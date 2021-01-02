Доля квартир, купленных гражданами Украины в Польше, выросла с 2015 по 2019 год почти в пять раз. В 2019 году украинцы купили более трети от общего числа квартир, приобретенных в Польше гражданами иностранных государств

В середине декабря 2020 года в польских СМИ появились данные Министерства внутренних дел и администрации Польши, проанализированные экспертами популярного сайта gethome.pl (это что-то вроде польского аналога российского ЦИАН). Данные касаются количества квартир, купленных в 2019 году в Польше иностранцами, но детализированы по странам происхождения покупателей и дополнены данными за предыдущие годы.

Нас, прежде всего, интересуют, конечно, покупки граждан Украины.

Как видим, за пять лет процент квартир, проданных украинцам, от общего числа проданных иностранцам квартир в Польше вырос с 16,70 до 36,77%, то есть в 2,20 раза. Но эта цифра несколько абстрактная, хотя и тоже сама по себе содержательная.

В абсолютных же цифрах число квартир, купленных украинцами в Польше, выросло за пять лет с 627 до 3121, то есть в 4,98 раза!

Интересно сравнить эти цифры с покупками квартир в Польше гражданами Белоруссии. Сравнение оправданно потому, что Белоруссия также граничит с Польшей и белорусы также не первый год массово работают в стране-соседке.

В 2015-м граждане Беларуси купили в Польше 145 квартир (3,86% от общего числа квартир, проданных иностранцам), в 2016-м — 211 (4,54%), в 2017-м — 280 (5,81%), в 2018-м — 440 (6,25%), в 2019-м — 543 (6,14%). Как видим, в процентах за пять лет рост в 1,59 раза, в абсолютных цифрах — в 3,74 раза. У украинцев рост за этот же период был более быстрым, что, скорее всего, объясняется более быстрым ростом их присутствия в Польше.

Впрочем, количество квартир само по себе не является единственным критерием в данном случае — ведь, как мы понимаем, квартиры могут очень сильно различаться по количеству комнат, метражу и так далее. Метраж — еще один объективный критерий. Именно поэтому во многих польских изданиях сравниваются только общие метражи купленных гражданами разных стран квартир, а количество квартир за многие годы, по большому счету, стало известно широкой публике только из публикации gethome.pl.

Сводку данных за 2013—2017 годы опубликовало 21 апреля 2018 года издание forsal.pl. В частности, из опубликованной инфографики видно, что как раз в 2015 году общий метраж квартир, приобретенных в Польше украинцами, превысил аналогичный показатель немцев, ранее лидировавших среди иностранцев.

Итак, общая площадь квартир, купленных украинцами в Польше, составляла

в 2013 году —18 665 кв. м,

в 2014-м — 24 558 кв. м,

в 2015-м — 35 372 кв. м,

в 2016-м — 64 118 кв. м,

в 2017-м — 71 264 кв. м.

К сожалению, нет данных за 2018 год, но из свежих публикаций известна цифра за 2019-й, хотя и данная сразу в тысячах кв. м с округлением до десятых долей процента: 160,7 тыс. кв. м.

Как видим, с 2015-го по 2019-й общая площадь приобретаемых за год украинцами в Польше квартир возросла до с 35,3 тыс. до 160,7 тыс. кв. м, то есть в 4,55 раза.

Данные площади, к сожалению, практически никогда не уточнялись, сколько это составило от общего метража квартир, приобретенных в Польше иностранцами, кроме данных за 2016 год, тогда этот процент был равен 23,40%.

Это даже немного выше доли украинцев по количеству квартир, купленных в том году, составившей 22,16%. То есть нельзя говорить о том, что украинцы покупают маленькие квартиры, а немцы — большие.

Кстати, разрыв между украинцами и немцами сейчас сильно возрос, что показывают данные по площади квартир, купленных гражданами из этих стран.

За 2016 год — соответственно 64 118 и 43 081 кв. м (причем указано, что это составило по 23,40 и 13,20% от общего количества квартир, купленных иностранцами),

за 2017-й — 71 264 и 40 179,

за 2019-й цифры даны в тысячах и округлены до сотых — 160,7 и 52,0.

Кстати, интересный момент, отмеченный польскими риелторами: как правило, приезжающие в Варшаву украинцы покупают квартиры уже через несколько месяцев после получения карты (разрешения) на постоянное проживание в стране. Польские клиенты, как правило, после переезда в столицу сначала долго снимают квартиры.

«Среди физических лиц сохраняется рост заинтересованности покупкой земли на территории Польши гражданами Украины. В 2017 году они получили 134 разрешения, что составляет почти 50% всех разрешений на покупку земельной недвижимости, которые выданы физическим лицам (в 2016 году — 47%)», — сообщило 6 апреля 2018 года Министерство внутренних дел и администрации Польши.

Статистика по числу покупаемых иностранцами участков появляется в польских СМИ реже, чем по количеству квартир, но известны данные за 2019 год — 570 разрешений на общую площадь в 53,3 гектара. К сожалению, не опубликовано ни данных о том, какова была площадь купленных за предыдущие годы участков, ни о том, какой процент от количества выданных разрешений составили выданные украинцам в 2019 году.