Если для культовой львовской рок-группы «Братья Гадюкины» в конце 1980-х бандеровская тематика была лишь стёбом, то на фестивале «Бандерштат» на Волыни вот уже 15 лет всё беспробудно серьёзно

На Волыни прошёл фестиваль «Бандерштат»

В минувший уикенд в селе Рованцы возле Луцка прошёл уже пятнадцатый, юбилейный, «фестиваль украинского духа» под названием «Бандерштат».

Название происходит от песни культовой в конце 1980-х — начале 1990-х львовской рок-группы «Братья Гадюкины» — «Мы хлопцы из Бандерштата». Кстати, из-за «Гадов», как много лет называют этот до сих пор сохранившийся коллектив, на фестивале возник скандал.

Дело в том, что один из организаторов фестиваля и его арт-директор Сергей Мартынюк является лидером группы «Фиолет», а она исполнила кавер на упомянутую выше песню «Братьев Гадюкиных» без разрешения правообладателей. Бытие и сознание хлопцев из Бандерштадта © РИА Новости, Юрий Кавер / Перейти в фотобанк

Уже после завершения фестиваля Мартынюк не нашёл ничего лучше, чем наброситься на самих «Гадов» с обвинениями — мол, скандал возник из-за того, что тех не пригласили на юбилейный фестиваль. Однако музыкант признал, что группа «Фиолет» допустила ошибку, не попросив у «Братьев Гадюкиных» официального разрешения на ситуативное исполнения трека.

Мартынюк при этом подчеркнул, что за это уже попросили прощения, и готовы были решить этот вопрос в приемлемом для правообладателей формате, в частности, финансовом. Однако, по его словам, никто по этому поводу к ним не обращался. А уже на следующий день «Братья Гадюкины» сообщили, что вопрос с «Фиолетом» решён — группе запрещено исполнять любые песни из репертуара «Гадов».

Но если для «Братьев Гадюкиных» в конце 1980-х бандеровская тематика была лишь стёбом, то на фестивале «Бандерштат» всё беспробудно серьёзно.

Во-первых, он проходит в «безалкогольном формате», подчёркивая преемственность ценностей Организации украинских националистов (ОУН)*, членам которой запрещали употреблять алкоголь. В-вторых, начался фестиваль с «гутирковой сцены» (слово «гутирка» — вместо «разговора» — придумали в Тернополе борцы за «настоящий украинский язык», явно не подозревающие о русском слове «гутарить»), на которой состоялись традиционная встреча с ветеранами УПА и презентация книги Степана Бандеры. Иудушки украинской истории. Мазепа, Петлюра и Бандера торговали Украиной за власть © odnarodyna.org

Также гостьей этой сцены была сотрудница Украинского института национальной памяти, автор книги «Волонтеры: сила неравнодушных» Наталья Позняк-Хоменко. Кстати, она, расхваливая мероприятие, фактически признала, что фанатичных последователей бандеровской идеологии на Украине не так уж много.

«Даже если вы приехали на Бандерштат-2021 один — вы никогда не останетесь одиноким. Такое впечатление, что здесь собрались все свои. Многих видела на фестивале Nепокоренной Nации «Холодный Яр 2021», многих — на фестивале «Под покровом Тризуба». А скоро еще фестиваль Тараса Шевченко «Ше.Fest». Жизнь такая стремительная, а наш украинский мир настолько тесен, что радуешься каждой возможности встретиться снова», — написала Позняк-Хоменко в Facebook.

Кстати, проведение фестиваля поддержал Украинский культурный фонд, который финансируется из бюджета Министерства культуры, а многочасовые трансляции с него обеспечивало «Общественное телевидение». Среди выступавших перед посетителями был и неонацист из Одессы Сергей Стерненко, известный хладнокровным убийством человека.

Однако подавляющее большинство гостей «Бандерштата» приехали на него послушать музыку, и не особо интересовались политическими взглядами исполнитедей. За три дня фестиваля его посетителями стали около 10 тысяч человек со всей Украины, а также Белоруссии и Австрии. Около 5 тысяч присоединились к нему в онлайн-формате.

Вечером первого фестивального дня состоялся «акустический костёр»: свои песни под гитару пели Святослав Бойко из группы «Широкий Лан», Сергей Василюк из группы «Тень Солнца» и Сергей Присяжный из группы «Мотор'ролла».

В следующие два дня на главной сцене выступали 16 групп, среди которых Бумбокс, БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ, ТНМК, Александр Положинский, KARNA, «Жадан и собаки», Саша Чемеров, «Фиолет, «Один в каноэ», Mad Heads, DAKH DAUGHTERS. «Лесные черти»: кузница бандеровских кадров, воспитавшая Романа Шухевича © lch.org.ua

При этом упомянутая выше группа «Тень Солнца» является своеобразной «агитбригадой» полка «Азов», на шевроне которого размещена руна «волчий крюк», использовавшаяся эсесовцами. Музыканты записали песню «Ехали казаки», в которой есть кадры присяги бойцов этого подразделения, на которой люди в балаклавах вскидывают руки в нацистском приветствии.

Кстати, в мае 2021 года за публикацию этого видео Facebook грозился заблокировать страницу киевской студии «Толока», но она до сих пор успешно работает.

