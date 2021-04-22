Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибывает в Москву с рабочим визитом 22 апреля, на следующий день после заявления его российского коллеги Владимира Путина в послании Федеральному собранию о попытке госпереворота в Белоруссии

Как уточнила пресс-служба Кремля, главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, взаимодействие в рамках Союзного государства, а также совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы. Пресс-служба президента Белоруссии также включила в список тем предстоящих переговоров борьбу с пандемией COVID-19 и дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. Обречены договориться. Лукашенко в Баку, Мишустин в Минске © president.gov.by

Чего стоит ожидать от предстоящей встречи, в интервью изданию Украина.ру сказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко: «Я думаю, что все стратегические решения, которые могли бы случиться, они, по желанию президентов, случились бы уже давно, а под воздействием обстоятельств они случатся тогда, когда будут обстоятельства. Я не думаю, что что-то сейчас будет системное и стратегическое».

После визита белорусского лидера, 23 апреля, Совет Федерации проведёт срочное заседание.

«Что может оперативно решить Совет Федерации исходя из своих конституционных полномочий, кроме кадровых вопросов? Таких оперативных полномочий только три:

это утверждение указа Президента РФ о введении военного положения;

утверждение указа Президента РФ о введении чрезвычайного положении;

и решение вопроса о возможности использования Вооружённых Сил РФ за пределами территории Российской Федерации.

Опаснее всего третье. В 2014 году Совет Федерации уже единогласно разрешал использовать российские войска на территории Украины. Не для этого ли срочно собирают верхнюю палату?» — написал депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский на своей странице в Facebook.

Белоруссия в центре внимания России

Приезду Александра Лукашенко предшествовало выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию 21 апреля, и хотя Песков сказал, что эти два события никак не связаны между собой, во внешнеполитическом блоке своей речи российский президент говорил о попытке госпереворота в Белоруссии, раскрытой спецслужбами двух стран.

«Даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит. Послушайте, можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или к Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооружённого переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, — это уже слишком. Все границы перешли уже», — заявил президент РФ. Глава партии Зеленского прокомментировал встречу Шевченко с Лукашенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что велась подготовка к массированной кибератаке в Белоруссии, задержанные участники заговора признались, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы.

«А что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была бы реально предпринята, ведь к этому же всё и велось? Сколько бы людей пострадало? Как складывалась бы вообще судьба Белоруссии? Об этом никто не думает. Так, как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране», — продолжил Путин.

Спасение Лукашенко в руках Путина

17 апреля Лукашенко рассказал подробности спецоперации: «Мы задержали группу, они показали, как это всё планировали. Затем мы обнаружили явно работу иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР — не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей. Одного, второго, как получится. Посадим, мол, в погреб. Кстати, в Гомельской области подготовили такой погреб».

По словам президента, речь идёт о политологе Александре Федуте и адвокате Юрии Зенковиче. Телеканал ОНТ показал кадры оперативной съёмки, на которых мужчины в одном из московских ресторанов по видеосвязи общались с белорусскими оппозиционерами, проживающими на Западе, в частности, обсуждали последствия для политической системы Египта убийства президента Анвара Саадата на военном параде в 1981 году (и не случайно, поскольку ликвидацию белорусского лидера планировали осуществить 9 мая во время парада при содействии военных, перешедших на сторону оппозиции). Кроме того, заговорщиков консультировали из США и Польши, а коммуникацию с зарубежными соратниками вёл Зенкович, помимо белорусского имеющий американское гражданство. Лукашенко сообщил, что юриста и политолога задержали в Москве сотрудники КГБ Белоруссии и ФСБ после того, как он лично обратился с такой просьбой к Путину и директору ФСБ Александру Бортникову. Президент утверждает, что к плану по захвату власти в стране, получившему кодовое название «Тишина», также причастен лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусёв. Нацисты и им сочувствующие. «Азовские» пристрастия белорусского заговорщика © Facebook, Иван Качаловский

Вопрос о подготовке американскими спецслужбами покушения на главу белорусского государства в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом поднял Путин, однако, как выразился Лукашенко, кроме «бульканья, ни одного ответа» не последовало. Позже Госдепартамент заявил, что любое предположение о том, что правительство США вовлечено в попытку убийства Лукашенко, — это абсолютная ложь.

А ведь всего год назад — в феврале 2020-го — президент Белоруссии ругал Москву за несправедливые, на его взгляд, цены на энергоносители и с радостью объявлял, что все проблемы Минска решит администрация Белого дома, правда, предыдущая, республиканская. Однако солидарность с Вашингтоном не прошла проверку жизнью: когда в августе начались акции протестов оппозиции, несогласной с результатами выборов, Лукашенко, под которым зашаталось президентское кресло, обратился за помощью к России, благодаря чему впоследствии удалось стабилизировать обстановку в стране.

Госпереворот провалился, но Белоруссия изменится

По мнению белорусского политолога Дениса Мельянцова, на фоне последних событий Лукашенко, сославшись на необходимость обеспечения национальной безопасности, может принять любые экстраординарные меры.

«Анонсированный президентский декрет, скорее всего, закрепит гарантии режима Лукашенко — сохранение идеологической и институционной основы системы, даже если действующий президент покинет пост», — считает он. Болкунец рассказал, во что превратится Белоруссия, если Лукашенко останется у власти © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Политолог назвал три возможных варианта содержания этого документа:

1) передача власти по наследству — «никто всерьёз к этому не относится, тем не менее, многие согласны, что это сохранило бы режим в нынешнем виде»;

2) углубление интеграции с Россией («В таком случае Москва выступит гарантом политической стабильности Белоруссии. Но пойдёт ли на это Лукашенко, неизвестно. Он всегда выступал за расширение суверенитета Белоруссии, а тут придётся этим частично поступиться. Отстояв власть перед оппозицией, Лукашенко вряд ли уступит её Москве».);

3) «глава государства перенастроит политическую систему так, чтобы президента не выбирали. Это право перейдёт к Всебелорусскому народному собранию».

Комментируя политические перспективы Лукашенко, Олег Бондаренко заявил: «Как и были, довольно хорошие. Он, как и раньше, останется лидером Белоруссии на долгий срок. Не думаю, что он будет уступать власть в какое-то ближайшее время».