой причине реализованы «Пакты…» никогда не были.

Почему же украинские власти так возносят эту самую «конституцию» Орлика? По политическим причинам.

«Документ, принятый в начале XVIII века верным сподвижником гетмана Мазепы, лежит в основании украинского государственного мифа: пока у проклятых москалей создавался абсолютистский молох имперского самодержавия, свободолюбивые украинцы уже были готовы жить в условиях парламентской демократии. Даже язык конституции был не абы каким, а «староукраинским»!» — отмечает публицист Василий Азаревич.

Конструкция мифа довольно-таки шаткая и держится на недостаточной информированности украинцев, которым некогда читать оригинал творения Орлика. Вряд ли вникал в текст и сам Зеленский. А если вникнет, то сильно расстроится, считает автор Украины.ру Дмитрий Заборин. Так, он указывает, что «в документе четко разграничивается Русь, Малая Русь, «наша отчизна» (patriam nostram Rossiacam, Parva Rossia) и Украина».

При этом «Украина» — это некая территория внутри Руси, но «когда речь идет о границах всего протектората, используется строго термин «Малая Русь». Что почувствует Владимир Зеленский, когда прочитает «оригинал Конституции Пилипа Орлика»

Автор отмечает, что «религиозная и национальная принадлежность людей, живущих в современной Украине, определялись как «руская», причем как всеми соседями, так и ими самими».

«…А военно-политическое образование, ведущее переговоры с будущим хозяином, — Войско Запорожское, а не какое-то государство, придуманное в наши дни», — подчёркивает Заборин, проанализировав текст документа.

Можно ли называть этот документ «первой европейской конституцией»? Выдающийся украинский историк, академик Пётр Толочко категоричен: «Это не только не первая конституция в Европе, это вообще не конституция». По его словам, в документе есть пункт о том, что шведский король Карл XII потребовал бы от Москвы возместить все потери Малороссии во время войны. В беседе с Еленой Бондаренко историк сравнивает с сегодняшней ситуацией: разве это не то же самое, чего просит сегодня президент Зеленский от США: да введите вы санкции против "этих москалей"…

А что же Филипп Орлик? После неудачного похода на Правобережную Украину (осуществлённого вместе с поляками и татарами) он перебрался в Швецию, которую впоследствии тоже покинул из-за финансовых споров. Пытался организовать в Европе различные коалиции против России. Доживал жизнь под надзором турецких властей. Умер в 1742 году в городе Яссы.

Подробнее о последних годах жизни гетмана в изгнании читайте в статье Александра Александрова.