В ответ на недружественные действия Украины Совет министров Белоруссии ввел режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Лицензирование будет распространяться на кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетную бумагу и упаковки, кирпич, керамическую плитку, школьные ампулы, сельхозтехнику для посева, стиральные машины и мебель.
Белоруссия оказалась единственной страной в регионе, которая получила ряд выгод от войны на востоке Украины и от российско-украинского конфликта в целом. Уход России с украинского рынка предоставил Минску возможность занять эту нишу и извлечь значительную экономическую выгоду из кризиса в отношениях Москвы и Киева. Минск сумел с пользой для себя развить торгово-экономические отношения с Украиной.
С начала конфликта на Украине сильно выросла роль Белоруссии как транзитного коридора. После того как Россия и Украина прекратили авиасообщение, компания «Белавиа» резко увеличила доходы, значительно расширив свои перевозки во многие украинские города. Фактически Минск стал транзитным узлом в авиасообщении между Украиной и Россией.
Взаимная торговля
В 2020 году Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров Белоруссии, по импорту — четвертое место. Белоруссия является шестым торговым партнером Украины после Китая, Польши, России, Германии и Турции.
По данным посольства Белоруссии на Украине, в 2020 году товарооборот между двумя странами составил $4,5 млрд. Экспорт белорусских товаров на Украину составил $3,1 млрд, импорт украинских товаров — $1,4 млрд.
Основу белорусского экспорта в прошлом году составили нефтепродукты, смешанные минеральные удобрения, кокс и битум, дизельное топливо, бензины и автогаз, тракторы и седельные тягачи, грузовые автомобили, калийные удобрения, плиты ДВП, азотные удобрения, шины. Из Украины импортировалась сельскохозяйственная и продовольственная продукция, грузовые железнодорожные и трамвайные вагоны, части подвижного состава, плоский горячекатаный прокат из нелегированной стали, пластмассовая тара, тара из бумаги и картона, лекарственные средства.
По итогам прошлого года украинский экспорт в Белоруссию упал на 18%. На фоне общего сокращения экспорта потери в $230 млн долларов в торговле с Белоруссией не так критичны, но все равно довольно болезненны для украинской экономики.
Благодаря сотрудничеству с украинскими коммерческими банками и лизинговыми компаниями сельскохозяйственные, коммунальные и промышленные предприятия Украины имеют возможность приобретать белорусскую технику и другую продукцию на льготных условиях.
На Украине функционирует развитая товаропроводящая сеть белорусских экспортеров, состоящая из более чем ста компаний. Разветвленной сетью дилерских структур в регионах располагают такие флагманы экономики Белоруссии, как БелАЗ, МТЗ, МАЗ и Атлант.
Топливо
Главная позиция белорусского экспорта в Украину — нефтепродукты. По данным Консалтинговой группы «А-95», в прошлом году из Белоруссии на украинский рынок поступило 0,850 млн т бензина (более 30% рынка), 2,2 млн т (также более 30% рынка) дизтоплива, 0,38 млн т автомобильного газа (17%).
В апреле 2021 года белорусские поставки покрыли 83% импорта бензина на Украину. По сравнению с тем же месяцем 2020-го, объем закупок Украиной у Белоруссии практически удвоился и составил 87 тыс. тонн. Всего же с начала 2021 года закупки Киевом автомобильного бензина выросли на 30% — до 367 тыс. тонн. В то же время за счет собственных мощностей страна произвела только 258,4 тыс. тонн. На сегодня доля белорусского бензина А-95 достигла 50% украинского рынка.
Ближайшие конкуренты Минска торгуют с Украиной весьма скромно. В апреле Литва экспортировала на Украину лишь 17 тыс. тонн бензина. Отгрузки из Польши с января по март 2021 года и сократились на 45% — до 36,3 тыс. тонн.
На фоне обострения отношений появилась информация о возможном прекращении поставок белорусского бензина на Украину.
В ответ "Укртатнафта", которая обеспечивает украинский рынок бензинов на 43%, заявила, что может полностью возместить недостаток белорусского бензина на внутреннем рынке, и дефицита бензинов не возникнет.
Эксперты полагают, что Белоруссия вряд ли остановит поставки своих нефтепродуктов на украинский рынок в ответ на запрет авиасообщения между странами, поскольку Украина формирует основную прибыль белорусской нефтепереработки. Которая в свою очередь является одним из локомотивов белорусской экономики.
Если же поставки топлива из РБ все-таки остановят, то, чтобы перекрыть потребность в бензине, «Укртатнафта» должна нарастить переработку на 2 млн т, или вдвое.
«Это вполне реально. Кроме того, в неограниченном количестве есть бензин на море. Там же можно добрать и 1,5 млн т дизтоплива, что в сумме с допобъемом с Кременчуга перекроет белорусский объем (+650 тыс. т). При этом я не беру в расчет возможность увеличения поставок из России, это вообще отдельный разговор», — написал он, добавив, что последние два месяца показали, что Украина может перекрыть и выпадающий объем белорусского сжиженного газа», — считает директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
По его мнению, последние два месяца показали, что Украина может перекрыть и выпадающий объем белорусского сжиженного газа.
Единственная позиция по нефтепродуктам, которая выглядит проблематично, — это битум.
Дорожный битум
Программа дорожного строительства на Украине отлично помогает белорусским поставщикам битума. Раньше битум массово производили на Украине. Однако после того, как украинские НПЗ практически остановились, его производство начало сходить на нет. Сейчас украинский битум производят на Кременчугском НПЗ группы «Приват» и ряде других предприятий.
В 2019 году произошел «захват» украинского рынка дорожного битума белорусской продукцией, которая вытеснила российскую из-за введения россиянами запрета на экспорт. На Белоруссию тогда пришлось 88% импортных поставок. Но с октября 2020 года правительство РФ разрешило поставки по специальным разрешениям. Кроме того в 2020 году Киеву удалось несколько разбавить доминирование белорусов поставками из других стран, в том числе, морским путем. Закупки осуществлялись из Литвы, Польши, Азербайджана, Болгарии и Греции.
По данным консалтинговой группы «А-95», в 2о2о году Белоруссия поставила на Украину 582,6 тысячи тонн битума, а это — 50% всего украинского рынка.
В нынешнем году, с началом дорожных работ, поставки импортного битума на Украину начали расти. В апреле 2021 года импорт битума на украинский рынок вдвое превысил показатель за аналогичный период прошлого года. Наибольший объем ресурса был получен из Белоруссии — более 70% в общей структуре, что составляет 66,9 тыс. т. Из этого объема 47,8 тыс. т было поставлено автотранспортом, остальные 19,1 тыс. т — железнодорожным сообщением. Кроме Белоруссии, на украинский рынок дорожный битум поставлялся из Польши, Литвы и Греции. В сравнении с белорусскими поставками цифры там незначительные, а польский импорт и вовсе сократился на 25%.
Белорусы не заинтересованы терять украинский рынок, который приносит им около $80-100 млн в год. В случае прекращения поставок из Белоруссии, выгодополучателем станет Кременчугский НПЗ. Это даст возможность Игорю Коломойскому еще больше повышать цены на основное сырье для мега-стройки Зеленского. И хотя уход белорусских конкурентов сыграет на руку олигарху, однако заполнить потребности всего украинского рынка мощности Кременчугского НПЗ не позволят.
Эксперты считают, что без белорусского битума на масштабных дорожно-строительных проектах Владимира Зеленского можно ставить крест. Привезти такой объем неоткуда. Частично можно перекрыть морскими поставками, но лишь частично.