Свой «Бандерштадт» есть и в Ивано-Франковске

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив 10 августа представил проект реконструкции единственного коммунального отеля города, который ныне носит название «Бандерштадт». На своей странице в Facebook градоначальник опубликовал фото будущего фасада отеля с изображением, которое напомнило пользователям соцсетей эмблему СС

«Отель «Прикарпатье» построенный в 1960 году, когда-то принимал экипажи самолетов и гостей, прибывающих авиатранспортом. Сегодня он называется «Бандерштадт» и имеет в штате 8 работников. Здесь размещены 34 номера, из них 17 одноместных, 16 двухместных и один полулюкс.

Недавно на заработанные средства гостиница закупила автономные бойлеры и установила их в номерах (то есть до того горячей воды там не было — Прим.) Поочерёдно в номерах будут проводить ремонты. А также в планах замена окон и ремонт фасада. Поэтому уже скоро он будет выглядеть вот так», — написал Марцинкив.

На фотографию проекта реконструкции фасада обратил внимание блоггер из Ивано-Франковска Остап Украинец, автор ютуб-канала «Твоя подпольная гуманитарка».

«Ещё одной руны не хватает на фасаде, кажется», — пошутил он.

Дело в том, что центральным изображением на фасаде здания планируют сделать руну «зиг» — её удвоение является символом военизированного нацистского формирования СС. Западноукраинский эксперт объяснил, почему Львов, Тернополь и Ивано-Франковск захотели отделиться © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Член националистической партии «Свобода» Руслан Марцинкив, который руководит Ивано-Франковском с 2015 года, ранее неоднократно прибегал к дискриминационным заявлениям и инициативам. В 2018-м он пытался согнать учеников и медицинских работников на религиозное мероприятие Украинской греко-католической церкви.

Также чиновник заявлял, что в городе никогда не проведут прайд, и что «гей не может быть патриотом». Такие высказывания вызвали тогда негодование среди правозащитников.

В апреле прошлого года он поручил правоохранителям вывезти ромов из города в Закарпатскую область, а тех, кто ехать отказывается, глава города рекомендовал «паковать» в автобус. Тогда против мэра ополчились и Amnesty International, и посольство США, и глава МВД Арсен Аваков.

В отношении Марцинкива открыли уголовное производство, однако до суда оно так и не дошло.

На «Колоколах Лемковщины» о бандеровцах не вспоминали

На Западной Украине проходят не только фестивали с бандеровским привкусом. Так, 7-8 августа в городке Монастыриска Тренопольской области прошёл уже

22-й фестиваль «Дзвони Лемківщини» («Колокола Лемковщины»).

Напомним, Лемковщина (Лемковская Русь) — территория исторического расселения лемков-русинов в польских Карпатах, на юго-востоке современной Польши. После Второй мировой войны, в 1944-1946 годах почти полмиллиона лемков были переселены в УССР. В 1947 году в результате проведения «Операции Висла» оставшиеся лемки (около 130 тысяч людей) были депортированы на бывшие немецкие земли, в западные воеводства Польши, а опустевшие территории в Карпатах заселили поляки. Почти забыты в Польше и на Украине: рождественские традиции русинов-лемков © t-v.te.ua / t-v.te.ua / Перейти в фотобанк

Больше всего лемков переселили тогда в Тернопольскую область, среди них была и семья деда автора этих строк, Григория Хавича, которую вывезли в Борщевский район. Но своеобразной «лемковской столицей» Тернопольщины является именно городок Монастыриска, это отметил и выступивший на открытии фестиваля губернатор области Владимир Труш.

Поблизости от этого городка, в урочище Бычова, создан специальный культурно-музейный комплекс «Лемковское село», где каждый год и проходит фестиваль.

В этом году на «Колокола Лемковщины» приехали более 20 тысяч гостей со всего мира, в том числе из далёкой Австралии. В прошлом году из-за карантина фестиваль проходил онлайн, поэтому поклонники этого действа особенно радовались живому общению и долгожданным встречам.

На «Колоколах Лемковщины» были представлены более 60 различных вокальных и танцевальных номеров. Настоящей же изюминкой стало дефиле девушек в аутентичных лемковских нарядах, которые подарил «Лемковскому селу» американец лемковского происхождения Василий Джула.

По словам директора комплекса Веры Дударь, в этой коллекции 127 экспонатов. Среди них 11 полных лемковских нарядов, а также вышитые рубашки, юбки, фартуки, платки и очипки — женские головные уборы. Все присутствующие могли воочию увидеть, как одевались лемковские девушки и женщины из разных частей Лемковской Руси, насколько стильной и красивой была их одежда.

Также на фестивале можно было попробовать молотить колосья вручную, молоть пшеницу на старинных жерновах, привезённых переселенцами из Лемковщины, повязывать женский платок в лемковском стиле. Хозяйки разных возрастов с удовольствием делились рецептами старинных блюд, которые хранят в своих семьях. А ещё на фестивале собралось более двух десятков талантливых мастеров, которые учили делать изделия из глины, представили свои изделия — посуду, вышивки, предметы быта.

К счастью, фестиваль в Монастырисках обошёлся без политической составляющей, даже возложение венков к памятнику жертвам депортации 1944-1946 годов носило фактически семейный характер.

Возможно, всё дело в том, что в годы Второй мировой многие лемки оказались по разные стороны баррикад: одни ушли в ОУН-УПА* (хотя многих туда насильно «мобилизовали»), другие — с радостью приняли предложение советских властей о переезде в УССР. При этом последние подвергались бандеровскому террору. Если таких людей не удавалось запугать, и они всё же уезжали, то боевики УПА* сжигали оставленными ими сёла — чтобы те «не достались полякам». Такая судьба ожидала родину моего отца — лемковское село Райское в польских Карпатах.

* Организации запрещены в РФ