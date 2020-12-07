На Украине вспыхнул скандал с производством ёлочных украшений для армии России. Случай с фабрикой, выполнявшей российский заказ, пришлось комментировать главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову

В воскресенье, 6 декабря, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал украинскому «5-му каналу» проблему ёлочных игрушек.

«Я уверен, что наши фабрики могли бы выпускать игрушки с логотипом украинской армии. У нас достаточно сегодня символов, которые могли бы быть на ёлочных украшениях. Если мы говорим о законодательных инициативах — это будет не совсем правильно, если это будет закрепляться на законодательном уровне. Если мы говорим о санкционных списках — есть СНБО. Я также являюсь членом СНБО. Есть перечень организаций, персоналий, которые попадают в этот санкционный список. Я думаю, что этот механизм, который есть сегодня, он достаточно действенный и он работающий», — заявил Разумков.

Причина, по которой в день Вооружённых сил Украины глава парламента вспомнил об игрушках — разгоревшийся накануне скандал с продукцией Клавдиевской фабрики, что под Киевом. Случившееся на фабрике разделило украинское общество и снова доказало тесную связь экономик Украины и России.

Проверенный метод?

В пятницу, 4 декабря, украинский экскурсовод Сергей Савченко у себя в Facebook распространил видео с Клавдиевской фабрики ёлочных игрушек, что под Киевом.

«Всё, что нужно знать о Клавдиевской фабрике ёлочных украшений. Пожалуйста, распространите!» — подписал он видео.

На нём работница фабрики наносила на ёлочные шары логотип армии России. Она возмутилась съёмке экскурсовода. Савченко устроил скандал и вызвал полицию.

При этом, как заявил сам Савченко на другом видео, их экскурсия была поздней и вообще незапланированной.

«Я точно не уверен, что сюда можно возить экскурсантов из Киева. Такие предприятия нужно чистить и зачищать при потребности, а не возить сюда экскурсии и подпитывать тех, кто сотрудничает с армией страны-агрессора», — заявил Савченко на украинском языке.

Стороннему наблюдателю это могло напомнить скандалы, при помощи которых столицу Украины захватывали сети львовских кафе: когда киевские кофейни подвергались давлению и бойкоту за обслуживание на русском языке. Конфликт, как правило, провоцировали активисты из национал-патриотических организаций. В итоге кафе наносился урон, а часть их клиентов перекочёвывала в новые — львовские — заведения, которые открывались в столице Украины.

Случай с Савченко похож, так как у Клавдиевской фабрики есть конкуренты на Западе Украины — во Львове. И, что характерно, продукция этих предприятий тоже поставлялась в Россию, о чём сегодня стараются не вспоминать.

После скандала в соцсетях вынужден был оправдываться исполняющий обязанности председателя правления фабрики Павел Гукасов.

«В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков», — покаялся он 5 декабря.

По его словам, из-за карантина и кризиса упал поток экскурсий, что поставило фабрику на грань выживания.

«Поэтому развитие новых проектов заняло основной ресурс моего времени и все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания. Так как сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, они начали его выполнение без всякого сомнения. И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа. На данный момент тираж ликвидирован», — написал Гукасов, пообещав впредь проводить строгий этический контроль заказов. На Украине раскрыли «зраду» ёлочных игрушек © CC0, Pixabay

Однако к тому времени на фабрику уже прибыл «десант» из журналистов и активистов, требовавших закрытия предприятия.

Сами сотрудники фабрики от свалившейся на них популярности не в восторге.

«Утром угрожали, что сожгут фабрику. А я всю жизнь работаю здесь. Я довольна зарплатой, как и многие сотрудники. Мы же не оружие изготовляем, это новогодние игрушки. Нашли просто терпил. Пусть идут на Петра Порошенко своего наедут, а не на обычных рабочих», — рассказала украинскому изданию «Страна» одна из сотрудниц Клавдиевской фабрики.

А другой сотрудник в комментарии изданию рассказал, что на самом деле произошло 4 декабря.

