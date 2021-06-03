В результате досрочных выборов ректора Харьковского государственного университета на этот пост была выбрана декан юридического факультета ХГУ Татьяна Кагановская — дочь бывшего мэра города, экс-руководителя Администрации Президента и губернатора Харьковской области, а после «Оранжевой революции» - оппозиционного политика Евгения Кушнарева

Казалось бы, какая связь между предвыборной кампанией на пост харьковского мэра и ректором одного из трёх десятков харьковских вузов? Однако Харьковской университет — вуз отнюдь не рядовой, но, говоря казенным языком, одно из градообразующих предприятий. ХГУ — это многотысячный коллектив студентов, преподавателей, выпускников, который оказывает огромное влияние на жизнь первой столицы, один из самых узнаваемых брендов города. Потому его действующий ректор практически сразу становится тяжеловесом местной политики.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Евгения Петровича Кушнарева сразу начнут подкоп под его дочь, которой придётся либо оправдываться (то есть придётся публично отречься от мировоззрения отца), либо заявить, что наука «вне политики» и вообще она занимается исключительно университетом (хотя и это не спасет ее от атаки справа).

Под предлогом принятия дел обширного хозяйства можно хотя бы не вмешиваться на чьей-либо стороне в мэрские выборы, но можно предположить, что сейчас к новоиспечённому ректору потянутся ходоки от всех противостоящих сторон. От имени действующего и.о. мэра Игоря Терехова различные граждане, представляющие действующую власть; от оппозиции — птенцы «гнезда Кушнарева», в той или иной степени являющиеся его политическими наследниками. Вспомнит ли Татьяна Евгеньевна, кто предавал ее отца в памятном 2004 году? Простит ли тех, кто не уберёг в 2007-м?

Между тем, столь презираемые Евгением Кушнаревым ультраправые начали аккуратно подыгрывать Игорю Терехову, как бы громогласно «критикуя» его. Подотчётный давешнему противнику Кушнарева, а ныне министру МВД Арсену Авакову, известный неонацист и бывший харьковчанин Андрей Билецкий (группировка «Азов») в интервью изданию «Буквы» выразил свою уверенность в победе исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова. Причём мягко покритиковав того за «продолжение линии Кернеса» и защиту памятника Георгию Жукову.

Дмитрий Выдрин: Харьков сыграет особую роль в судьбе славянских народов © РИА Новости, Владимир Трефилов

Расчет очевиден: учитывая высокую степень отторжения идеологии ультраправых в Харькове, основная масса избирателей сделает вывод о необходимости голосовать «от противного», то есть за Терехова. При этом об основном противнике Терехова — Михаиле Добкине — Билецким было сказано, что именно он сотрудничает с майданщиками, но все-равно выборы проиграет.

«Добкин пытается заручиться поддержкой и "порошенковцев", и Зеленского с Ермаком. Но я думаю, что это не слишком повлияет на ситуацию. Это говорит о том, что собственных возможностей у Добкина мало», — считает Билецкий, а его соратники параллельно вносят в горсовет законопроект о лишении бывшего харьковского мэра и губернатора (в этих карьерных достижениях Добкин повторил успех Кушнарева) статуса «почетного гражданина города».

Ощущение сознательного вброса усиливается озвученным «белым вождем» тезисом, что «Нацкопус» выставит на выборы своего собственного кандидата от националистов с «украинской программой». Это сводит к абсолютному нулю и так мизерные шансы харьковских майданщиков на победу в харьковских выборах.

В то же время пошли некие сигналы, будто за пост городского головы готов посостязаться Евгений Мураев, что переполовинит потенциальный электорат Михаила Добкина. Это делает и его шансы призрачными, после чего на политической карьере Михаила Марковича можно ставить крест.

Похоже, склоняется на сторону Терехова и ведущий местный олигарх Александр Ярославский. Во всяком случае, активно возрождая футбольный клуб «Металлист», у него появляется значительно больше точек соприкосновения с бывшим футбольным судьей Тереховым, которого он уже не раз упоминал в положительном контексте. Ярославский предположительно хочет получить в свою собственность стадион «Металлист», и чтобы город вложил значительные средства в его ремонт. За это, как считает популярный украинский ТГ-канал «Легитимный», и.о. мэра Игоря Терехова пиарят на теме возрождения «Металлиста».

Выдрин рассказал, кто такие «рагули» © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Фельдман, в своём интервью весьма жестко пройдясь по «наследникам Кернеса»: «Можно сколько угодно свозить на встречи с "наследником" простых харьковчан и заполонить город поздравительными билбордами, но это не скроет очевидного факта, что всего за несколько месяцев управления "наследниками" Харьков сползает в разруху».

Консолидированные избиратели Добкина, Мураева, Фельдмана (то есть политиков, которых принято считать антимайданными) — это большинство харьковчан. Следовательно, возможен проигрыш не только Терехова, но и плотно увязшего в харьковской предвыборной распутице Арсена Авакова. На Банковой давно ищут способ избавиться от несменяемого министра МВД — недругам министра на руку и развал «дела Шеремета», и требования американцев о «прозрачности правоохранительных органов», и теоретический проигрыш Авакова в Харькове.

Ставки растут, что делает наблюдение за схваткой ещё более интересным для стороннего наблюдателя. Однако настоящие харьковчане должны все-таки не грызться между собой на потеху киевским вуайеристам, а искать возможности консолидации в деле защиты политических и экономических интересов родного города. Иначе проиграют все.