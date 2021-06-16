Прирост случаев COVID-19 в российской столице в последние дни уменьшается, но все равно остается высоким, всему виной индийский штамм «Дельта», который уже вызвал вспышку заболеваемости в Великобритании

Коронавирус в Москве

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 5782, что более чем на тысячу меньше, чем днем ранее (6805). Однако расслабляться пока рано, считает вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«В течение предыдущей недели мы наблюдали экспоненциальный рост новых случаев заболевания. За неделю число инфицированных увеличилось на 80%. А за две недели оно выросло ровно в два раза», — подчеркнула она.

По ее данным, в Москве ежедневно госпитализируют 1,8 тыс. пациентов с коронавирусом.

«Рост составил более 70%. По еженедельному объёму госпитализаций мы почти вышли на пиковые значения мая и декабря прошлого года», — сказала Ракова.

Она ожидает, что такими темпами дефицит ковидных коек в больнице может начаться через две недели.

Мэр Москвы Сергей Собянин также отмечает, что ситуация с коронавирусом в столице ухудшается.

«Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежат более 12 тыс. человек в состоянии разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков», — написал он в своем блоге.

«Взрывоопасная» Москва: бюллетень коронавируса на 15 июня © бюллетень

Мэр добавил, что столица и область находятся в особой опасности во время пандемии, так как являются крупнейшим транспортным узлом с населением порядка 20 млн человек.

Главные санитарные врачи Москвы Елена Андреева и Московской области Ольга Микаилова уже подписали постановление об обязательной вакцинации работников.

До 15 июля работодателям нужно привить не менее 60% работников первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, до 15 августа — вторым компонентом.

Вакцинировать предписано людей, которые трудятся в следующих сферах и учреждениях: общепит, торговля, салоны красоты, фитнес-клубы, СПА и массажные салоны, клиентские структуры банков, транспорт, ЖКХ и энергетика, театры, музеи, библиотеки, МФЦ.

«Это личное дело… до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», — подчеркнул Собянин.

Коронавирус в России

16 июня за сутки в России выявили 13 397 случаев коронавируса, что примерно на тысячу меньше, чем днем ранее (14 185). Очевидно, что разница почти точно совпадает с данными по Москве, где также снизилось число зараженных, выявленных за сутки.

Июньский пик заболеваемости COVID-19 эксперты связывают с проникнувшим на территорию России индийским вариантом коронавируса.

По сведениям открытого российского консорциума по секвенированию геномов SARS-CoV-2, вариант «Дельта» (индийский штамм) занимал чуть больше половины (52%) во всех образцах, полученных учеными в мае, и больше 90% — в июне.

«Я думаю, что тот рост заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем, отчасти связан с распространением этого (индийского. — Ред.) варианта, а также варианта «Альфа» (британского. — Ред.)», — подчеркнул заведующий лабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгий Базыкин.

Это объясняется биологическим преимуществом, когда этот вариант легче передается от человека к человеку, а также тем, что данный вариант эффективнее уходит от антител, из-за чего сильнее распространяется в частично переболевшей и вакцинированной популяции, пояснил эксперт.

Глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков также считает, что всему виной индийский штамм.

«Так как ничего с апреля и мая в РФ не поменялось, я связываю резкий подъем заболеваемости с новым контагиозным штаммом», — сказал он.

Коронавирус на Украине

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 1045, сообщили в центре мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО. Это несколько больше, чем днем ранее (1014 случаев).

Так как риски новой вспышки остаются высокими, Кабинет министров Украины постановил продлить режим карантина на территории страны до 31 августа.

Между тем украинцы, отправляющиеся на заработки в Польшу, заявили об унизительном отношении на границе, где польские власти заставляют их прививаться от COVID-19.

«Мы как прокаженные, которых надо отмыть перед допуском к белым людям», — приводит издание «Страна» слова львовянина Тараса Грывула.

Как отмечается, вакцинация «условно бесплатная»: придется заплатить 130 злотых (порядка 2,6 тыс. рублей) за тест на коронавирус.

По словам мигрантов, нередки случаи, когда после прививки людям становится плохо. Каким именно препаратом вакцинируют поляки украинцев, не сообщается.

Коронавирус в мире

Масштабная вспышка коронавируса обнаружена в Великобритании, где было зафиксировано более 9 тыс. заболевших за сутки — больше случаев в этом году было только в феврале.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране под угрозой срыва отмена локдауна из-за индийского штамма коронавируса, случаи заражения которым начали фиксировать по стране.

Единственным спасением от нового коронавируса может быть полная вакцинация всего населения Британии, подчеркнул он.

Чем и когда закончатся «коронавирусные выходные» в Москве

В своем исследовании ученые изучили данные пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции, при которой серьезно повышается риск возникновения сгустков крови. Они утверждают, что получили данные, согласно которым при COVID-19 в организме человека нарушается баланс между одним белком в плазме крови и ферментом, который его регулирует.

В частности, концентрация белка, который называется фактор Виллебранда (VWF) и участвует в процессах свертывания крови, в значительной степени повышена у пациентов с COVID-19.

При этом уровень фермента ADAMTS13, который выступает регулятором производства VWF, у больных был существенно снижен.

Теперь ученые ищут способ скорректировать баланс между белком VWF и ферментом ADAMTS13, а также выяснить, как восстановление баланса повлияет на формирование кровяных сгустков.

О случаях тромбоза после вакцинации препаратами производства Pfizer, Moderna и AstraZeneca ранее поступало множество официальных сообщений. После принятия российской вакцины «Cпутник V» ничего подобного не происходило.