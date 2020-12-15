Ситуация в Белоруссии, чем ближе к Новому году, тем больше становится похожей на новогоднюю. В ней все больше элементов детского утренника. Александр Лукашенко — Дед Мороз, который старается занести подарки в каждую избушку своего «ядерного» госсектора. А Светлана Тихановская — Снегурочка

То есть та самая «внучка Деда Мороза», которая вызывает улыбки, переходящие в смех. Ну а Евросоюз, приложивший столько усилий, чтобы сделать 2020 год для белорусов незабываемым, — это сундук со сказками. Так это или нет, предстоит рассудить здравомыслящему читателю, который познакомится с упрямыми фактами.

Факт первый: санкции

Брюссель намерен сделать шаг в неизвестность: ЕС хочет «третий пакет» санкций в отношении компаний и бизнесменов, связанных с Лукашенко.

В СМИ слили списки, якобы поданные в Foreign Affairs Council, где фигурируют уже не просто госчиновники, но около 200 бизнесменов, а также 400 белорусских и российских компаний. Это имеющиеся факты. Александр Шпаковский о закрытых границах Белоруссии и вечной дружбе с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

А дальше начинается уже упомянутый сундук со сказками. Как сообщали оппозиционные Лукашенко информационные источники, списки «третьего пакета» должны были принять на заседании министров иностранных дел ЕС 7 декабря. С тех пор прошла уже целая неделя, но ничего не случилось. Лишь спецдокладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс повторил тезис о принятии политического решения ввести санкции против белорусских компаний, поддерживающих режим Лукашенко.

«Сейчас все на техническом уровне, на экспертном уровне. Эксперты Еврокомиссии готовят дополнительные списки тех компаний, которые должны быть туда включены», — цитирует его слова оппозиционный «Белсат». То есть все осталось на уровне угроз, блефа и шантажа.

На этом чисто пропагандистском уровне несколько более широкая палитра для сказок.

Например, что Польша и Германия лоббируют отключение Белоруссии от SWIFT, запрет на торговлю белорусскими калийными удобрениями, нефтепродуктами, запрет на пролет воздушных судов авиакомпании «Белавиа» в воздушном пространстве Европейского союза.

Ярким алмазом сверкает любимая западная пугалка, которой блефовали еще в отношении России во время гражданской войны на Украине: отключение от SWIFT. Это же оружие применяют в настоящее время против Белоруссии, видимо рассчитывая, что Лукашенко испугается и подаст в отставку.

Но никаких официальных заявлений от официальных финансово-экономических лиц так и не было озвучено. Все эти угрозы вложили в уста Светланы Тихановской, на которую работают текстовики и телеграм-каналы, разгоняющие обработанные райтерами тезисы Брюссельского обкома, которому коллективный запад доверил белорусский фронт. Что мешает создать реальное Союзное государство Белоруссии и России © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Факт второй: SWIFT

Те, кто приходит в состояние азарта, когда кто-то кому-то угрожает отключением от этой международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, кажется, совсем не понимают, что ждать этого в реальности столь же бессмысленно, как и второго пришествия. Вопрос веры.

Те же, кто знает матчасть, помнят, что SWIFT — это все же не НАТО, не ООН, не ЕС или США. SWIFT — это даже не организация, а сообщество, причем очень далекое от политики. Штаб-квартира, правда, находится в Бельгии, возле столицы ЕС. Юридически подчиняется бельгийскому законодательству. Но владельцы системы платежей — банки, то есть финансовые, а не политические институты.

В 2001 году, после событий 11 сентября, США показали, кто в доме хозяин, и добились доступа к финансовой информации сети. После этого доверие к SWIFT пошатнулось. Еще опаснее для банковской сети было открытое давление США, которые заставили отключить от нее Иран и КНДР. Для этого была найдена очень серьезная причина, уровня угрозы применения подсанкционными странами оружия массового уничтожения, именно ядерного.

Но деньги любят тишину, и мировое финансовое сообщество никогда не простит США и ЕС использование SWIFT в качестве того самого оружия.

Угрозы в отношении России были более чем серьезны, но дальше слов дело не пошло. Тем не менее и Москва, и Минск вполне серьезно относятся к данным рискам, учитывая растущую неадекватность и непредсказуемость западных партнеров. Эксперт Шарапов сказал, какой неприятный сюрприз Западу может устроить Белоруссия © Facebook, Вячеслав Шарапов

И хотя Нацбанк Белоруссии выпустил коммюнике, в котором сообщил, что не считает высоким риск отключения от SWIFT, а также не видит причин пересматривать взаимоотношения белорусских банков с этой системой платежей, меры по хеджированию рисков обязательно ведутся. В частности, данный вопрос обсуждался с российской стороной. Это прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров, который выдал весьма впечатляющую ответную угрозу-предупреждение: «Нельзя полагаться на подконтрольные Западу инструменты», — конец цитаты.

