В четверг, 4 марта, исполнился ровно год с момента вступления в должность премьер-министра Дениса Шмыгаля

Год назад в отставку отправили Алексея Гончарука, представителя так называемых «соросят». Причиной отставки было резкое падение промпроизводства и налоговых поступлений в бюджет. После отставки он уехал в США «на повышение квалификации».

Шмыгаль ответил на «наиболее частый вопрос» об отставке Авакова © Facebook, Денис Шмигаль Рината Ахметова. Шмыгаля всегда считали ставленником Ахметова, который умел находить подходы ко всем президентам и правительствам Украины, продолжая наращивать состояние. Уже само прозвище Порученец, которое Денис Шмыгаль заработал за время предыдущей карьеры, говорит о нем как о человеке исполнительном, но несамостоятельном.

Лоббист Ахметова

В новой должности Шмыгаль действительно активно лоббировал интересы богатейшего украинца — преимущественно в знакомой ему энергетической сфере. Украинцам несколько раз повышали цену на электроэнергию и отменили льготный тариф за первые 100 киловатт. Мотивировали повышение, как обычно, борьбой за энергетическую независимость Украины от России.

В результате этой «борьбы» нынешней зимой страна оказалась на грани энергетического коллапса, поэтому решено было возобновить закупку энергии в РФ. Попутно повторяли тезисы о продолжающейся «войне с Россией». Тем не менее, на днях премьер-министр заверил сограждан, что в июне Украина добьется «энергетической независимости».

По прогнозам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, цены на электроэнергию в этом году еще больше вырастут — от 38 до 52%, а затем в 2022 году электричество подорожает еще на 15-20%. Для повышения цен необходимо монополизировать рынок, лишив возможности выбрать дешевые варианты. И если в случае закупок в РФ или Белоруссии запрет можно объяснить «гибридной войной», то в случае с украинскими производителями приходится применять силовые методы.

В конце февраля у людей Коломойского в пользу людей Ахметова «отжали» госкомпанию Центрэнерго, сменив руководство с помощью спецназа. На пресс-конференции по поводу кадровых перестановок в Центрэнерго глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что их главная цель — приватизация госкомпании.

«Первый этап — формирование холдинга вместе с выбранными перспективными шахтами, чтобы Центрэнерго могло обеспечивать себя углем. Второй этап — приватизация. Поэтому мы сегодня сменили менеджмент», — сказал Сенниченко.

Смена менеджмента на людей Ахметова может говорить о том, кто именно намерен приватизировать предприятие, и это предвещает рост тарифов.

До сих пор рынок электроэнергии на Украине определялся преимущественно войнами Ахметова и Коломойского, интересы которых не совпадали. Для ферросплавных заводов Коломойского была нужна дешевая энергия, Ахметов же зарабатывал на завышении цены, в том числе и по формуле «Роттердам+», взяв в долю экс-президента Порошенко.

Сейчас Кабмин также готовит законопроект №4020, предполагающий продажу 49% акций госкомпаний НАК «Нафтогаз», «Укрпочта» и «Укрзализныця». По сути все вроде остается в государственной собственности, но только на 50%. И это означает, что половина прибылей корпораций (например, от повышения цены на газ) будут идти не в госбюджет, как сейчас, а в частные карманы.

Примечательно также, что отдать на приватизацию Кабмин Шмыгаля намерен и ряд предприятий, находящихся в Крыму (Феодосийскую судостроительную компанию «Море» и завод «Фиолент»), которыми по факту правительство Украины распоряжаться не может.

Коронавирус всё спишет

Попов рассказал, при каких условиях Шмыгаль уйдет в отставку © Facebook, Денис Шмигаль

По его словам, власти будут пытаться решить проблему адаптивным карантином, признав, что общество устало от ограничений, а проблему можно решить лишь массовой вакциной.

«Вакцина — это свет в конце тоннеля. Но вы видите, какой дефицит вакцин в мире, и сам процесс вакцинации займёт полтора-два года. Это время нам нужно как-то жить», — заявил премьер-министр на пресс-конференции.

Естественно, он не упомянул, что еще в прошлом году Россия предлагала Украине самостоятельно производить вакцину «Спутник V» по лицензии в Харькове, но Киев не только отказался, но и законодательно запретил эту вакцину. Китайская вакцина, за которую Украина уже заплатила миллиард долларов, тоже задерживается из-за введенных против Китая санкций. Проще говоря, украинцы остаются без вакцин не столько из-за дефицита вакцин в мире, сколько из-за того, что их правительство слепо следует антироссийской и антикитайской политике США.

Исключенный из президентской партии депутат Александр Дубинский, комментируя пресс-конференцию Шмыгаля, полагает, что пандемией и карантином и далее будут прикрывать экономические провалы.

«МВФ денег не даст до осени (или вообще не даст). Поэтому заранее лучше рассадить людей по домам, объявить очередной локдаун и списать на коронавирус углубление кризиса в экономике. Вы прослушали краткое содержание экономической стратегии правительства Шмыгаля», — пишет Дубинский.

Аналогичное мнение высказал и экс-премьер Владимир Гройсман. Он считает, что правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля заняло «неадекватную позицию», оправдывая падение экономических показателей пандемией коронавируса.

Падение на фоне обещаний

«Шмыгаль, дай шанс»: Витренко в третий раз попытается стать министром © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На пресс-конференции 4 марта Шмыгаль сделал новое обещание — обеспечение Украины газом собственной добычи. Сделать это планируется к 2025 году, но так долго ни один премьер-министр Украины на посту не задерживался.

Падение промпроизводства, за которое год назад «ушли» Алексея Гончарука, при Денисе Шмыгале продолжилось. Объемы промышленного производства в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года сократились на 4%. Наибольший спад (6,5%) — в перерабатывающей промышленности. Как сообщает Государственная служба статистики Украины, падение промпроизводства продолжается уже полтора года. За последний год объемы сократились на 5,2%. По прогнозу Минэкономики, падение экономики Украины продолжится и в 2021 году.

Одним из своих «достижений» Шмыгаль считает, как ни странно, не полный обвал экономики. Он утверждает, что Украина мягче всех европейских стран прошла экономический кризис, потеряв лишь 4,5% ВВП, а могла бы потерять больше. Такую тактику оправдания падения или кризиса украинские чиновники часто используют за неимением положительных результатов. Проще говоря, при гибели десятка человек принято говорить, что могло бы погибнуть двадцать, а при потере миллиарда гривен говорят, что могло бы пропасть два. И эти «достижения» должны как-то утешить украинцев, которых приучают к мысли, что если они до сих пор живы, то это уже заслуга правительства.