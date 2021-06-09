В среду, 9 июня, одесская полиция отчиталась в задержании шестерых активистов общественной организации, напавших с битами и ножами на машинистов тепловоза. Целью нападавших было дизельное топливо, которое они слили из локомотива

У грабителей при задержании изъяли ножи и пистолет. Инкриминируют им уголовную статью (разбойное нападение). Подобные нападения и грабежи — не редкость в современной Украине.

Что примечательно, на сайте МВД задержанных называют «активистами», а не подозреваемыми в разбойном нападении, что в данном случае было бы логичнее.

Из этого можно сделать вывод, что нападавшие состояли в националистической организации, которая формально борется с «пророссийскими сепаратистами». Следовательно, называть ее членов банальными грабителями как-то неловко. Патриотическая преступность. Особенности национального бандитизма © obozrevatel.com

Подобные активисты и правозащитники регулярно фигурируют в криминальных сводках Украины. Складывается впечатление, что весь преступный мир состоит преимущественно из борцов за права человека, а иногда им помогают еще некоторые «экологи».

Так, в Харьковской области полиция тоже недавно заявила о задержании руководителя общественной правозащитной организации. Сама организация «правозащитников» занималась в Лозовском районе банальным рэкетом и вымогательством денег у фермеров.

Ежемесячная такса с фермера «за спокойное ведение бизнеса» составляла от 10 до 15 тысяч гривен (от 27 до 40 тысяч рублей). По сообщениям полиции, организатора и одного из его подручных задержали при получении «дани» в размере 10 тыс. долларов.

В ходе обысков по месту жительства задержанных изъяли оружие, деньги, документы и даже удостоверение журналиста. Им инкриминируют статью «вымогательство».

Ранее их коллеги, тоже «правозащитники», были задержаны в Харькове за сутенерство и организацию борделя. По сообщениям полиции, злоумышленники входят в состав общественной организации «Международный комитет защиты прав человека».

Организовал незаконную деятельность 29-летний житель Харькова. 28-летний соучастник обеспечивал правовую защиту женщин от правоохранительных органов. Четверо других мужчин в возрасте от 20 до 35 лет работали посменно и обеспечивали охрану проституток, организацию транспорта для их перемещения к клиентам с целью предоставления сексуальных услуг. Шабовта объяснил, как спасти Украину от скатывания в бездну преступности © Facebook, полиция Киевской области

Также полицейские установили 12 женщин, которые занимались проституцией. Назывался весь этот бордель, напомним, «Международный комитет по защите прав человека».

Как следствие в обществе формируется стойкая ассоциация: группа правозащитников — это те, кого лучше обойти стороной в темном переулке. Экологи занимаются преимущественно закладкой амфетаминов на пустырях и детских площадках, а активистами феминистических организаций могут быть исключительно мужчины, в том числе обвиняемые в изнасилованиях.

Иногда конкурирующие организации правозащитников сходятся на пустырях и заброшенных стройках, выясняя «на стрелках», кто тут главный «правозащитник». При всей необходимости и важности реальной защиты человеческих прав, на Украине сейчас эта терминология окончательно дискредитирована.

Украинский преступный мир давно понял, что прикрытие в форме либеральных организаций намного облегчает незаконную деятельность, вызывает симпатии СМИ и значительной части украинских политиков.

Аналогичным образом и сто лет назад, после революции, многие обычные грабители и карманники называли себя борцами за народное счастье, «ранеными на колчаковских фронтах».

Подобное стало возможным на Украине после Евромайдана, когда многочисленные банды националистов занимались политическим террором. Являясь по факту вооруженными боевиками неонацистских формирований, в украинских СМИ они назывались «проукраинскими гражданскими активистами» и «правозащитниками».

В дальнейшем они не стали ограничиваться политическим террором, а стали искать себе пропитание на поприще обычного бандитизма, сращиваясь со старым преступным миром. В случае противодействия нападениям и грабежам или в случае взятия с поличным на месте преступления, через соцсети на западные страны транслируется клич: «Правозащитника бьют!» С преступностью покончено? На Украине распродают тюрьмы © AFP, Sergei SUPINSKY

На днях, как сообщают украинские СМИ, в Одесской области по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег был задержан известный активист «Автомайдана» Евгений Резвушкин.

Отмечается, что подозреваемый, прикрываясь общественной деятельностью, требовал у женщины ежемесячную плату (80 тысяч гривен — около 210 тысяч рублей) за так называемое крышевание бизнеса. За невыполнение своего требования он угрожал 39-летней потерпевшей физической расправой и уничтожением её имущества.

Правоохранители утверждают, что фигурант неоднократно попадал в их поле зрения за хулиганство, незаконное обращение с оружием и насилие в отношении сотрудников полиции.

Как сообщали одесские СМИ, «активисты» под руководством Резвушкина осуществляли налёты на фермеров, заставляя их делиться доходами с урожая, под угрозой сожжения имущества. Также он собирал регулярную «дань» с владельцев игровых автоматов, которые опасались, чтобы его люди не разгромили их салоны.

В 2019 году «активисты» Резвушкина разграбили с помощью экскаваторов скифский курган в Николаевской области V в. до н.э. Позже археологи местного университета, исследовавшие памятник после варварских «изысканий» оценили ущерб в сумму не менее 151 миллиона гривен — около 400 миллионов рублей.

Резвушкину и его «активистам» 7 лет всё сходило с рук, а за это они регулярно нападали на офисы или акции местных коммунистов, ОПЗЖ или Партии Шария.

Telegram-канал «Цитадель» не видит ничего необычного в подобной деятельности активиста. «Оголтелые животные»: Данилец из «Кроликов» высказался об украинских националистах © commons.wikimedia.org, ВАДИМ ЧУПРИНА

«Ничего удивительного, весь этот подзаборный сброд ничем другим и не умеет зарабатывать на жизнь. Все эти Общественные советы доброчестности на 99% состоят из подобных личностей. Можно конечно требовать их реформы, но думаем правильнее требовать ликвидации», — пишет «Цитадель».

Однако националисты и прочие «правозащитники» уже делают из Резвушкина «мученика», как ранее из Сергея Стерненко, бывшего руководителя одесского «Правого сектора»*, зарезавшего человека буквально в прямом эфире.

Надо полагать, что и в данном случае Резвушкину, как активисту общественной организации, дело о вымогательстве сойдет с рук, как и все предыдущие дела о разбое и разграблении курганов.

В те же дни в Киеве другие группы активистов (преимущественно из Нацкорпуса и «Правого сектора») с битами, топорами и при поддержке БРДМ захватывали рынок «Столичный». Имущество мелких предпринимателей разграбили или разгромили. «Активисты» при этом утверждали, что так они борются с «донецким сепаратизмом».

Полицейских, пытавшихся им противостоять, активисты называли «титушками» и «сепарами». Предприниматели и арендаторы рынка ежедневно пишут десятки заявлений о мародерстве, грабежах и нападениях на них со стороны активистов.

Шевченко собрался противостоять националистам с помощью бывших «беркутовцев» © president.gov.by

В целом же, если вы видите где-то на Украине какие-то вывески общественных организаций вроде «Общественный совет добропорядочности», «Гражданская платформа — Согласие», «Координационный совет защиты прав человека», «Гражданская образовательная инициатива», скорее всего, там содержатся обычные бандитские притоны.

* Организация запрещена в РФ