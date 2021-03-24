Президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в силу решение Совета безопасности и обороны от 11 марта «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей». Документ датируется 23 марта и опубликован на сайте главы государства

Скандал вокруг национализации завода существенно подпортил отношения между Киевом и Пекином, китайские инвесторы предприятия подали иски на $3,6 млрд, под вопросом поставки китайской вакцины от COVID-19.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года», — говорится в тексте указа.

На войне как на войне. Китай за «Мотор Сич» открывает против Украины военные действия © biz.liga.net/marina lystseva Алексея Данилова. Указ вступает в силу с момента его публикации.

11 марта Данилов заявил, что «Мотор Сич» вернут в собственность государства. По его словам, это будет сделано «законным и конституционным» способом.

МИД КНР, в свою очередь, потребовал защитить права китайских инвесторов, которые намерены отстаивать свои интересы в суде и «опозорить Украину перед международным сообществом».

Как отмечал экономист Александр Охрименко в интервью Украина.ру, сейчас на Украине проходит передел собственности под лозунгами борьбы с Россией.

В декабре 2020 года китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против Украины, обвинив государство в экспроприации их инвестиций и нарушении других их прав, межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Китай мстит Украине за «Мотор Сич» по-крымски © kit.ai

Тем временем уже подавшая судебные иски на $3,6 млрд китайская компания готовит новые исковые заявления как в украинские, так и вмеждународные инстанции.

Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно. Его объемы на текущий момент составляют около $7 млрд ежегодно.