Вафельный торт Андруты – одно из любимых львовских лакомств. Блюдо хоть и не аутентично украинское, но для многих, особенно на Галичине, уже родное

Торт Андруты был создан примерно в 19-м веке под влиянием австрийской кухни и быстро обрел популярность на Украине. И это не удивительно: десерт настолько простой, что приготовить его сможет даже ребенок.

Торт готовится из нейтральных по вкусу тонких листовых вафель и сладкой начинки. Во львовских кофейнях можно встретить Андруты с шоколадным, заварным, карамельным или кокосовым кремом, джемом или даже прослойкой желе. А вот дома его обычно готовят попроще: смазывают коржи вареной сгущенкой и дают пропитаться.

Украинская кухня: рецепт налистников с творогом © Фото: menunedeli.ru Дарьей Цвек, вместо масла и ванильного сахара для начинки используется сметана и обязательно добавляется ложка коньяка или рома. Но в целом во Львове можно встретить Андруты с сотней различных начинок.

Андруты с шоколадом также называли «Пишингер» — в честь австрийца Оскара Пишингера, запатентовавшего такой десерт в 1880 году.

Для приготовления вафельного торта Андруты вам понадобятся:

- листовые вафли — 1 пачка;

- сахар — ¾ стакана;

- какао — 2,5 ст. ложки;

- сливочное масло — 300 грамм;

- коньяк — 1 ст. ложка;

- миндаль — 100 грамм.

Для карамели:

- сахар — 100 грамм;

- сливки — 200 грамм;

- ванильный сахар — 1 пакетик;

- соль — ¼ ч. ложки;

- сливочное масло — 40 грамм.

Приготовьте шоколадный крем: сахар высыпьте в металлическую посуду, добавьте какао и размешайте. Вбейте в массу яйца, добавьте ложку коньяка. Поставьте смесь на паровую баню, помешивайте, пока сахар не растворится, доведите до кипения. Снимите крем с плиты и добавьте в него сливочное масло. Дайте остыть и поставьте в холодильник на 6-8 часов.

Украинская кухня: рецепт нежных сырников © Фото: km-doma.ru

Смажьте готовыми начинками вафли так, чтобы карамель была посередине.

Готовый торт отправьте в холодильник на 4-5 часов. Перед подачей нарежьте на ромбы и украсьте мятой.

Приятного аппетита!