Торт Андруты был создан примерно в 19-м веке под влиянием австрийской кухни и быстро обрел популярность на Украине. И это не удивительно: десерт настолько простой, что приготовить его сможет даже ребенок.
Торт готовится из нейтральных по вкусу тонких листовых вафель и сладкой начинки. Во львовских кофейнях можно встретить Андруты с шоколадным, заварным, карамельным или кокосовым кремом, джемом или даже прослойкой желе. А вот дома его обычно готовят попроще: смазывают коржи вареной сгущенкой и дают пропитаться.
В оригинальном галицком варианте, записанном автором кулинарных книг Дарьей Цвек, вместо масла и ванильного сахара для начинки используется сметана и обязательно добавляется ложка коньяка или рома. Но в целом во Львове можно встретить Андруты с сотней различных начинок.
Андруты с шоколадом также называли «Пишингер» — в честь австрийца Оскара Пишингера, запатентовавшего такой десерт в 1880 году.
Для приготовления вафельного торта Андруты вам понадобятся:
- листовые вафли — 1 пачка;
- сахар — ¾ стакана;
- какао — 2,5 ст. ложки;
- сливочное масло — 300 грамм;
- коньяк — 1 ст. ложка;
- миндаль — 100 грамм.
Для карамели:
- сахар — 100 грамм;
- сливки — 200 грамм;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- соль — ¼ ч. ложки;
- сливочное масло — 40 грамм.
Приготовьте шоколадный крем: сахар высыпьте в металлическую посуду, добавьте какао и размешайте. Вбейте в массу яйца, добавьте ложку коньяка. Поставьте смесь на паровую баню, помешивайте, пока сахар не растворится, доведите до кипения. Снимите крем с плиты и добавьте в него сливочное масло. Дайте остыть и поставьте в холодильник на 6-8 часов.
Теперь приготовьте карамель. Разогрейте на среднем огне сахар, непрерывно его помешивая. Когда он станет коричневого цвета, добавьте масло, сливки, соль и ванильный сахар. Варите 20 минут на среднем огне.
Смажьте готовыми начинками вафли так, чтобы карамель была посередине.
Готовый торт отправьте в холодильник на 4-5 часов. Перед подачей нарежьте на ромбы и украсьте мятой.
Приятного аппетита!