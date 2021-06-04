У Украины с Белоруссией - тесные экономические связи, причем сотрудничество идет в жизненно важных для Украины сферах (бензин, дизтоплво, битум, транзит части товаров в Россию). Поэтому обострение отношений с Минском грозит мощным ударом по украинской экономике

Сказочное свинство. Зеленский начал войну против Лукашенко © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Белоруссия оказалась единственной страной в регионе, которая получила ряд выгод от войны на востоке Украины и от российско-украинского конфликта в целом. Уход России с украинского рынка предоставил Минску возможность занять эту нишу и извлечь значительную экономическую выгоду из кризиса в отношениях Москвы и Киева. Минск сумел с пользой для себя развить торгово-экономические отношения с Украиной.

С начала конфликта на Украине сильно выросла роль Белоруссии как транзитного коридора. После того как Россия и Украина прекратили авиасообщение, компания «Белавиа» резко увеличила доходы, значительно расширив свои перевозки во многие украинские города. Фактически Минск стал транзитным узлом в авиасообщении между Украиной и Россией.

Взаимная торговля

В 2020 году Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров Белоруссии, по импорту — четвертое место. Белоруссия является шестым торговым партнером Украины после Китая, Польши, России, Германии и Турции.

По данным посольства Белоруссии на Украине, в 2020 году товарооборот между двумя странами составил $4,5 млрд. Экспорт белорусских товаров на Украину составил $3,1 млрд, импорт украинских товаров — $1,4 млрд.

Основу белорусского экспорта в прошлом году составили нефтепродукты, смешанные минеральные удобрения, кокс и битум, дизельное топливо, бензины и автогаз, тракторы и седельные тягачи, грузовые автомобили, калийные удобрения, плиты ДВП, азотные удобрения, шины. Из Украины импортировалась сельскохозяйственная и продовольственная продукция, грузовые железнодорожные и трамвайные вагоны, части подвижного состава, плоский горячекатаный прокат из нелегированной стали, пластмассовая тара, тара из бумаги и картона, лекарственные средства.

По итогам прошлого года украинский экспорт в Белоруссию упал на 18%. На фоне общего сокращения экспорта потери в $230 млн долларов в торговле с Белоруссией не так критичны, но все равно довольно болезненны для украинской экономики.

Благодаря сотрудничеству с украинскими коммерческими банками и лизинговыми компаниями сельскохозяйственные, коммунальные и промышленные предприятия Украины имеют возможность приобретать белорусскую технику и другую продукцию на льготных условиях.

На Украине функционирует развитая товаропроводящая сеть белорусских экспортеров, состоящая из более чем ста компаний. Разветвленной сетью дилерских структур в регионах располагают такие флагманы экономики Белоруссии, как БелАЗ, МТЗ, МАЗ и Атлант.

Топливо

Форточка закрывается. Чем Украине грозят белорусские санкции © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В апреле 2021 года белорусские поставки покрыли 83% импорта бензина на Украину. По сравнению с тем же месяцем 2020-го, объем закупок Украиной у Белоруссии практически удвоился и составил 87 тыс. тонн. Всего же с начала 2021 года закупки Киевом автомобильного бензина выросли на 30% — до 367 тыс. тонн. В то же время за счет собственных мощностей страна произвела только 258,4 тыс. тонн. На сегодня доля белорусского бензина А-95 достигла 50% украинского рынка.

Ближайшие конкуренты Минска торгуют с Украиной весьма скромно. В апреле Литва экспортировала на Украину лишь 17 тыс. тонн бензина. Отгрузки из Польши с января по март 2021 года и сократились на 45% — до 36,3 тыс. тонн.

На фоне обострения отношений появилась информация о возможном прекращении поставок белорусского бензина на Украину.

В ответ "Укртатнафта", которая обеспечивает украинский рынок бензинов на 43%, заявила, что может полностью возместить недостаток белорусского бензина на внутреннем рынке, и дефицита бензинов не возникнет.

Эксперты полагают, что Белоруссия вряд ли остановит поставки своих нефтепродуктов на украинский рынок в ответ на запрет авиасообщения между странами, поскольку Украина формирует основную прибыль белорусской нефтепереработки. Которая в свою очередь является одним из локомотивов белорусской экономики.

Если же поставки топлива из РБ все-таки остановят, то, чтобы перекрыть потребность в бензине, «Укртатнафта» должна нарастить переработку на 2 млн т, или вдвое.

«Это вполне реально. Кроме того, в неограниченном количестве есть бензин на море. Там же можно добрать и 1,5 млн т дизтоплива, что в сумме с допобъемом с Кременчуга перекроет белорусский объем (+650 тыс. т). При этом я не беру в расчет возможность увеличения поставок из России, это вообще отдельный разговор», — написал он, добавив, что последние два месяца показали, что Украина может перекрыть и выпадающий объем белорусского сжиженного газа», — считает директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По его мнению, последние два месяца показали, что Украина может перекрыть и выпадающий объем белорусского сжиженного газа.

Единственная позиция по нефтепродуктам, которая выглядит проблематично, — это битум.

Дорожный битум

Белоруссия жёстко ответила Украине, но наносить ей смертельный удар не собирается © sb.by

В 2019 году произошел «захват» украинского рынка дорожного битума белорусской продукцией, которая вытеснила российскую из-за введения россиянами запрета на экспорт. На Белоруссию тогда пришлось 88% импортных поставок. Но с октября 2020 года правительство РФ разрешило поставки по специальным разрешениям. Кроме того в 2020 году Киеву удалось несколько разбавить доминирование белорусов поставками из других стран, в том числе, морским путем. Закупки осуществлялись из Литвы, Польши, Азербайджана, Болгарии и Греции.

По данным консалтинговой группы «А-95», в 2о2о году Белоруссия поставила на Украину 582,6 тысячи тонн битума, а это — 50% всего украинского рынка.

В нынешнем году, с началом дорожных работ, поставки импортного битума на Украину начали расти. В апреле 2021 года импорт битума на украинский рынок вдвое превысил показатель за аналогичный период прошлого года. Наибольший объем ресурса был получен из Белоруссии — более 70% в общей структуре, что составляет 66,9 тыс. т. Из этого объема 47,8 тыс. т было поставлено автотранспортом, остальные 19,1 тыс. т — железнодорожным сообщением. Кроме Белоруссии, на украинский рынок дорожный битум поставлялся из Польши, Литвы и Греции. В сравнении с белорусскими поставками цифры там незначительные, а польский импорт и вовсе сократился на 25%.

Белорусы не заинтересованы терять украинский рынок, который приносит им около $80-100 млн в год. В случае прекращения поставок из Белоруссии, выгодополучателем станет Кременчугский НПЗ. Это даст возможность Игорю Коломойскому еще больше повышать цены на основное сырье для мега-стройки Зеленского. И хотя уход белорусских конкурентов сыграет на руку олигарху, однако заполнить потребности всего украинского рынка мощности Кременчугского НПЗ не позволят.

Эксперты считают, что без белорусского битума на масштабных дорожно-строительных проектах Владимира Зеленского можно ставить крест. Привезти такой объем неоткуда. Частично можно перекрыть морскими поставками, но лишь частично.