Президент России Владимир Путин дал интервью, посвящённое ситуации в Нагорном Карабахе. Его слова могут стоить политического будущего премьер-министру Армении Николу Пашиняну

Вечером во вторник 17 ноября на канале «Россия 24» вышло интервью с президентом России Владимиром Путиным. Оно было посвящено проблеме Нагорного Карабаха.

«Самое главное, что удалось остановить кровопролитие. Свыше 4 тысяч человек погибли только по официальным данным, на самом деле, я думаю, больше. Это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями! Поэтому прекращение кровопролития — главный результат», — заявил Путин в начале интервью.

Это интервью может оказать значительное влияние на армянскую политику и поставить под вопрос политическое будущее премьер-министра Армении Никола Пашиняна, хотя Путин и подчеркнул, что того нельзя обвинить в предательстве. Тем не менее некоторые действия Пашиняна, о которых рассказал Путин, могут серьёзно ударить по премьеру Армении. Оппозиция в Ереване потребовала отставки Пашиняна и новых парламентских выборов © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Странности Пашиняна, или Американск… армянские партнёры

После того как стало известно о подписанном в ночь на 10 ноября соглашении между Арменией, Азербайджаном и Россией, на улицы Еревана вышли протестующие. Часть армянского общества мигом назвала премьер-министра страны Никола Пашиняна предателем, обвинив его в сдаче национальных интересов Армении.

В интервью президент России Владимир Путин отметил, что считает такую точку зрения неоправданной.

«Обвинения в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна в предательстве не имеют под собой оснований», — указал он.

В то же время слова, сказанные им до этого, могут вызвать у армянского общества серьёзные вопросы к Пашиняну.

«19–20 октября у меня состоялась серия телефонных разговоров как с президентом Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном. И тогда вооружённые силы Азербайджана вернули себе контроль над незначительной частью — южной частью — Карабаха. В целом мне удалось убедить президента Алиева, что можно прекратить боевые действия. Но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шушу. Но неожиданно для меня позиция наших американск… наших армянских партнёров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо. И премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Мне и сейчас не очень понятно, в чём эта угроза была бы, имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля армянской стороны над этой частью Карабаха, включая Шушу и имея в виду наличие наших миротворцев, о чём мы уже тогда договаривались с Арменией и с Азербайджаном. Мне премьер тогда сказал: «Нет, мы не можем на это пойти. Мы будем бороться, будем воевать», — рассказал Путин о поведении Пашиняна. Бывшего главу службы нацбезопасности Армении задержали по делу о покушении на Пашиняна © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Именно поэтому обвинения Пашиняна в предательстве не имеют оснований, подчеркнул Путин.

«Здесь и речи быть не может ни о каком предательстве», — указал Путин.

Сейчас оговорка российского президента по поводу партнёров распространяется в соцсетях. Дело в том, что ранее главный редактор МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян и журналист Роман Бабаян задали Пашиняну несколько неудобных вопросов.

«Это правда, что Российская Федерация практически с первого дня этой войны предлагала вам различные модели урегулирования, и очень хорошие модели урегулирования, не те, которые сейчас, а очень хорошие, и вы каждый раз выслушивали внимательно эти предложения и отказывались?» — заявил Бабаян 14 ноября.

Он обратился к Пашиняну в эфире НТВ, где обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.

«Правда ли, что всё это время вы, господин Пашинян, советовались, бесконечно переговаривались со своими друзьями — даже не самого высокого, разного уровня — в Соединённых Штатах Америки и именно поэтому вы медлили, поэтому вы не принимали те решения, которые единственно можно было принять и которые предлагала Россия для того, чтобы всё это остановить? Правда ли, что эти переговоры и переговорщики ваши, ваша медлительность и неопределённость, ваша попытка усидеть на двух стульях и привели к тому, к чему привели? Правда ли, что вы переговаривались с ними всё это время? Ответьте мне, пожалуйста, тоже, когда будете отвечать Роману Георгиевичу Бабаяну», — поддержала его Симоньян. «Пушки молчат, люди не гибнут»: Песков о мире в Нагорном Карабахе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Теперь же, когда благодаря Путину прояснились подробности одного из планов по урегулированию ситуации, Пашиняну придётся объяснять армянскому обществу, почему он не согласился, а продолжил воевать, притом продолжил неумело. В самой Армении сейчас всё громче говорят о странностях войны в Нагорном Карабахе — непонятных проблемах с отправкой на фронты военных и добровольцев, а также вооружения.

В общем, у армянского общества появились основания для весьма жёстких вопросов к Пашиняну. При этом Россия выступает за стабильность в Армении.

Не время для переворотов

Говоря о причинах, по которым в Нагорном Карабахе всё произошло так, как произошло, Путин упомянул и политическую нестабильность.

«Воюющая или находящаяся в опасности возобновления боевых действий страна, как всегда было на протяжении предыдущих лет, не может позволить себе вести себя таким образом, в том числе в сфере организации власти, чтобы раскалывать общество изнутри. Это, мне кажется, абсолютно недопустимо, контрпродуктивно и в высшей степени опасно. На мой взгляд, мы являемся свидетелями [последствий] того, что происходило в последнее время», — отметил Путин.

Некоторые разглядели в этих словах российского президента намёк на события 2018 года, когда в Армении в результате протестов сменилась власть и Пашинян стал премьер-министром.

В то же время предшествующие этому заявлению слова Путина на самом деле предостерегали тех, кто желал резкой смены власти в Армении и отмены соглашения с Азербайджаном и Россией. Террористическое гнездо под боком России и Ирана: кого нашли в Нагорном Карабахе © РИА Новости, Виталий Невар | Перейти в фотобанк

«Это было бы самоубийство (приход к власти людей, которые откажутся соблюдать соглашения по Нагорному Карабаху. — Ред.). <…> Это, конечно, дело каждой страны — соблюдать или не соблюдать достигнутые договорённости. Но, повторю ещё раз, это было бы огромной ошибкой. Надеюсь, что этого не случится», — подчеркнул российский лидер, отметив, что внутриполитическая ситуация не дело России, это внутреннее дело Армении.

Таким образом, даже если дни Пашиняна как политика сочтены, его преемникам придётся иметь дело с достигнутым нынешним премьер-министром соглашением.

Однако это не означает, что те, кто сменят Пашиняна и его команду на руководящих постах, не захотят расследовать причины отказа премьер-министра Армении от российского предложения в октябре, а также то, почему война в Нагорном Карабахе велась так, как она велась. И тут Пашиняну придётся очень нелегко.