Бывший народный депутат Татьяна Черновол призвала Украину готовиться к захвату Крыма — и быть готовыми в любой момент. Тем временем в самом Крыму раскрыли одну из тайн семьи президента Украины Владимира Зеленского

Черновол выступила в эфире телеканала «Прямой» 2 марта. Она заявила, что Украина должна быть постоянно готова к проведению «военной операции по возвращению Крыма». Для этого нужно лишь дождаться, когда «в России начнутся процессы турбулентности». Именно тогда Крым, по мнению Черновол, и нужно захватить военным путём.

«К этому нужно быть готовыми», — отметила она.

При этом Черновол выразила сожаление, что Украина не готовится к этому захвату.

Судя по последней риторике украинских властей, в схожем направлении думают и люди, стоящие во главе государства. В последнее время тема Крыма стала всё чаще возникать в политической риторике страны.

«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. <…> Что нужно, чтобы Украина смогла снова радостно и искренне улыбнуться? Всё просто. Нужно вернуть её сердце. Вернуть полуостров Крым», — заявил президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля.

В этом же обращении к украинским гражданам он рассказал о первом заседании «Крымской платформы» — саммита по Крыму, в котором примут участие международные партнёры Украины. Черновол призвала готовиться к военному захвату Крыма © Facebook, Владимир Струмковский

Такой интерес Зеленского к Крыму может быть продиктован не только делами государственными, но и личной обидой. Ведь на полуострове у его семьи осталось жильё, которого Зеленские в скором времени могут лишиться.

Финансирование «агрессора»

В официальной риторике на Украине по отношению к России используется словосочетание «страна-агрессор». Использует его и Зеленский. В то же время жена Зеленского Елена регулярно финансирует «агрессора» и «оккупанта».

«Могу сказать, что жена господина Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории Республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит, оккупантам в кавычках она всё платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит [недвижимость] на тот случай, если придётся просить политического убежища у нас», — рассказал 27 февраля глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он также отметил, что обладание этой квартирой не даёт ни Елене Зеленской, ни её мужу — президенту Украины преимущества для получения российского гражданства.

По словам Аксёнова, такое преимущество может появиться лишь после того, как Зеленский сам обратится с просьбой к президенту России Владимиру Путину.

При этом о квартире Зеленских в Крыму стало известно задолго до слов Аксёнова — ещё в мае 2019 года. Тогда агентство Reuters, а затем и «Крым.Реалии» (подразделение «Радио Свобода», включённого в реестр СМИ — иностранных агентов) детально рассказали о квартире Зеленских.

Эта квартира была куплена ещё в 2012 году. При этом, как оказалось, по заниженной цене. Если верить документам, Зеленская выложила за квартиру $164 тыс., а за подземное паркоместо — $9 тыс.

Журналисты западных изданий утверждали: это была в два-три раза заниженная цена. Одной из причин этого могло быть желание платить меньше налогов.

В 2012 году на сайтах недвижимости квартиры в ЖК «Император» в Ливадии стоили $3,5 тыс. — $4 тыс. за квадратный метр. С учётом того что площадь квартиры Зеленских составляла 129,8 квадратных метра, Елена Зеленская заплатила за 1 кв. метр элитного жилья $1,3 тыс, т.е. в три раза дешевле рыночной цены. Семья Зеленских исправно платит коммуналку за квартиру в Крыму — Аксенов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Квартиру жене будущего президента так дёшево продал Александр Буряк — бывший владелец «Брокбизнесбанка». В 2019 году Буряк был наблюдателем от Зеленского на президентских выборах в Кривом Роге.

Сам ЖК «Император» был построен по заказу фирмы «Биларт», связанной с бизнесменами из Днепра Василием и Евгением Астионами. Последний в 2015-2019 годах был депутатом Днепропетровского областного совета от партии «Возрождение».

После того как в 2019 году стало известно о крымской недвижимости Зеленского, в пресс-службе Зеленского заявили: квартиру покупали законно и не по заниженной цене.

«Недвижимость была приобретена по рыночной цене. При этом в Украине были уплачены все обязательные налоги и сборы», — гласило заявление пресс-службы.

При этом в том же заявлении утверждалось, что квартирой Зеленские не пользовались, но намерены это сделать.

«Семья Зеленских намерена воспользоваться этой недвижимостью только после обязательного возврата Крыма в Украину», — указывалось в заявлении от 2019 года.

Однако тогда же журналисты выяснили: Зеленские пытались продать квартиру за 44,5 млн российских рублей. Тот факт, что на продажу была выставлена именно квартира Зеленских, изданию «Крым.Реалии» подтвердил риелтор, а также консьержка ЖК «Император».

Судя по всему, продать квартиру не удалось. Однако судьба жилой недвижимости Зеленских на полуострове может быть незавидной. Ведь ЖК и вовсе могут снести.

Почему торопится Зеленский

ЖК «Император» был возведён незаконно, утверждали ряд СМИ. Раньше земля, на которой стоит теперь дом с квартирой Зеленских, принадлежала Ливадийскому дворцу — там был парк.

Как рассказали корреспонденту РИА Новости в 2019 году местные жители, строительство элитного комплекса на территории парка, напротив Ливадийского дворца, вызывало возмущение и протесты жителей посёлка. «Чья бы корова мычала?»: в Крыму рассказали, как Порошенко обманул местного таксиста © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Ещё все возмущались, потому что это территория парка. Там раньше ничего не было, был парк», — рассказала корреспонденту сотрудница винного магазина, расположенного рядом с дворцом и комплексом «Император».

А другая жительница посёлка отметила, что при строительстве комплекса были проблемы с канализацией.

«Там канализация не работала. Все плыло сюда, когда строили», — отметила живущая по соседству с ЖК местная жительница.

Примечательно, что, когда в 2008 году комплекс только начинали строить, разрешение исполкома Ливадийского поселкового совета застройщик получил раньше, чем сессия совета утвердила проект с изменением целевого назначения участков и передала их в собственность. Да и вообще, изначально эту землю выдавали под индивидуальное строительство.

«Землю под "Император" "откусили" у Ливадийского дворца при Украине. Днепровский бизнес договорился с властями и забрал себе участок, на котором были хозпостройки дворца. Как это было распространено, землю выделяли под индивидуальное жилищное строительство, но строили целые жилые комплексы в надежде через суды потом их узаконить. Так пол-Ялты застроили», — пояснил изданию «Крым.Реалии» один из ялтинских риелторов.

И по состоянию на 2019 год часть земли под ЖК «Император» так и не была оформлена в соответствии с российским законодательством. А это значит, что ЖК вполне могут снести как самострой.

При этом пострадает не только Зеленский. Как выяснили журналисты, в этом же доме тремя квартирами владели родители Виталия Хомутынника — экс-регионала и бизнес-партнёра олигарха Игоря Коломойского.

Неудивительно, что Зеленский так стремится вернуть Крым: у него есть и личные мотивы. В конце концов, нужно успеть до сноса ЖК.