Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США, украинский президент Владимир Зеленский уже поздравил его. А глава Нацбанка Кирилл Шевченко оперативно вылетел в Вашингтон

В рамках визита с 8 по 13 ноября у него запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. На встрече с Полом Гилберсом, исполнительным директором региональной группы членов МВФ, 9 ноября глава Нацбанка уже отчитался о мерах по снижению проблемных кредитов в государственных банках и «усилении независимости наблюдательных советов в украинских госкомпаниях».

Президент Байден: чего ждать и чего не ждать Украине © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo Сергей Марченко похвастался, что Украине удалось сократить долю неработающих кредитов и запустить рынок газа, из-за чего с ноября для украинцев на 35% возросла цена на газ. На этом основании правительство всё-таки рассчитывает получить очередной транш ещё в 2020-м.

Однако, по словам того же Марченко, из-за конституционного кризиса, то есть отмены некоторых антикоррупционных законов, Украина может потерять $2,23 млрд кредитов и примерно столько же — в 2021-м.

Срочная поездка главы НБУ в метрополию обусловлена тем, что МВФ как основной кредитор Украины обеспокоен состоянием украинских финансов. Стало быть, и возможностью расплачиваться по кредитам.

Плачевное финансовое состояние вызвано в том числе и задержками с перечислениями траншей МВФ. А это, в свою очередь, обусловлено демаршами украинского Конституционного суда и выборами в США.

Украинский экономист Всеволод Рожков считает, что возобновление кредитования возможно только после вступления нового президента США в должность. В МВФ ведущую роль играют именно Соединённые Штаты, а позитивная реакция со стороны МВФ «открывает» кредиты Всемирного банка и банков ЕС. Таким образом, от результатов выборов в США зависит получение Украиной кредитов и вероятность резкой девальвации гривны.

Глава НБУ отправился в США на встречу с руководством МВФ и Всемирного банка © Facebook, Кирило Шевченко

Залатать брешь в бюджете в Минфине надеются и с помощью новых кредитов. Для выполнения бюджета в текущем году государству необходимо где-то изыскать около 190 млрд гривен. В следующем году — 300 млрд.

Тем временем у МВФ при анализе госбюджета Украины на 2021 год возник целый ряд вопросов. В Фонде также недавно намекнули, что ситуация в Нацбанке Украины изменилась к худшему. Проект госбюджета предполагает увеличение дефицита (в размере 6,5% ВВП, или 300 млрд гривен) и расходной части. Покрывать дефицит планируют за счёт внешних заимствований, но основным кредитором является именно МВФ, а он уже выдаёт Украине кредиты на выплату по своим же предыдущим кредитам и покрывать дефицит украинского бюджета не намерен.

Как говорит народный депутат Александр Дубинский, «кредиторов интересует только одно — чтобы мы дефолт не устроили». И ровно столько денег выделяется, чтобы этого не произошло.

Президент Байден: чего ждать и чего не ждать Украине © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo Даниил Гетманцев считает, что МВФ будет требовать менять госбюджет.

«Что касается МВФ, то его как кредитора, безусловно, беспокоит состояние наших публичных финансов. Учитывая указанное, партнёры требуют сбалансированный и реальный бюджет. «Реальный» здесь ключевое слово. Ведь если мы предполагаем завышенный дефицит без реальных источников покрытия, это ставит под угрозу нашу финансовую состоятельность», — говорит Гетманцев.

Ещё одна претензия МВФ к НБУ — его кадровая политика. Назначенный недавно Кирилл Шевченко не сработался с агентами МВФ в своём ведомстве, Екатериной Рожковой и Дмитрием Сологубом: сначала объявил им выговор «за нарушение кодекса этики», а затем и вовсе уволил. В МВФ сразу же отреагировали «обеспокоенностью».

Дорогая нефть и дорогой доллар: как повлияет победа Байдена на украинскую экономику © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Международные банкиры, с оглядкой на вероятную победу Байдена, готовы оказывать более жёсткое давление на должника с целью выполнения условий меморандума, но выделяемые средства всё равно должны возвращаться кредиторам.

Джо Байден в своё время откровенно рассказывал, что требовал увольнения генпрокурора Виктора Шокина в обмен на миллиардный кредит для Украины. Таким образом, вероятнее всего, давление на Киев усилится, а главу Нацбанка Украины ожидает в Вашингтоне не самый радушный приём и сложные переговоры.

В случае неудачных переговоров перед НБУ встанет болезненный вопрос: включать ли печатный станок для покрытия бюджетного дефицита, хотя это и повлечет инфляцию, а с ней — падение популярности украинского президента и правительства? Этим, для возвращения к власти, не преминет воспользоваться и экс-президент Петр Порошенко, с которым у Джо Байдена давно сложились тесные отношения.

И в этом случае «Слуги народа» и Владимир Зеленский уже не смогут рассчитывать на лояльность своих избирателей на юге и востоке Украины, которые не ощущают особой разницы между Порошенко и президентом Зеленским.