В США президентом стал 78-летний Джо Байден, человек, скажем, немолодой, поэтому политику страны будут определять люди из его окружения. На должность государственного секретаря при Байдене планируют назначить Энтони Блинкена, бывшего заместителя госсекретаря США при Бараке Обаме, спичрайтера Билла Клинтона, давнего сторонника расширения НАТО

На этой должности он обещает усиливать борьбу с коррупцией, что и новый президент США Джо Байден тоже не раз называл приоритетом на украинском направлении.

Про орлов и ограду. Как украинцы научили Байдена плохому © AP, Carolyn Kaster

В тот же день и Офис президента Зеленского послушно взял под козырек, обещая (в который раз) бороться с коррупцией. «Здесь мы точно будем союзниками Президента Байдена в осуществлении антикоррупционных мер в Украине. Президент Зеленский здесь абсолютно лучший собеседник для Президента США, если речь идет об Украине», — заявил заместитель главы Офиса Игорь Жовква.

Между тем, что ж тут нового? Борьба с коррупцией на Украине успела превратиться едва ли не в национальную идею, ради которой глава государства идет на более чем сомнительные, с позиции законности и Конституции Украины, шаги, увольняя, например, главу Конституционного суда.

Куратор по-киевски: что Джо Байден говорил об Украине © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк Порошенко, при котором коррупция расцвела еще больше, а сам экс-президент стал фигурантом ряда коррупционных дел. В декабре 2015 года Джо Байден уже говорил в Киеве, обращаясь к Порошенко, депутатам и министрам: «У вас есть еще одна борьба, историческая борьба — против коррупции». Как оказалось, это было лишь сотрясание воздуха. И в 2015 году по стране висели плакаты с лицом Порошенко и фразой: «Цель №1 — борьба с коррупцией».

При этом и сам нынешний президент США оказался замешан в коррупционный скандал на Украине через своего сына Хантера. Зная это, не отставал от куратора в США и Порошенко.

Опрос Киевского международного института социологии от октября 2020 года показал, что имя экс-президента больше всего у украинцев ассоциируется именно с коррупцией. Таковых 52,9%. Кроме того, 71% не смогли назвать хотя бы одну украинскую политическую партию, не замешанную в коррупции.

Акцент на борьбе с коррупцией при новой администрации США несказанно воодушевил многочисленных «борцов с коррупцией» на Украине, предчувствующих увеличение финансирования своих проектов, которые, как показывает опыт последних лет, работают лишь сами на себя.

В течение 2015-2019 годов на Украине при содействии и финансировании из США были созданы новые антикоррупционные органы: Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное агентство по предупреждению коррупции, Высший антикоррупционный суд, Государственное бюро расследований, Служба финансовых расследований. Однако эффективность их деятельности стремится к нулю.

Отсутствие значимых результатов борьбы с коррупцией украинский экономист Виктор Скаршевский объясняет тем, что антикоррупционные органы больше симулируют деятельность при баснословных затратах, выдавая результат «на копейку». «На антикоррупционные органы с момента их создания в 2015 году украинские налогоплательщики израсходовали 12 млрд грн. В проекте госбюджета на 2021 год на так называемую антикоррупционную «инфраструктуру» предусмотрено 5,6 млрд грн бюджетных денег. Итого — 17,6 млрд грн, или более $600 млн. За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили менее 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» — ноль», — пишет экономист. Меж тем, сам руководитель НАБУ Артём Сытник стал фигурантом коррупционного дела — он был признан коррупционером по суду еще в 2019 году.

При этом зарплаты работников НАБУ являются рекордными среди всех работников правоохранительных органов Украины. Расходы государства на одного работника НАБУ более чем в 10 раз превышают возмещения в бюджет от его деятельности. Возникает вопрос: стоит ли использовать автомобиль, который потребляет 300 литров бензина на каждые 100 метров пробега?

Как ни парадоксально, но в этой дорогой, длительной и безрезультатной борьбе с коррупцией сама коррупция пока побеждает. В 2019 году в Индексе восприятия коррупции организации Transparency International Украина заняла 126 место из 179. В 2007 году она была на 118 месте. В апреле 2017 года международная аудиторская компания Ernst&Young поставила Украину на первое место в мире по уровню коррупции среди 41 исследуемых стран.

По данным опроса группы «Рейтинг» от ноября 2020 года, 47% украинцев не видят результатов борьбы с коррупцией, 37% считают, что ситуация ухудшилась, и лишь 14% отметили определенное улучшение.

Погребинский рассказал, как Трамп может разладить отношения Байдена с Украиной © Владимир Трефилов

В любой другой сфере такие методы «лечения» признали бы неэффективными, но, когда это касается финансируемой США борьбы с коррупцией в других странах, эффективность — это отнюдь не то, ради чего создавались структуры.

Американские демократы — известные мастера манипулирования терминами и смыслами слов. Если назвать созданные ими на Украине антикоррупционные органы филиалами разведывательных органов, то всё становится на свои места и не возникает вопросов по поводу борьбы с коррупцией. От них нелепо было бы требовать эффективности борьбы с коррупцией в другом государстве. Если полковник иностранной разведки называется врачом-онкологом, это не значит, что он сможет вырезать раковую опухоль. Фактически эти органы должны собирать компромат на украинских чиновников и политиков, чтобы делать их более послушными и сговорчивыми. Коррупционным делам дают ход, лишь если украинский чиновник «взбрыкнет» и встанет поперек дороги. Тогда на свет божий вытащат всю его подноготную. Такая тактика должна гарантировать неизменность внешнеполитического курса страны при смене президентов и депутатов.

Украинский депутат Андрей Деркач в прошлом году заявлял на пресс-конференции, что речь идет о многослойной системе международной коррупции, через которую разворовываются западные кредиты и гранты, вымываются деньги из украинского бюджета. Вскоре сам Деркач и его окружение попали под санкции США за разоблачение этой схемы, что посчитали «вмешательством в американские выборы».

Новая администрация США, делая опять акцент на борьбе с украинской коррупцией, фактически подает сигнал об усилении контроля над украинскими олигархами и политиками. Чем больше будет «борьбы с коррупцией», тем меньше будет зависеть от Украины, правительство которой должно удовлетворять любые желания и даже намеки, исходящие от новой администрации США.