Что это значит, догадаться несложно. Как только у США сдали нервы и Вашингтон показал, что он может беспредельничать, используя SWIFT, так мир начал работать в обход нее, не дожидаясь, когда за океаном станут размахивать этой дубинкой направо и налево. С декабря 2014-го Россия имеет суверенную систему СПФС в формате SWIFT для внутрироссийских операций. Китай вообще никогда не строил иллюзий относительно Запада. И в 2015-м Пекин запустил суверенную систему межбанковских платежей CIPS. Политика запугивания, которой пользуются США, чревата тем, что напугаться могут в первую очередь ближайшие союзники.

Так и случилось: в июне 2019-го первая транзакция прошла в новой платежной системе INSTEX, штаб-квартира которой находится в Париже. Для чего ее создали в самом логове SWIFT? Очень просто: для торговли европейских стран с подсанкционным Ираном, отключенным от SWIFT, в обход американских санкций.

Наконец, вишенка на тортике. Нацбанк РБ на минувшей неделе распорядился подключить белорусские банки к российской системе СПФС. В частности, БТА, Идея, РРБ, ТК, ВТБ (Беларусь), БелВЭБ, Белгазпромбанк уже подключились, процесс завершится к Новому году. Также к российской системе подключился Белорусский межбанковский расчетный центр. Занавес.

Факт третий: «третий пакет»

Итак, пугалка об «отключении от SWIFT» оказалась всего лишь блефом. Если и случится что-то страшное, то только одно: доверие к международной платежной системе было подорвано еще в 2001 году, от американских политиков, запустивших щупальца в чужие деньги и платежи, стали страховаться.

Если же Вашингтон рискнет осуществить свою угрозу еще раз, тем более на беззащитной Белоруссии по ну очень политической причине, скорее всего системе SWIFT придет конец. Деньги любят тишину, никто больше не будет верить тому, чем пользуются как санузлом. «Транзит уже идет». Политик Лущ рассказал, к чему нужно приучить белорусскую власть © из личного архива Сергея Луща

А то, что тему отключения от SWIFT доверили человеку уровня Тихановской, говорит только о том, насколько низко пал престиж SWIFT в целом. Команда несчастной женщины с весьма ограниченным кругозором и запасом слов производит довольно жалкое впечатление. То, что Тихановскую принимают политики уровня Штайнмайера, производит только удручающее впечатление. Еще более жалко выглядят заявления о создании «народных посольств» в 20 странах мира как альтернативы официальным диппредставительствам Минска.

Это все похоже только на политический пиар-проект, спонсируемый коллективным Западом. Картонный президент требует отключить Белоруссию от SWIFT, заморозить счета белорусских предприятий за рубежом, прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в РБ, ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, объявить правоохранителей террористическими организациями, выслать послов Белоруссии.

Без очков видно, что это все новогодний утренник. У Запада руки коротки даже отключить РБ от SWIFT, потому что SWIFT, как мы видели, — колосс на глиняных ногах, который сам может отключиться навсегда, а свято место пусто не будет.

Остальное тоже из серии гламурных фантазий. Анонсированный «третий пакет» не пошел дальше слов. Это дело вообще попахивает фейком и дезинформацией: вопрос введения санкций против белорусских предприятий не был озвучен ни одним официальным лицом серьезного уровня, а евродепутаты тут не в счет.

Дошло до самого смешного: в Нью-Йорке всплыл российский гражданин Максим Кац, который с августа активно хайпует на теме белорусских протестов на стороне Беломайдана. Безотносительно к гражданству его активно используют как видного пропагандиста фронды. И вот Кац в США. Что он там делает? Объясняет белорусской диаспоре… почему Белоруссию нельзя отключать от SWIFT. Молодой либерал ободрил американских белорусов тем, что рубль обесценился и «режим» скоро рухнет.

Потом начались плохие новости. После отключения от SWIFT люди потеряют вклады и станут винить в этом не власть, а Беломайдан. «В России доверие к либеральному движению рухнуло в 1991 году, когда у людей сгорели вклады, — пустился в воспоминания российский либерал, которому в 1991 году было семь годиков. — Если в результате действий оппозиции белорусы потеряют свои вклады — это ни к чему хорошему не приведет».

Факт четвертый: аргумент Каца

Малашенков: белорусское общество уже изменилось © РИА Новости, Владимир Трефилов

Как было показано выше, Белоруссия уже подключилась к альтернативной платежной системе. Российской. Пока это страховка. Но если ситуация будет усугубляться, логично предположить, что белорусским резидентам разрешат иметь счета в российских банках и вести расчеты в российских рублях.

Такова логика, проверить которую очень просто. Если Лукашенко озабочен исключительно сохранением личной власти и для него интеграционные соглашения равносильны самоубийству, то ничего похожего происходить не могло. Но банки РБ уже присоединились к СПФС. Если все пойдет по худшему сценарию, в ходу останутся только российские карты с валютой в российских рублях. Зато закроются IT-компании, работающие в РБ для западных заказчиков, которые (чего греха таить!) обслуживают Беломайдан по полной программе.

Вся эта пятая колонна отправится, как говорил классик, «в сад». Никаких потерь, сплошные приобретения!