Поговаривают, что, чтобы приготовить настоящий банош, нужно родиться в гуцульской семье, разбираться в молочных продуктах, а еще — быть влюбленным в настоящую гуцулку.
Гуцулы презирают приготовленный на кухне ресторанный банош. По их мнению, настоящий банош должен пропитаться запахом костра и «набраться огня».
Банош традиционно доверяют готовить исключительно мужчинам, но дело тут не в поверьях или мистике — просто овцеводством и производством брынзы, добавляемой в это блюдо, традиционно занималась мужская половина семьи.
Существует еще несколько необычных для обывателя правил, связанных с приготовлением баноша: сливки или сметана для него должны быть обязательно трехдневной давности, хранить их нужно в кладовке, чтобы не прокисли, — в холодильнике обязательно испортятся. Помешивать блюдо нужно только деревянной ложкой и только в одну сторону. Железная ложка, уверены в Закарпатье, испортит вкус баноша.
Чтобы приготовить это легендарное блюдо, вам понадобится:
- кукурузная крупа среднего помола — 180 г;
- сметана — 500 мл;
- сливки — 500 мл;
- брынза — 300 г;
- свиная грудинка — 300 г;
- черный молотый перец — щепотка;
- соль — по вкусу.
Сметану смешайте со сливками и поставьте на огонь. Медленно всыпайте в нее кукурузную муку, посолите. Пока смесь не закипит, ее нужно постоянно помешивать.
После закипания необходимо уменьшить огонь до минимума и как следует перемешать кашу — по консистенции она должна напоминать густой крем. Готовьте банош на малом огне еще пять минут.
Затем переложите кашу в посуду, смоченную холодной водой, накройте ее полотенцем и дайте настояться пять минут.
Грудинку нужно поджарить до золотистости.
Выложите банош на тарелку, сверху уложите крошки брынзы, шкварки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!