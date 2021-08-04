Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом» 3 августа заявил, что Крым «никогда не будет русской территорией». В подтверждение своих слов Зеленский привёл примеры, показывающие, что он не знаком с жизнью на полуострове даже в те годы, когда тот входил в состав Украины

Говоря о том, насколько дорог ему, да и всей Украине, Крым, Зеленский решил надавить на эмоции.

«Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, ищешь, а где там песочек. Потому что в детстве было так — на зубах. Это невозможно привить. Это моё. Я этот Крым знаю. Мы были на Ай-Петри. «Кастрополь», «Жуковка», палатка. Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля», — заявил Зеленский. «Геноцид»: Володин ответил Зеленскому о любви к Крыму © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

И тем самым показал, что на самом деле Крыма не знает, а его чувства наигранны.

Рапаны и санатории

Ещё в «нулевые» многие крымчане недоумевали: что отдыхающие находят в рапанах? Этот тихоокеанский моллюск для старших поколений жителей Крыма был относительно нов. В Чёрном море он появился в 1947 году. Данные о том, как именно «приплыла» рапана в море, разнятся. В одних источниках говорится о кладках яиц на днищах кораблей, в других — уже о личинках на днищах торпедных катеров. Как бы то ни было, но в 1947 году этого моллюска впервые обнаружили в бухте Новороссийска.

В пятидесятых годах — возле Батуми и Судака. А к началу шестидесятых рапанов находили уже у Одессы, а также у берегов Турции и Болгарии.

А уже в 1975 году черноморская рапана даже попала на марку СССР.

Причина столь быстрого «завоевания» рапаной Чёрного моря проста: в этом море у неё не оказалось естественных врагов, например, морской звезды. В итоге популяция рапаны неуклонно растёт, угрожая Чёрному морю.

Всё дело в том, что рапаны питаются двустворчатыми моллюсками — мидиями и устрицами: их раковины рапаны пробуравливают своими языками-свёрлами или открывают с помощью мускульной силы ноги. Мидии и устрицы же очищают воду в море. Чей Крым: Зеленский дал неожиданный ответ на главный украинский вопрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом мидиям и устрицам угрожает и другой биологический вид — человек. Впрочем, тут Зеленский не соврал, человек употребляет в пищу и рапанов. Но если говорить о жителях Крыма, и в особенности о детях, то они предпочитают мидий.

И дело тут не в разнице вкусов, а в банальной простоте добычи. Достаточно крупные рапаны живут на глубине в шесть и больше метров. Для их добычи нужно запастись маской и ластами. А вот мидий можно встретить на прибрежных камнях или камнях в море.

Но, самое главное, мидии гораздо проще и быстрее приготовить. Для этого нужен лишь костёр и решётка или лист металла, на которые нужно высыпать пойманные мидии. Когда те раскроются и свернутся, а вода из раковин выкипит, их можно есть. А можно чуть больше заморочиться и приготовить из мидий шашлык. Для этого нужно обзавестись лишь тоненькими прутиками, на которые нужно будет нанизывать мидии.

Для сравнения: для того чтобы приготовить рапану, желательно сначала её прокипятить в воде, потом дать остыть, а после оторвать от ракушки створку (впрочем, створку можно отрывать и не прокипятив ракушки в воде, сразу) и при помощи ножа или вилки вытащить моллюска из раковины. После удалить тёмную часть моллюска, а затем проварить оставшееся мясо пять минут.

Таким образом, Зеленский выдал себя. Он — курортник. Собственно, об этом свидетельствуют и упомянутые им топонимы. Жуковка — посёлок в Крыму, неподалёку от которого находятся санатории «Жуковка» и «Кастрополь» — это пансионаты в Парковом и Береговом соответственно. В прошлом «Жуковка» назывался «Криворожским горняком». Собственно, поэтому этот пансионат так и памятен уроженцу Кривого Рога Зеленскому.

При этом логика украинского президента — это логика паразита, такого же, как рапана в Чёрном море. Он не вспомнил о том, сколько Украина вкладывала в Крым. Он вспомнил, что он получал от полуострова.

