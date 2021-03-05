В пятницу, 5 марта, США ввели санкции против Игоря Коломойского, украинского олигарха, который считается духовным отцом президента Украины Владимира Зеленского. Так ли это на самом деле, теперь уже не важно. Санкции введены по обвинениям Коломойского в коррупции и распространяются также на жену и детей олигарха

Коломойскому вменяют в вину его деятельность на посту губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах, то есть в период, когда олигарх помогал финансировать украинские националистические батальоны и обещал по 10 000 долларов за сданного властям «москаля». Соответствующие плакаты висели в Днепропетровске с эмблемой Приватбанка, который тогда еще принадлежал олигарху.

Администрация США через семь лет после этого вдруг пришла к выводу, что Коломойский подрывал на этом посту демократию. Игорь Коломойский: кто он © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы. В том числе Коломойский, используя свое политическое влияние и официальную власть для своей личной выгоды», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Одесский журналист Юрий Ткачев обращает внимание на формулировку причин санкций, фактически обозначающих Украину зависимой от США территорией.

«Госдеп США наложил санкции на Коломойского и членов его семьи. Причём формулировка следующая: за действия, которые подрывали верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы своего правительства. Тут ведь вот какая штука: санкции вводятся в отношении лиц, представляющих угрозу интересам США. Здесь же речь идёт об угрозах украинским демократическим институтам. То есть, по существу официально признано, что украинские демократические институты действуют в интересах США. А государство, институты которого действуют в интересах другого государства, и называется колонией (протекторатом, доминионом и т.п.)», — пишет Ткачев. Юрий Ткачев: кто он © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк

В первых числах марта в американском издании Financial Times вышла статья, где Коломойского отнесли к «пророссийским олигархам, стоящим на пути реформ».

Напомним, что в указанный период (2014-2015) этот «пророссийский олигарх», предлагал установить на границе с Россией двухметровую стену из колючей проволоки, сам призывал национализировать собственность пророссийски настроенных олигархов и передать под юрисдикцию Днепропетровска три района Донецкой области. В ходе обострения ситуации в Донбассе губернатор Днепропетровской области организовал собственные добровольческие формирования: батальоны «Днепр» и «Штурм».

В России же в начале 2014 года Коломойский и нынешний глава украинского МВД Арсен Аваков были поданы в международный розыск. Обоих подозревают в организации убийств, похищении людей, препятствию законной журналистской деятельности и использовании запрещенных методов ведения войны.

То есть, никаким «пророссийским олигархом» Игорь Коломойский не был и быть не мог. Скорее по его действиям, его можно назвать «антироссийским». Более того, часть принадлежащего ему имущества в Крыму была после присоединения полуострова к РФ национализирована. Тем не менее для США важно сохранить, вопреки фактам, связку Коломойского с РФ, работая так сказать по уже ранее внедренным лекалам.

В конце декабря 2020-го года Минюст США обвинил Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова в использовании присвоенных средств ПриватБанка для покупки недвижимости в Огайо, Кентукки и Техасе. По данным Минюста США, стоимость объектов Коломойского и Боголюбова в трех штатах составляет более 60 миллионов долларов.

В тот же период Игорь Коломойский попал в список топ-коррупцинеров мира Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Его обвиняют в том, что он получил заем от своего тогдашнего банка "Приватбанка" на более чем 5 миллиардов долларов. «Деньги исчезли в серии оффшоров.Убытки составили 40 процентов всех частных депозитов в стране. Но Коломойский не был арестован, и сейчас он лоббирует возможность вернуть контроль над банком после того, как учреждение было спасено государством», — отметили в Центре.

Как мы видим, удар по Коломойскому идет по всем фронтам. Незадолго до этого олигарх закрыл в США свои ферросплавные заводы, уволив всех рабочих. А это уже вряд ли могли проглотить не только профсоюзы, но и правительственные чиновники в США. Коломойский подал многомиллионный иск против Минюста США © скриншот видео "BIHUS info"

Однако, почему же СШа ударилимс именно по Коломойскорму?

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру недавно рассказывал, что США начали охоту на украинских олигархов и Коломойским дело не ограничиться. Причина, по словам Царева, заключается в том, что Запад хочет получить ресурсы Украины, которая была пятой экономикой мира на момент распада СССР, а олигархи этому мешают. Царев рассказал, в какой стране Коломойский собирается спастись от американской тюрьмы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов в интервью Украина.ру отмечал также, что пристальное внимание США к Коломойскому не связано с той или иной администрацией в Белом доме.

«Реальная проблема не в Коломойском, реальная проблема в том, что Коломойский — это удобная фигура, чтобы использовать тот негатив, который с ним связан, чтобы продвигать идею деолигархизации. Эта идея интересна любой американской администрации: как изъять излишки с точки зрения активов у олигархов, чтобы они не имели монопольного, по их мнению, положения в тех или иных областях. Но кому перейдут эти излишки? Транснациональным корпорациям», — утверждает эксперт. Алексей Попов: Зеленский показал, что способен на нестандартные ходы © sobityadnya.ru

Telegram-канал «Все ходы записаны» видит в санкциях против Коломойского и намек президенту Зеленскому. «Таким образом, Белый дом намекает Офису президента Владимира Зеленского, что следующий ход за ними. Для Штатов Коломойский является не только подозреваемым в мошеннических схемах, но и политическим оппонентом, который отрывает Украину от западного мира своими заявлениями о необходимости объявления дефолта и взятия кредитных средств в РФ», — пишет Telegram-канал.

Ранее президент и его партия прислушивались к таким намекам. В начале года США ввели санкции против депутата Александра Дубинского, которого связывают с Игорем Коломойским. «Слуги народа» намек поняли и немедленно изгнали «паршивую овцу», исключив Дубинского из партии. Дубинский создал свою «слугу украинского народа» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С Игорем Коломойским всё будет не так просто. Вероятно, у олигарха имеется какой-нибудь компромат на президента и его приближенных. Вручение ему обвинений на Украине может привести к бунту части «Слуг народа», связанных с олигархом и последующим развалом партии и коалиции. Вероятнее всего, президент и украинская прокуратура ограничатся громкими обвинениями в адрес Коломойского, но реальные дела на долгие годы зависнут в судах.

Тем не менее, политолог Андрей Золотарёв утверждает, что США от него и прочих украинских олигархов не отстанут, проводя политику смены элит Украины на более послушных деятелей. Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Одним из драйверов этой смены элит будет как раз схватка заокеанского «чужого» с украинским олигархическим «хищником». Может, вы заметили, как журналист The New York Times настойчиво произносил фамилию Коломойского. То есть кандидат номер один в мальчиши-плохиши определен. Возможно, в этом есть определенная справедливость судьбы, ибо именно благодаря Игорю Валерьевичу те люди, которые пришли к власти на крови в феврале 2014 года, сумели ее удержать. Теперь пришли за ним. Без боя он не сдастся, но украинские олигархи должны понимать, что для них нет места в той Украине, которую собираются строить по лекалам коллективного Запада», — говорит Золотарёв.

Подобную тактику США используют не в первый раз. Американским корпорациям не интересно заниматься напрямую грабежом населения стран третьего мира. Как правило, сначала они помогают местным олигархам сконцентрировать в своих руках крупное состояние и ресурсы. Олигархов в других странах как бы откармливают для последующего заклания одним махом, какие бы верноподданнические заявления они ни делали. Сейчас пришел черед раскулачивать Игоря Коломойского, но надо полагать, что и Ринату Ахметову с Виктором Пинчуком тоже есть о чем задуматься.