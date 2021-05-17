Если вы когда-либо отдыхали в Закарпатье, то наверняка пробовали банош – нежную кукурузную кашу, посыпанную брынзой и шкварками. Это блюдо считается визитной карточкой гуцульской кухни, а право готовить его предоставляется исключительно мужчинам

Поговаривают, что, чтобы приготовить настоящий банош, нужно родиться в гуцульской семье, разбираться в молочных продуктах, а еще — быть влюбленным в настоящую гуцулку.

Гуцулы презирают приготовленный на кухне ресторанный банош. По их мнению, настоящий банош должен пропитаться запахом костра и «набраться огня».

Банош традиционно доверяют готовить исключительно мужчинам, но дело тут не в поверьях или мистике — просто овцеводством и производством брынзы, добавляемой в это блюдо, традиционно занималась мужская половина семьи.

Рекордный банош в паровозном котле. В Ивано-Франковске сварят тонну знаменитой гуцульской каши © smak.ua

Чтобы приготовить это легендарное блюдо, вам понадобится:

- кукурузная крупа среднего помола — 180 г;

- сметана — 500 мл;

- сливки — 500 мл;

- брынза — 300 г;

- свиная грудинка — 300 г;

- черный молотый перец — щепотка;

- соль — по вкусу.

Сметану смешайте со сливками и поставьте на огонь. Медленно всыпайте в нее кукурузную муку, посолите. Пока смесь не закипит, ее нужно постоянно помешивать.

После закипания необходимо уменьшить огонь до минимума и как следует перемешать кашу — по консистенции она должна напоминать густой крем. Готовьте банош на малом огне еще пять минут.

Затем переложите кашу в посуду, смоченную холодной водой, накройте ее полотенцем и дайте настояться пять минут.

Грудинку нужно поджарить до золотистости.

Выложите банош на тарелку, сверху уложите крошки брынзы, шкварки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!