С таким же основанием русские могут претендовать на Стамбул, вспоминая о вкусном балык-экмек у Галатского моста или о сладостях в магазинчике на улице Алемдар. И, конечно же, о щите Олега на вратах Царьграда.

Кстати, исторические вопросы — ещё одно из того, на чём прокололся Зеленский.

С больной головы на здоровую

Во время своей речи Зеленский решил поспекулировать и на исторических вопросах.

«Это не их земля. Их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут. Это никогда не будет русская территория. Нельзя голову прошить татарам, сказать: «Нет, тут вас не было, депортацию вы придумали». Хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени», — заявил он.

Однако после воссоединения Крыма с Россией ни один из населённых пунктов на полуострове переименован не был. В России. А вот Украина лихо взялась за изменение крымских топонимов.

Так, 12 мая 2016 года Верховная Рада переименовала пять районов и 70 населённых пунктов на полуострове. Большинству из них дали крымско-татарские названия. Кировский район на Украине переименовали в Ислямтерецкий, Красноперекопский — в Перекопский (сам Красноперекопск при этом переименовали в Яны Капу). Больше всего «повезло» селу Ульяновка в Белогорском районе Крыма — его украинские парламентарии нарекли Султан-Сараем.

«Данное постановление вступает в силу с момента возвращения аннексированного Крыма под общую юрисдикцию Украины», — гласил принятый украинским парламентом документ.

При этом тот же Красноперекопск был основан в 1932 году и никакого отношения к Крымскому ханству не имеет, как бы того ни хотели в Киеве. Да и сами крымские татары — не единственный народ, живущий на полуострове. До них на территории Крыма уже жили греки, армяне, те же русские (тут можно вспомнить о Тьмутараканском княжестве). И те же греки и армяне так же пострадали от депортации в 40-х годах ХХ века.

В России депортацию крымских татар признают. Ещё в 2014 году весной во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что «крымско-татарский народ действительно серьезно пострадал в период сталинских репрессий, был депортирован из Крыма — со своей родной территории».

А спустя несколько дней — 21 апреля 2014 года — на открытии заседания Госсовета Путин заявил о подписанном им указе.

«Пользуясь случаем, хотел бы проинформировать коллег о том, что мною подписан указ о реабилитации крымско-татарского населения Крыма, армянского населения, немцев, греков — всех, кто пострадал во время сталинских репрессий», — рассказал российский президент. «Иногда лучше жевать, чем говорить» - Аксенов жестко ответил Зеленскому за претензии на Крым © РИА Новости, Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Сегодня в Республике Крым крымско-татарский язык наряду с украинским и русским является государственным. Сколь-нибудь подобного статуса во время украинского периода в истории Крыма у языка крымских татар не было.

Как не было и надежды на возведение соборной мечети, строительство которой сегодня заканчивается под Симферополем.

Но Крым — это ещё и своя земля для греков, армян, крымчаков, караимов, итальянцев, евреев, немцев, и, как бы это ни было неприятным Зеленскому, русских. И все эти народы прекрасно знают, что ждёт их памятники, очутись вдруг Крым под контролем Украины.

«В Севастополе есть Владимирский Адмиралтейский Храм, в котором находятся могилы великих русских адмиралов- Лазарева, Истомина, Корнилова, Нахимова. И ещё нескольких десятков, если не сотен защитников Севастополя времён Крымской войны 1854-55 годов. Тогда русские люди город защищали без малого год… А ещё есть Аджимушкайские каменоломни, в которых сражались советские люди несколько месяцев, защищая Крым от немцев. Даже под землей защищали. На месте входа в каменоломни в степи стоит потрясающий, ещё советский мемориал. И что, кто-то когда-либо отдаст Зеленскому эти могилы и этот мемориал, крымскую землю и память о ее героях? Отдаст президенту страны, где снесли недавно во Львове памятник советским солдатам!? Да никогда! Это вам, Владимир Александрович, не рапанов кушать», — прокомментировал высказывание Зеленского журналист Кирилл Вышинский.

И с ним сложно не согласиться.