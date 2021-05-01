Короля делает свита. Тем более если король не совсем настоящий. Поэтому вопрос окружения украинского президента будет иметь первостепенную важность в течение всей его каденции

Кузница кадров

По данным общественной организации «Комитет избирателей Украины», только за первый год президентства Владимира Зеленского государственные должности получили более 30 человек, которые ранее работали в структурах «Студии Квартал 95», её дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе либо были его знакомыми, друзьями или родственниками. Из них 12 непосредственно работали в «Студии Квартал 95».

«Эти люди были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса президента (ОП), получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов и народными депутатами Украины. Абсолютное большинство из них ранее не работало на аналогичных должностях. Лишь немногие имели опыт соответствующей работы», — отмечалось в материале КИУ.

Собственно, «ближний круг» Зеленского и сегодня формируется «квартальными». Это руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, заместитель Юрий Костюк, первый помощник президента Сергей Шефир и руководитель Департамента информационной политики ОП Ирина Победоносцева. Показательно, что все эти люди в «Квартале 95» выполняли административные функции — продюсерские и/или директорские. Андрей Ермак: кто он © politeka.net

Команда случайных людей

В Верховной Раде тех, кого можно назвать «людьми Зеленского», удалось насчитать аж 16 человек. Впрочем, некоторые из них просто пересекались с будущим президентом на сценах КВН и годы спустя сумели конвертировать это знакомство в депутатский мандат.

Доступ к самым быстрым социальным лифтам получили руководители президентской кампании Зеленского: Дмитрий Разумков стал председателем Верховной Рады, Александр Корниенко — главой партии «Слуга народа», Кирилл Тимошенко — заместителем главы ОП, Михаил Фёдоров — вице-премьером и министром цифровой трансформации.

«Команда Зе» изначально формировалась не по политическому, а по персональному принципу. Идеология соратников никого не волновала в принципе. Главное, чтобы человек мог закрыть определённый функционал и соответствующую имиджевую позицию (урбанист, стартапер, айтишник, спортсмен-чемпион, дипломат, финансист, политтехнолог, продвинутый экономист, инвестор, медик-новатор, волонтёр и т.д.).

В итоге в парламенте и региональных парторганизациях «Слуги народа» собралась настолько разная публика, что у многих больше общего с представителями партий-конкурентов, чем с собственными товарищами. От неминуемого развала «монобольшинство» в Верховной Раде удерживают в основном пресловутые «котлеты» — ежемесячные конверты с долларами. Причём за период работы парламента эта «законодательная рента», как утверждают украинские СМИ, увеличилась с $10 000 до $50 000. «Брать заложников». Как Зе-команда борется на Украине с критиками своего режима © Facebook Валентина Рыбина

Симптоматично, что наполнить своими людьми исполнительную власть Зеленский даже не пытался. Правительство изначально было отдано на откуп олигархам. Менялись только доли бенефициариев. Сначала ключевые посты в Кабинете министров получили люди, близкие к Виктору Пинчуку и его западным партнёрам, — Алексей Гончарук, Тимофей Милованов и др. После смены правительства главным бенефициарием стал Ринат Ахметов, продвинувший на пост премьер-министра своего управленца Дениса Шмыгаля. Игорь Коломойский получал своих представителей в наиболее интересных для него сферах при любых раскладах, хотя его влияние никогда не было столь внушительным, как об этом рассказывали дружественные ему журналисты.

Своих бросает

У Зеленского отсутствует понимание командной этики. Сдать своего по требованию чужих для него обычная практика. Андрей Богдан, Сергей Сивохо, Александр Дубинский — очень разные люди, занимавшие очень разные должности и посты в украинской иерархии, но все они много сделали для успеха Зеленского и постоянно демонстрировали ему лояльность. И всех их украинский президент слил, пытаясь понравиться тем, кто его откровенно презирает и ненавидит, — прежде всего националистам.

Зеленский всегда подбирал людей под конкретные функции. При этом обязательное, хотя и неартикулированное требование — комфортность в общении. Об этом говорят в интервью как бывшие соратники Зеленского (наиболее откровенным был экс-руководитель ОП Богдан), так и действующие сотрудники президентского Офиса, например вышеупомянутые Трофимов и Тимошенко.

Собственно, с Богданом Зеленский расстался именно потому, что тот стал некомфортным в общении. Слишком откровенный и панибратский стиль Богдана вступал в противоречие с новым статусом Зеленского, подрывал авторитет президента в глазах окружения и, что гораздо важнее, в его собственных глазах. Сергей Сивохо: Война — удобная матрица существования властного планктона в Украине © Facebook, Сергей Сивохо

Зеленский крайне болезненно воспринимает любую критику в свой адрес. И пытается устранить источник раздражения, не особо задумываясь о возможных последствиях. Эту слабость используют его противники, выбивая из президентского окружения сильные и опасные фигуры, навязывая ему собственную повестку, вынуждая менять позицию по наиболее значимым и принципиальным вопросам.

Президентское бессилие

Зеленский не сумел в максимально короткий срок поставить «правильных» руководителей правоохранительных органов и силовых структур и обеспечить лояльность среднего командного состава.

Назначенный главой Службы безопасности Украины Иван Баканов — по сути, единственный его человек на ключевой должности в силовом блоке. Но он до сих пор остаётся в среде «бесславных» чужим среди своих. Такая ситуация выглядит особенно ярко на фоне политического тяжеловеса Арсена Авакова во главе Министерства внутренних дел.

Попытки внедрить своих людей в МВД, Главное управление разведки Минобороны и Службу внешней разведки успехом не увенчались, так как не сделали эти ведомства более подконтрольными президенту. Положительным для Зеленского результатом можно считать разве что получение большого массива конфиденциальной информации, но её капитализация представляется довольно проблематичной. Арсен Аваков: кто он © Yulia Babych

В результате сложилась ситуация, когда Зеленского никто не боится, а его попытки «навести порядок» напоминают сюжеты из сериала «Сваты». Эпопея с укреплением и усилением таможни под руководством Максима Нефёдова обернулась ростом контрабанды и появлением новых схем. Борьба за контроль над Конституционным судом с его председателем Александром Тупицким парализовала работу одного из ключевых государственных институтов. Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник официально — в судебном порядке — признан коррупционером, но продолжает занимать должность и игнорировать президента.

Перенос центра принятия значимых и знаковых решений в Совет национальной безопасности и обороны не сделал Зеленского ключевой фигурой украинской политики. Скорее можно говорить о появлении в качестве влиятельного публичного игрока секретаря СНБО Алексея Данилова, которого связывают с Виталием Гайдуком — бывшим совладельцем Индустриального союза Донбасса. Гайдук, судя по всему, всерьёз решил вернуться в активную политику. И это возвращение уже ознаменовалось громкими информационными атаками на Рината Ахметова и Сергея Таруту, с которыми у него старые счёты.