С 16 января вся сфера обслуживания на Украине должна разговаривать с клиентами исключительно на украинском языке. Обслуживать не на государственном языке можно будет только по просьбе посетителя. За несоблюдение закона персонал или же владельца могут оштрафовать на сумму от 5100 до 6800 гривен — по доносу недовольного обслуживанием клиента.

За несоблюдение закона персонал или владельца могут оштрафовать на сумму от 5100 до 6800 гривен (от 13,4 до 17,9 тысяч рублей) — по доносу недовольного обслуживанием клиента. При этом никто не скрывает, что под пристальным вниманием будут только русскоговорящие.

Два лагера — два мира

16 января 2021 года сфера обслуживания окончательно переходит на украинский — в силу статья 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно закону, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Сфера обслуживания — рестораны и кафе, банки, АЗС, аптеки, медучреждения, библиотеки, фитнес- и спортзалы, разнообразные кружки и так далее — в срочном порядке должна заговорить на украинском. Для многих это проблема.

Украинский телеканал накажут за защиту русскоязычных © скриншот с видео NewsOne Наталья Стефанова.

Жители Закарпатья, чьим родным языком является венгерский, вообще в замешательстве, потому что большинство всю жизнь говорили на венгерском. На украинском и русском они фактически не общаются.

Но вот активисты уже потирают руки в предвкушении, как будут бороться за соблюдение закона, как будут наезжать на русскоязычных — ведь именно русский язык у них как кость в горле.

«Жду не дождусь 16 января. У меня аж всё свербит. За кацапезацию многие получат по морде», — заявляют так называемые мовные активисты.

Собственно, мовные активисты не давали покоя русскоязычным и раньше. Например, выдвигали претензии предпринимателям за вывески не на «державной мове», атаковали интернет-страницы, оформленные на русском — и не просто писали жалобы, а оговаривали магазины, клиники, турбюро. Писали негативные отзывы. Попросту клеветали.

На днях в Одессе произошел показательный инцидент. Новоизбранный депутат одесского горсовета от «Европейской солидарности», партии экс-президента и владельца корпорации «Рошен» Петра Порошенко, Жанна Мадриченко пожаловалась, что ее «догнала попытка обслуживающего персонала запретить говорить на украинском языке в Одессе»:

«До этого моего знакомого высадили из такси. За то, что разговаривал на украинском. Ему таксист так и сказал. И отказался везти дальше. На сестру накричал посетитель дорогого ресторана на Дерибасовской за то, что она разговаривала на украинском по телефону за соседним столиком, а ему мешал ее украинский. Вот и я, накануне Сочельника, заехала в магазин «Рошен», докупить сладостей гостям. Уже на кассе, заплатив, попросила охранника с неправильно надетой маской (когда нос над маской) отойти от меня, соблюдая дистанцию. Отреагировал он мгновенно: «А чего это вы тут на украинском разговариваете? После 16-го будете, а пока здесь русский язык! А сейчас давайте уходите отсюда! Все купили? Так уходите!»

Олейник призвал игнорировать запрет русского языка © фото из открытых источников

«Сказать, что в шоке, ничего не сказать. В моем городе, в моей стране мне будут рассказывать, на каком языке мне здесь общаться?! Серьезно?! Кстати, за все это время со мной разговаривали исключительно на русском, кроме одной сотрудницы, молодой девушки, которая подошла ко мне и извинилась.

Это дело я доведу до конца. Обязательно», — пообещала депутат.

Пишите доносы или кричите

Но пик хамства под видом законных требований можно ожидать с 16 января.

Еще накануне Нового года уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь отметил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм закона секретариат уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушение языкового закона.

«Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, кому-то эта сумма невелика, но она будет бить столько по карманам бизнеса, сколько — по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами», — написал Креминь на свой странице в Facebook.

Ну а накануне 16-го января языковой омбудсмен рассказал алгоритм действий. По его словам, в случае нарушения права на получение информации или услуг на украинском языке необходимо:

— попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на украинском языке;

— если работник отказывается выполнить просьбу, можно обратиться к руководству учреждения или на «горячую линию» учреждения;

— если администрация отказывается выполнить законное требование, необходимо зафиксировать факт отказа с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и подобным, а также и данные предприятия;

— отправить жалобу уполномоченному по почте или заполнить форму на сайте Уполномоченного. В жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил закон. Также рекомендуется прикрепить доказательства нарушения языкового закона.

«Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлено ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется. Жалобы подаются Уполномоченному в течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения», — указал Креминь.

Собственно, не дожидаясь 16 января, офис уже засыпали жалобами на несоблюдение мовного закона. Их, как сообщил омбудсмен, пришло около 50, по двадцати ведется работа.

Скачко рассказал, чем обернется переход на украинский язык с 16 января © скриншот видео Украина.ру Лариса Ницой, прославившаяся своими выходками по отношению к русскоязычным сотрудникам сферы обслуживания, забрасывавшая мелочью кассиров и хамившая официантам, заявила, что пора переходить к плану «Б». План «А» под кодовым названием «глухонемая» не срабатывает, что она уже испытала. Поэтому советует переходить к другому методу.

«С порога громко говорите «добрый день». Если продавец не включается и говорит «здрасьте», сразу же заявляете: «Я общаюсь на украинском». Если продавец снова игнорирует, просите с вами говорить на украинском. Когда снова не реагирует — устраиваете скандал. И ничего в этом зазорного нет. Язык имеет государственно функцию. На каком языке говоришь, такую и страну строишь. Поэтому набираете полные легкие воздуха — и начинаете кричать. Крик — это ваше оружие за Украину», — заявила Ницой.

«Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь»

В декабре в Верховной Раде появился законопроект 4528. Он предлагал не применять штрафы к сфере обслуживания за нарушение закона о госязыке. Инициатором выступил «Слуга народа» Макс Бужанский. Как написал депутат, штрафовать бизнес за язык — это абсурд: бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальное регулирует рынок.

«Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков. 27 коллег из фракции «Слуга народа» оказали мне честь, став соавторами моего законопроекта, за что я им бесконечно благодарен.

Давно бы подал, но не хотел, чтобы Порошенко очередным антибужанским майданом сорвал принятие бюджета. Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо.

Они заплатили налоги и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей. Попрошу вас, если вы считаете, что я прав и если не хотите, чтобы вас штрафовали за использование ваших русского, румынского, венгерского и польского языков, поддержать меня в этом вопросе. Давайте руководствоваться рациональными категориями, тем более, что они записаны в Конституции. К украинскому языку этот законопроект не имеет никакого отношения, он совсем о других вещах», — отметил Бужанский. Тарифные протесты в Украине: когда терпеть дальше нельзя © politrada.net.ua

Против драконовских мер, связанных с языком, выступил и министр образования Сергей Шкарлет. Он заявил, что русский или венгерский языки не нужно запрещать. Нужно сделать украинский модным.

«Надо прежде всего в семье закладывать основы того, чтобы говорить на украинском. Нужно популяризировать украинский язык. Любой запрет и любое насаждения вызывает обратную реакцию. Нужно побуждать к изучению языка, показывать красоту украинского языка.

Если мы будем насаждать — ничего хорошего не будет. Нужен другой подход. Надо сделать общение на украинском модным. Любое принуждение имеет элемент насилия.Все должны знать украинский язык, но никто не должен запрещает и другими языками пользоваться. В официальной обстановке — только на украинском языке. Но если человек говорит по-польски, по-татарски, по-венгерски — что его теперь, уничтожать?» — заявил Шкарлет.

Однако это не останавливает агрессивно настроенных людей, называющих себя патриотами.