«Пришли четыре человека, заказали экскурсию. Все было обычно, как всегда. Мы повели в цех, где работают художники, но мы не разрешаем там снимать, чтобы не нарушать авторские права заказчика. Они зашли, начали снимать. Когда им сделали замечание, в ответ посыпались оскорбления, хейт, угрозы. А когда увидели игрушки с российской символикой, вообще начали разгонять зраду, наезжать на художников, экскурсовода, пытались задираться к охраннику. Это ненормально. Порошенко торговал направо и налево своими конфетами, газ русский, гречка русская, но никто не бегает по супермаркету и не кричит о зраде», — рассказал он. «Азов» завел водолазов-диверсантов © gdb.rferl.org

Впрочем, недоумевают изготовлением фабрикой игрушек для России и те, которых при всём желании нельзя заподозрить в симпатиях к украинским националистам.

Сомнительный заказ

Даже те, кто не поддерживает травлю сотрудников Клавдиевской фабрики и, мягко говоря, прохладно относится к украинским националистам и активистам, в ситуации с заказом российской армии недоумевают.

«Армия России. Заказывает сувенирку предпринимателю страны, которая официально считает Россию страной-агрессором. Платит ему за работу деньги, часть которых пойдёт в украинский бюджет. И в том числе за их счёт будут оплачены военные, информационные и диверсионно-террористические операции против российских граждан. Мне одному кажется, что скандал по этому поводу должен подняться не в Украине или по крайней мере не только в Украине?» — написал в своём Telegram-канале 5 декабря главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Примечательно, что скандал с заказом совпал по времени с происшествием на украино-российской границе. 4 декабря неизвестные пытались прорваться в Россию с Украины. В результате возникла перестрелка, и один из нападавших был убит, а двое скрылись на территории Украины, сообщало РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ РФ. Задержаны украинские диверсанты, пытавшиеся выкрасть гражданина Италии © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

«На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными», — отметили представители ФСБ.

При попытке задержания нарушители «оказали вооруженное сопротивление».

«В результате ответного огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины», — отметили в ФСБ.

Спустя два дня Telegram-канал Reverse Side Of The Medal, который позиционируется как сообщество сотрудников частных военных компаний, сообщил подробности происшествия.

«Несколько дней назад офицерами СБУ и их связным в Белгородской области был захвачен гражданин России. Путём внутривенного введения химического раствора (предположительно миорелаксанта дитилина) был введён в состояние, при котором лицо было не способно оказать сопротивление. Далее группа направилась в район Белгородской и Воронежской области, который проходит у границы с Украиной, где и была произведена неудачная попытка эксфильтрации группы. По ту сторону границы им была оказана огневая помощь от ССО ВСУ. В результате завязавшегося боестолкновения с ФСБ РФ был уничтожен один боец ССО ВСУ, также ведётся работа по выявлению агентурной сети на территории России. Гражданин России был освобождён и находится в безопасности», — указывалось в публикации.

Кроме того, авторы канала проанализировали фотографии с места происшествия.

«Можно сказать, что спецназ ССО ВСУ, отступав с места проведения операции, бросил часть экипировки. По ликвидированному можно сказать, что боевая группа работала в полной боевой выкладке, с приборами ночного видения, а также, например, с иностранными тепловизионными прицелами», — отмечалось в записи Telegram-канала. Александр Асафов: Украина действует в отношении России как военный противник, организовывая провокации и диверсии © РИА Новости, Владимир Трефилов

Примечательно, что попытка захвата произошла 4 декабря, то есть за два дня до Дня Вооружённых сил Украины. В случае успеха украинцев это событие могло бы стать знаковым и одним из центральных в сообщениях украинских СМИ.

Украинская разведка и армия не оставляют попыток диверсионных акций против России и её граждан. В таких условиях размещать заказы на украинских предприятиях, которые среди прочего платят и «налог на войну», довольно неразумно. Гораздо лучше создать условия для переезда работников Клавдиевской фабрики в Россию, тем более предприятий, изготовляющих ёлочные украшения, в РФ хватает.