Коломойскому вменяют в вину его деятельность на посту губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах, то есть в период, когда олигарх помогал финансировать украинские националистические батальоны и обещал по 10 000 долларов за сданного властям «москаля». Соответствующие плакаты висели в Днепропетровске с эмблемой Приватбанка, который тогда еще принадлежал олигарху.
Администрация США через семь лет после этого вдруг пришла к выводу, что Коломойский подрывал на этом посту демократию.
«В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы. В том числе Коломойский, используя свое политическое влияние и официальную власть для своей личной выгоды», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Одесский журналист Юрий Ткачев обращает внимание на формулировку причин санкций, фактически обозначающих Украину зависимой от США территорией.
«Госдеп США наложил санкции на Коломойского и членов его семьи. Причём формулировка следующая: за действия, которые подрывали верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы своего правительства. Тут ведь вот какая штука: санкции вводятся в отношении лиц, представляющих угрозу интересам США. Здесь же речь идёт об угрозах украинским демократическим институтам. То есть, по существу официально признано, что украинские демократические институты действуют в интересах США. А государство, институты которого действуют в интересах другого государства, и называется колонией (протекторатом, доминионом и т.п.)», — пишет Ткачев.
В первых числах марта в американском издании Financial Times вышла статья, где Коломойского отнесли к «пророссийским олигархам, стоящим на пути реформ».
Напомним, что в указанный период (2014-2015) этот «пророссийский олигарх», предлагал установить на границе с Россией двухметровую стену из колючей проволоки, сам призывал национализировать собственность пророссийски настроенных олигархов и передать под юрисдикцию Днепропетровска три района Донецкой области. В ходе обострения ситуации в Донбассе губернатор Днепропетровской области организовал собственные добровольческие формирования: батальоны «Днепр» и «Штурм».
В России же в начале 2014 года Коломойский и нынешний глава украинского МВД Арсен Аваков были поданы в международный розыск. Обоих подозревают в организации убийств, похищении людей, препятствию законной журналистской деятельности и использовании запрещенных методов ведения войны.
То есть, никаким «пророссийским олигархом» Игорь Коломойский не был и быть не мог. Скорее по его действиям, его можно назвать «антироссийским». Более того, часть принадлежащего ему имущества в Крыму была после присоединения полуострова к РФ национализирована. Тем не менее для США важно сохранить, вопреки фактам, связку Коломойского с РФ, работая так сказать по уже ранее внедренным лекалам.
В конце декабря 2020-го года Минюст США обвинил Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова в использовании присвоенных средств ПриватБанка для покупки недвижимости в Огайо, Кентукки и Техасе. По данным Минюста США, стоимость объектов Коломойского и Боголюбова в трех штатах составляет более 60 миллионов долларов.
В тот же период Игорь Коломойский попал в список топ-коррупцинеров мира Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Его обвиняют в том, что он получил заем от своего тогдашнего банка "Приватбанка" на более чем 5 миллиардов долларов. «Деньги исчезли в серии оффшоров.Убытки составили 40 процентов всех частных депозитов в стране. Но Коломойский не был арестован, и сейчас он лоббирует возможность вернуть контроль над банком после того, как учреждение было спасено государством», — отметили в Центре.
Как мы видим, удар по Коломойскому идет по всем фронтам. Незадолго до этого олигарх закрыл в США свои ферросплавные заводы, уволив всех рабочих. А это уже вряд ли могли проглотить не только профсоюзы, но и правительственные чиновники в США.
Однако, почему же СШа ударилимс именно по Коломойскорму?
Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру недавно рассказывал, что США начали охоту на украинских олигархов и Коломойским дело не ограничиться. Причина, по словам Царева, заключается в том, что Запад хочет получить ресурсы Украины, которая была пятой экономикой мира на момент распада СССР, а олигархи этому мешают.
Эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов в интервью Украина.ру отмечал также, что пристальное внимание США к Коломойскому не связано с той или иной администрацией в Белом доме.
«Реальная проблема не в Коломойском, реальная проблема в том, что Коломойский — это удобная фигура, чтобы использовать тот негатив, который с ним связан, чтобы продвигать идею деолигархизации. Эта идея интересна любой американской администрации: как изъять излишки с точки зрения активов у олигархов, чтобы они не имели монопольного, по их мнению, положения в тех или иных областях. Но кому перейдут эти излишки? Транснациональным корпорациям», — утверждает эксперт.
Telegram-канал «Все ходы записаны» видит в санкциях против Коломойского и намек президенту Зеленскому. «Таким образом, Белый дом намекает Офису президента Владимира Зеленского, что следующий ход за ними. Для Штатов Коломойский является не только подозреваемым в мошеннических схемах, но и политическим оппонентом, который отрывает Украину от западного мира своими заявлениями о необходимости объявления дефолта и взятия кредитных средств в РФ», — пишет Telegram-канал.
Ранее президент и его партия прислушивались к таким намекам. В начале года США ввели санкции против депутата Александра Дубинского, которого связывают с Игорем Коломойским. «Слуги народа» намек поняли и немедленно изгнали «паршивую овцу», исключив Дубинского из партии.
С Игорем Коломойским всё будет не так просто. Вероятно, у олигарха имеется какой-нибудь компромат на президента и его приближенных. Вручение ему обвинений на Украине может привести к бунту части «Слуг народа», связанных с олигархом и последующим развалом партии и коалиции. Вероятнее всего, президент и украинская прокуратура ограничатся громкими обвинениями в адрес Коломойского, но реальные дела на долгие годы зависнут в судах.
Тем не менее, политолог Андрей Золотарёв утверждает, что США от него и прочих украинских олигархов не отстанут, проводя политику смены элит Украины на более послушных деятелей.
«Одним из драйверов этой смены элит будет как раз схватка заокеанского «чужого» с украинским олигархическим «хищником». Может, вы заметили, как журналист The New York Times настойчиво произносил фамилию Коломойского. То есть кандидат номер один в мальчиши-плохиши определен. Возможно, в этом есть определенная справедливость судьбы, ибо именно благодаря Игорю Валерьевичу те люди, которые пришли к власти на крови в феврале 2014 года, сумели ее удержать. Теперь пришли за ним. Без боя он не сдастся, но украинские олигархи должны понимать, что для них нет места в той Украине, которую собираются строить по лекалам коллективного Запада», — говорит Золотарёв.
Подобную тактику США используют не в первый раз. Американским корпорациям не интересно заниматься напрямую грабежом населения стран третьего мира. Как правило, сначала они помогают местным олигархам сконцентрировать в своих руках крупное состояние и ресурсы. Олигархов в других странах как бы откармливают для последующего заклания одним махом, какие бы верноподданнические заявления они ни делали. Сейчас пришел черед раскулачивать Игоря Коломойского, но надо полагать, что и Ринату Ахметову с Виктором Пинчуком тоже есть о чем задуматься.