Политический нонсенс - избранный президент еще не прошел церемонию инаугурации, а уже организовывает второй митинг в Кишиневе

Воистину неисповедимы пути молдавских политиков, а уж тем более тех, кто действует по указке западных и американских посольств. Акция протеста, прошедшая в минувший четверг перед парламентом Молдавии, поражает заявленной целью.

Прозападный президент Майя Санду, которая вот-вот вступит официально в свою должность (инаугурация намечена на конец декабря) вывела сторонников (по данным полиции, около 700 человек, по данным организаторов — около 3 тысяч) на митинг за… молдавских чекистов.

Демонстрация за КГБ

Поводом стал законопроект о возврате Службы информации и безопасности под контроль парламента из подчинения президента. Он получил одобрение парламентской юридической комиссии, и потом за него проголосовали депутаты. Сложно представить, чтобы в любой другой стране люди вышли на забастовки за спецслужбы.

— Я живу в стране, где пройдет первая в мире демонстрация за то, кому должно принадлежать КГБ. Не то, чтобы стыдно. Просто неловко, — иронично написал накануне в соцсетях один из лидеров Гражданского конгресса Марк Ткачук.

В итоге под шум протестующих на улице парламент принял ряд важных законопроектов, среди которых — бюджет на 2021 год сразу в двух чтениях, возвращение Службы информации и безопасность под контроль парламента, новый закон «О функционировании языков на территории Республики Молдова» взамен устаревшего, от 1 сентября 1989 года (который закрепляет права русскоязычных), а также изменения в Кодекс о телерадиовещании, в том числе возвращение в эфир информационно-аналитических программ российских телеканалов, пакет законов о статусе Гагаузской автономии и возвращение в собственность государства территории Республиканского стадиона, которая должна была быть передана посольству США (5 гектаров земли в центре Кишинева).

Эти все законы (кстати, там шла речь о дублировании инструкций к лекарствам на русском языке, что крайне важно в условиях пандемии!) партия Санду оспорила в Конституционном суде. А сама избранный президент обратилась к нации с призывом выйти на протесты.

— Ситуация в стране тяжелая. Людям не хватает мест в больницах, силы врачей на пределе, — говорила Санду и (где логика?) призвала выйти на массовый протест. При том, что собираться более 50 человек в стране запрещено по решению чрезвычайно комиссии по здоровью из-за риска распространения коронавируса.

— В парламенте депутаты проголосовали за несколько антинародных законов. Эти законопроекты приняли с нарушением норм парламента и Конституции, — добавила Санду, но при этом не расшифровала, что именно она считает антинародным.

Возможно, усиление статуса русского языка? А не она ли сама гарантировала, что будет бороться за права нацменьшинств?

Истинная причина второго митинга

Настоящая причина, из-за которой Майя Санду выводит людей на протесты в разгар эпидемии, — это защита интересов посольства США. А точнее — возврат земельного участка бывшего республиканского стадиона, который был передан США, считает депутат ПСРМ Адела Рэйляну.

К такому выводу она пришла после того как на странице партии, возглавляемой Санду, в социальных сетях появилось объявление с призывом выйти на митинг в защиту земельного участка Республиканского стадиона.

— Большинство граждан в четверг недоумевали по поводу протестов перед парламентом, так и относительно агрессии депутатов ПДС, которые в парламенте вырывали микрофоны, ломали оборудование, лили воду, толкались и дрались. Майя Санду уже избранный президент и никто не собирается забирать у нее мандат. Настоящая причина агрессивности была другой, — пояснила Рэйляну.

"Украли аэропорт, теперь воруют стадион!", — говорят в ПДС. Так что настоящая причина почему Майя Санду выводит людей на протесты во время эпидемии, когда ежедневно регистрируются рекорды по заболеваемости COVID-19, — это защита земельного участка республиканского стадиона, который был уступлен предыдущими властями Молдавии США для строительства нового посольства. Эта чистая правда, о которой говорили и в четверг, только многие делали это шепотом, — написала Адела Рэйляну.

Депутат напомнила Майе Санду о том, что именно она была той, кто голосовал за концессию международного кишиневского аэропорта.

— ПДС обвиняет социалистов в краже аэропорта? Вранье! Социалисты были теми, кто протестовал пока Майя Санду и ее коллега из ЛДПМ Вячеслав Негруцэ, которого она хочет назначить советником президента, голосовали за концессию кишиневского международного аэропорта, — пояснила депутат.

В заключение Адела Рэйляну призвала граждан не подаваться манипуляции тех, кто отдал аэропорт, а теперь призывает защищать уступку земельного участка другому государству.

— Берегите себя и здоровье ваших близких. А политики, если у них есть проблемы, пусть решают их путем диалога. Именно для этого их выбрали, а не для того, чтобы провоцировать дестабилизацию и хаос, — заключила депутат.

Действующий президент — избранному: в чем смысл протестов?

Примерно такой же точки зрения придерживается и пока еще действующий президент Игорь Додон. Он призвал Майю Санду отказаться от проведения протестов, чтобы спасти жизни людей, которые рискуют заболеть COVID-19.

— Вижу, что Майя Санду призывает людей на протест в воскресенье, чтобы заразились несколько тысяч людей коронавирусом. Какая цель? Конкретно. Никто не будет препятствовать вступить в должность. Что хотите делать? Заразить людей COVID-ом или силой войти в парламент или правительство, как это было 7 апреля 2009 года?— заявил Игорь Додон.

Глава государства призвал граждан не поддаваться на манипуляции и оставаться дома, чтобы сохранить жизни.

— И мы можем вывести несколько тысяч людей на улицу. И что будет? В разгар пандемии поставим их друг против друга. И вы говорите об ответственности, — заключил Игорь Додон.

Президент осудил поведение депутатов на заседании парламента. Додон отметил, что они устроили настоящий хаос и испортили имущество законодательного органа.

— Что вы хотите доказать? Что думают граждане, когда смотрят на тот хаос, который вы устроили в парламенте? Если вам не нравятся те или иные законы — для этого есть процедура. Вы называете себя проевропейцами, но вы просто варвары, если используете такие методы! — сказал глава государства.

— Нужно признать, что те, кто выиграл президентские выборы, пытаются дестабилизировать ситуацию в стране. Я проиграл, но не вывел людей на улицы, хотя мог это сделать — граждане были недовольны. Но как ответственный политик я не стал этого делать, принял результат, поздравил её. Кстати, 10 декабря Конституционный суд, скорее всего, утвердит ее мандат. Тогда в чём смысл протестов? Мы, проиграв выборы, не вывели людей на протесты, потому что мы хотим, чтобы в стране было спокойно. Мой оппонент хочет дестабилизации, — заключил Игорь Додон.

Продолжение этой истории в воскресенье, 6 декабря, на главной площади Кишинева, куда на общенациональный протест призвала людей прийти Санду.